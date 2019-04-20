Гвардиола: «Ни одна команда в Европе не создаёт столько, сколько мы»

20 апреля 2019, 05:22

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола вновь высказался о вылете команды из Лиги чемпионов после ответного матча с «Тоттенхэмом» (4:3) и о работе системы видеопомощи арбитрам ( VAR ).

Напомним, во время третьего гола лондонцев мяч попал в руку форварда «шпор» Фернандо Льоренте, однако арбитр встречи Чунейт Чакир, воспользовавшись VAR , засчитал этот мяч, а в концовке встречи после подсказки видео-ассистента отменил гол «Сити» из-за положения вне игры.