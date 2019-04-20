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Дженас: «Назначить тренером МЮ Сульшера было неверным решением»

20 апреля 2019, 05:59

Экс-полузащитник «Тоттенхэма» и сборной Англии Джермэйн Дженас выразил мнение, что «Манчестер Юнайтед» поторопился, назначив Оле-Гуннара Сульшера новым наставником команды после увольнения Жозе Моуриньо.

Было ли решение назначить Сульшера верным? Нет. Я чувствовал, что это решение было принято на эмоциях, хотя это должно было быть продуманное и логичное решение на долгосрочную перспективу.

Одна из вещей, от которых клуб должен уйти – это перестать делать всё «путём МЮ» и говорить, что они не привыкли делать это по-другому. То, что делал сэр Алекс Фергюсон – уникально, и МЮ оказалось очень трудно воспроизвести это при помощи других лучших тренеров планеты.

Когда Гвардиола пришёл в «Манчестер Сити», он говорил о том, что делали Манчини и Пеллегрини для победы в чемпионате? Он пришёл и сделал то, что хотел сделать, как и Клопп в «Ливерпуле». Они работали в своём стиле. Это то, что нужно «Юнайтед». Я не думаю, что им надо искать того, кто может приблизиться к тому, что сделал Фергюсон. Им необходимо найти новую индивидуальность. Моуриньо пытался, но клуб не решился на него ставить.

Не думаю, что они знают, что делают. Да, полагаю, решение назначить Оле было эмоциональным.

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Все комментарии
sparxx2
sparxx2 ответил mihaluch
   257 / 959
21 апреля в 12:15
Тренер авторитетный,но всё будет зависеть от результата.
Сулшер - авторитетный тренер ? Хм, я что то пропустил явно.
Да он как футболист то не был ничем особенным.
Помню прекрасно все его 11 сезонов в МЮ. Может кому то это и не приятно слышать, но кроме как случайного гола в финале ЛЧ и присутствия "Суперзапасного" на скамейке запасных где он прекрасно полировал все 11 сезонов без изменений, а другие его отличия никто и не помнит.
Never Never
Never Never
   739 / 959
20 апреля в 15:07
Проблема МЮ в шлаке,который накупил мовринье.Бы ли бы у Сульшера вместо мусорных погбуна и фреда были качественные полузащитники уровня Ракитича и Бускетса,сейчас бы МЮ играл в полуфинале вместо Барсы
galem72
galem72
   336 / 959
20 апреля в 11:30
"...назначить тренером МЮ Сульшера было неверным решением..."

Это было откровенно преждевременное решение, но о "верности" нужно говорить по итогам след.сезона, когда под него купят новых исполнителей.
anyway
anyway
   203 / 959
20 апреля в 11:28
соглашусь что полноценное назначение ОГСа было поспешным, однако было ли это решение ошибочным или не покажет конец сезона...
Leha-ha50
Leha-ha50
   10 / 959
20 апреля в 10:22
Экс-полузащитник «Тоттенхэма» и сборной Англии
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Дальше можно было не читать. Не побывав в "шкуре" тренера , рассуждать о правильности выбора МЮ просто глупо !!! Тем более сам не играл в МЮ и кухню не знает!!!
Удачи Сульшеру!!!
Garrincha58
Garrincha58
   319 / 959
20 апреля в 09:06
Проблемы МЮ в футболистах
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
   665 / 959
20 апреля в 09:05
После Мавра любого поставь и игроки заиграют. Он прав, на следующий сезон надо ставить креативного тренера, со своим мышлением, а Сульшер - провинциал.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   131 / 959
20 апреля в 08:19
Следующий год всё покажет правильно или нет, сейчас то, что языком молоть?
Zlatan35
Zlatan35
   18 / 959
20 апреля в 08:06
как будто топ-тренеры стояли в очереди, чтобы их взяли в МЮ. хорошие тренеры сейчас дефицит
firewing
firewing
20 апреля в 07:47
У САФа в МЮ тоже не сразу всё пошло тип-топ, и он также проигрывал Барсе в ЛЧ, так что не нужно гнать на Сульшера.
mihaluch
mihaluch
   61 / 959
20 апреля в 07:43
Тренер авторитетный,но всё будет зависеть от результата.
ЮЗИК
ЮЗИК
   247 / 959
20 апреля в 07:43
Время покажет кто прав
NbKA555
NbKA555
   48 / 959
20 апреля в 07:13
Интересное мнение,но почему то высказанное после того,как пошли неудачные матчи.Где же ты был до назначения его тренером ?Капитан очевидность
lobsterdam
lobsterdam
   220 / 959
20 апреля в 07:11
раздалось из старого курятника....
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