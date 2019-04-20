Заха: «Мне нужна возможность сыграть в ЛЧ. Об остальном я позабочусь»

26-летний полузащитник «Кристал Пэлас» и сборной Кот-д'Ивуара Вилфрид Заха рассказал о своих футбольных целях.

Моя история не заканчивается здесь. Я слишком амбициозен. И это амбиции не просто играть за топ-клуб, а выигрывать трофеи с клубом и со сборной Кот-д'Ивуара, должным образом испытать себя на новом уровне. Чтобы стать лучше и добиться того, на что я способен, я должен стремиться играть на самом высоком уровне, завоёвывать трофеи.

Мне посчастливилось достичь того уровня, что есть сейчас. Но я чувствую, что могу предложить футболу намного больше. Я должен испытать себя в Лиге чемпионов. Мне просто нужен этот шанс, вот и всё. Об остальном я позабочусь.