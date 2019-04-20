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Гвардиола: «Ни одна команда в Европе не создаёт столько, сколько мы»

20 апреля 2019, 05:22
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити4 : 3Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола вновь высказался о вылете команды из Лиги чемпионов после ответного матча с «Тоттенхэмом» (4:3) и о работе системы видеопомощи арбитрам (VAR).

Напомним, во время третьего гола лондонцев мяч попал в руку форварда «шпор» Фернандо Льоренте, однако арбитр встречи Чунейт Чакир, воспользовавшись VAR, засчитал этот мяч, а в концовке встречи после подсказки видео-ассистента отменил гол «Сити» из-за положения вне игры.

Мы очень стараемся во время игры, прилагаем много усилий, но мы принимаем [эти решения]. Иногда судейские решения принимаются в нашу пользу, иногда наоборот. Нужно это принимать. Это футбол, это жизнь.

VAR – чертовски скучная тема для обсуждений. Иногда она помогает вам, иногда нет. УЕФА создали её для помощи арбитрам. Что я могу сделать с этим? Стараться пропускать меньше голов на таких стадиях. Стараться быть надёжнее в обороне, хотя и мы так очень надёжны на протяжении сезона, даже в матчах против топ-команд. И с «Челси», и с «Ливерпулем», во всех играх мы были очень надёжны.

Ни одна команда в Европе не создаёт столько моментов, сколько можем создавать во многих матчах мы. Вот почему мне нравится, как играет моя команда. Однако, к сожалению, мы не вышли в следующий раунд.

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Все комментарии
Gessenschaft
Gessenschaft
   527 / 959
24 апреля в 23:20
ФЕДУН: НИ ОДНА КОМАНДА РПЛ НЕ ПОКУПАЕТ СУДЕЙ БОЛЬШЕ, ЧЕМ МЫ!
Luk Bessson
Luk Bessson
   737 / 959
20 апреля в 13:42
Гвардиоле просто обидно и его можно понять. Но справедливость для каждого своя. Решил не последний момент а результат двух матчей и, честно говоря, Пеп хотел налегке пройти, а тут нежданчик. Недооценил ситуацию
Ничего, успокоится.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   14 / 959
20 апреля в 12:44
И ни у одной команды в Европе нет двух полноценных составов игроков. Фирмино, Мане, Салах весь сезон пашут как папы Карло, и, конечно, им нужен отдых время от времени, а у тебя десяток топов в полузащите.

Это все для бедных. ЛЧ - действительно показатель уровня тренера, там тренера готовят команду максимально к двум матчам, и ты в 6й раз подряд не смог этого сделать))
амурец
амурец
   81 / 959
20 апреля в 11:18
создать момент одно, а реализовать это совсем другое
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
   665 / 959
20 апреля в 09:23
Всё правильно. Лучше проиграть как они, чем выиграть как МЮ - ПСЖ и др. Там всё случайность, а здесь поставленная игра и немного невезения.
Azu-Killah37
Azu-Killah37
   226 / 959
20 апреля в 09:00
Ты тренируй лучше, а не считай сколько все европейские команды создают) больше пользы будет
ДСА
ДСА
   132 / 959
20 апреля в 07:49
КПД явно хромает.
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   12 / 959
20 апреля в 07:15
Кули толку от ваших моментов, если опять отлетели!
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   6 / 959
20 апреля в 07:08
А в итоге дальше проходят Монако, Ливерпуль и Тоттенхэм. В МанСити за последние недели 2 много говорят и мало делают.
Belgie2009
Belgie2009
   944 / 959
20 апреля в 06:25
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола перед ответным матчем 1/4 финала Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом» выразил уверенность, что его команда пройдет в следующую стадию турнира. Игра состоится 17 апреля на домашней арене «горожан».

Если вы спросите меня, что произойдет, я отвечу, что мы пройдем в полуфинал Лиги чемпионов. Это то, что я сейчас чувствую. Я почувствовал это сразу после первого матча и после того, как пересмотрел игру. Может быть, я ошибаюсь, но я чувствую, что мы будем в полуфинале», — сказал Гвардиола.

Каталонский балабол
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
   260 / 959
20 апреля в 05:27
За моменты очки не начисляются.
STVA 1
STVA 1
   43 / 959
20 апреля в 05:25
Надо реализовывать
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