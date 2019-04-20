Гвардиола: «Ни одна команда в Европе не создаёт столько, сколько мы»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола вновь высказался о вылете команды из Лиги чемпионов после ответного матча с «Тоттенхэмом» (4:3) и о работе системы видеопомощи арбитрам (VAR).
Напомним, во время третьего гола лондонцев мяч попал в руку форварда «шпор» Фернандо Льоренте, однако арбитр встречи Чунейт Чакир, воспользовавшись VAR, засчитал этот мяч, а в концовке встречи после подсказки видео-ассистента отменил гол «Сити» из-за положения вне игры.
Мы очень стараемся во время игры, прилагаем много усилий, но мы принимаем [эти решения]. Иногда судейские решения принимаются в нашу пользу, иногда наоборот. Нужно это принимать. Это футбол, это жизнь.
VAR – чертовски скучная тема для обсуждений. Иногда она помогает вам, иногда нет. УЕФА создали её для помощи арбитрам. Что я могу сделать с этим? Стараться пропускать меньше голов на таких стадиях. Стараться быть надёжнее в обороне, хотя и мы так очень надёжны на протяжении сезона, даже в матчах против топ-команд. И с «Челси», и с «Ливерпулем», во всех играх мы были очень надёжны.
Ни одна команда в Европе не создаёт столько моментов, сколько можем создавать во многих матчах мы. Вот почему мне нравится, как играет моя команда. Однако, к сожалению, мы не вышли в следующий раунд.
Ничего, успокоится.
Ничего, успокоится.
Это все для бедных. ЛЧ - действительно показатель уровня тренера, там тренера готовят команду максимально к двум матчам, и ты в 6й раз подряд не смог этого сделать))
Это все для бедных. ЛЧ - действительно показатель уровня тренера, там тренера готовят команду максимально к двум матчам, и ты в 6й раз подряд не смог этого сделать))
Если вы спросите меня, что произойдет, я отвечу, что мы пройдем в полуфинал Лиги чемпионов. Это то, что я сейчас чувствую. Я почувствовал это сразу после первого матча и после того, как пересмотрел игру. Может быть, я ошибаюсь, но я чувствую, что мы будем в полуфинале», — сказал Гвардиола.
Каталонский балабол
Если вы спросите меня, что произойдет, я отвечу, что мы пройдем в полуфинал Лиги чемпионов. Это то, что я сейчас чувствую. Я почувствовал это сразу после первого матча и после того, как пересмотрел игру. Может быть, я ошибаюсь, но я чувствую, что мы будем в полуфинале», — сказал Гвардиола.
Каталонский балабол