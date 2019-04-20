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Заха: «Мне нужна возможность сыграть в ЛЧ. Об остальном я позабочусь»

20 апреля 2019, 06:24

26-летний полузащитник «Кристал Пэлас» и сборной Кот-д'Ивуара Вилфрид Заха рассказал о своих футбольных целях.

Моя история не заканчивается здесь. Я слишком амбициозен. И это амбиции не просто играть за топ-клуб, а выигрывать трофеи с клубом и со сборной Кот-д'Ивуара, должным образом испытать себя на новом уровне. Чтобы стать лучше и добиться того, на что я способен, я должен стремиться играть на самом высоком уровне, завоёвывать трофеи.

Мне посчастливилось достичь того уровня, что есть сейчас. Но я чувствую, что могу предложить футболу намного больше. Я должен испытать себя в Лиге чемпионов. Мне просто нужен этот шанс, вот и всё. Об остальном я позабочусь.

Не так давно появился слух о том, что в подписании Заха заинтересован главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер.

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Все комментарии
dzvinka
dzvinka ответил STVA 1
   69 / 959
20 апреля в 09:09
Мне кажется у него бы получилось заиграть в МЮ .
уже раз получилось.
будет одно и тоже, бравада в комментах, потом немощьность и слабая самоотдача в матчах, потом уже новые заявления что Пэлас (либо другой середняк) - мой дом, и я всегда мечтал играт ьв такой команде и т.д.
Нохчи_07
Нохчи_07
   465 / 959
20 апреля в 07:37
Кому нужен етот бездарный негр
STVA 1
STVA 1
   43 / 959
20 апреля в 07:36
Мне кажется у него бы получилось заиграть в МЮ .
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