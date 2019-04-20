Дженас: «Назначить тренером МЮ Сульшера было неверным решением»

Экс-полузащитник «Тоттенхэма» и сборной Англии Джермэйн Дженас выразил мнение, что «Манчестер Юнайтед» поторопился, назначив Оле-Гуннара Сульшера новым наставником команды после увольнения Жозе Моуриньо.
Было ли решение назначить Сульшера верным? Нет. Я чувствовал, что это решение было принято на эмоциях, хотя это должно было быть продуманное и логичное решение на долгосрочную перспективу.
Одна из вещей, от которых клуб должен уйти – это перестать делать всё «путём МЮ» и говорить, что они не привыкли делать это по-другому. То, что делал сэр Алекс Фергюсон – уникально, и МЮ оказалось очень трудно воспроизвести это при помощи других лучших тренеров планеты.
Когда Гвардиола пришёл в «Манчестер Сити», он говорил о том, что делали Манчини и Пеллегрини для победы в чемпионате? Он пришёл и сделал то, что хотел сделать, как и Клопп в «Ливерпуле». Они работали в своём стиле. Это то, что нужно «Юнайтед». Я не думаю, что им надо искать того, кто может приблизиться к тому, что сделал Фергюсон. Им необходимо найти новую индивидуальность. Моуриньо пытался, но клуб не решился на него ставить.
Не думаю, что они знают, что делают. Да, полагаю, решение назначить Оле было эмоциональным.
Да он как футболист то не был ничем особенным.
Помню прекрасно все его 11 сезонов в МЮ. Может кому то это и не приятно слышать, но кроме как случайного гола в финале ЛЧ и присутствия "Суперзапасного" на скамейке запасных где он прекрасно полировал все 11 сезонов без изменений, а другие его отличия никто и не помнит.
Да он как футболист то не был ничем особенным.
Помню прекрасно все его 11 сезонов в МЮ. Может кому то это и не приятно слышать, но кроме как случайного гола в финале ЛЧ и присутствия "Суперзапасного" на скамейке запасных где он прекрасно полировал все 11 сезонов без изменений, а другие его отличия никто и не помнит.
Это было откровенно преждевременное решение, но о "верности" нужно говорить по итогам след.сезона, когда под него купят новых исполнителей.
Это было откровенно преждевременное решение, но о "верности" нужно говорить по итогам след.сезона, когда под него купят новых исполнителей.
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Дальше можно было не читать. Не побывав в "шкуре" тренера , рассуждать о правильности выбора МЮ просто глупо !!! Тем более сам не играл в МЮ и кухню не знает!!!
Удачи Сульшеру!!!
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Дальше можно было не читать. Не побывав в "шкуре" тренера , рассуждать о правильности выбора МЮ просто глупо !!! Тем более сам не играл в МЮ и кухню не знает!!!
Удачи Сульшеру!!!