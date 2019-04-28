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Хусаинов: «Фернандес подставился под удар. Это не пенальти»

28 апреля 2019, 22:23
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар2 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Российский арбитр Сергей Хусаинов прокомментировал эпизод, случившийся в матче 26-го тура РПЛ между «Краснодаром» и ЦСКА (2:0). На 31-й минуте защитник «армейцев» Марио Фернандес в штрафной соперника получил удар по лицу от Йона Фьолусона, но рефери Сергей Иванов не назначил пенальти в ворота краснодарцев.

Момент с Фернандесом похож на эпизод в прошлых матчах, но они абсолютно разные. Взгляд и руки игрока «Краснодара» устремлены в сторону мяча, а Фернандес сзади выпрыгивает. Контакт в руку и демонстрация. В мяч Марио не сыграл, а пошёл в тело. Арбитр принял правильное решение. Фернандес подставился под этот удар. Это не пенальти.

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   21 / 954
29 апреля в 16:20
Судейка не карманный попался, а пенальти очень хотелось...
Bolshoy
Bolshoy
   477 / 954
29 апреля в 10:43
Судья Иванов - ростовский " пахан" и этим все сказано...
cska1948
cska1948
   96 / 954
29 апреля в 10:02
Хусаинов, как и все болельщики СпаМа, необъективен в оценках действий игроков ЦСКА, так что его мнение ничтожно.
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1 ответил serh62
   279 / 954
29 апреля в 08:43
чего только не придумают эти 56ы-судьи, что бы остановить ЦСКА. вероятно Гинер со Слуцким им сильно насолили. наверное пришло время высказаться руководству не только о липовых пенальти локомотива , но и о явном засуживании команды
Щедрый денежный поток от Гинера превратился в робкий ручеек, вот и мстят, гады. А без денег - и на руководство ваше положут большой и толстый болт.
mihaluch
mihaluch
   61 / 954
29 апреля в 08:22
По правилам должен назначаться свободный удар(опасная игра).
112910415
112910415
   97 / 954
29 апреля в 05:29
очень неоднозначный комментарий
cska plus
cska plus
   20 / 954
29 апреля в 04:10
Никому кроме хрющек не интересен хусаин.
ошалевший
ошалевший
   379 / 954
28 апреля в 23:27
имеет место быть,почему бы в чужой штрафной не ткнутся лицом в соперника,ради пендаля,тут просто так не рассчитал,что ещё рассечение получил,но бразилу нытику-симулянту не поверил судья и правильно сделал
ошалевший
ошалевший ответил serh62
   379 / 954
28 апреля в 23:24
чего только не придумают эти 56ы-судьи, что бы остановить ЦСКА. вероятно Гинер со Слуцким им сильно насолили. наверное пришло время высказаться руководству не только о липовых пенальти локомотива , но и о явном засуживании команды
ты это тихоновецкому расскажи,пусть посмеётся
Озеров
Озеров
   90 / 954
28 апреля в 22:53
    serh62
    serh62
       79 / 954
    28 апреля в 22:36
    чего только не придумают эти 56ы-судьи, что бы остановить ЦСКА. вероятно Гинер со Слуцким им сильно насолили. наверное пришло время высказаться руководству не только о липовых пенальти локомотива , но и о явном засуживании команды
    Союзник противников
    Союзник противников ответил 25процентный клоун
       17 / 954
    28 апреля в 22:35
    бред,ни кто и не говорит что это пенальти,Марио нарвался на локоть выставленный не просто так ,устного предупреждения заслуживал игрок быков,так нельзя играть,он мог нанести травму выставляя локоть для преимущества в воздухе
    Неправильно,такое объяснение работает только в отношении Марио! Обратного хода нет...
    Союзник противников
    Союзник противников ответил Аксинья
       17 / 954
    28 апреля в 22:34
    Да все прекрасно видели как он нанес коварный удар щекой по руке соперника...
    Соперник хоть не пострадал?
    Союзник противников
    Союзник противников
       17 / 954
    28 апреля в 22:33
    "Подставился под удар"-это перл,конечно! Типа "пострадавший упал на нож семь раз,и все раны были смертельные".
    serh62
    serh62
       79 / 954
    28 апреля в 22:33
    точно....так вероятно и было. и вообще нужно пересмотреть законы. за удар головой по стулу, нужно сажать в таком случае пака а не кокорина))
    ЦCКА навсегда
    ЦCКА навсегда
       12 / 954
    28 апреля в 22:31

    Спартач Хусаинов сам подставился под биты!
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       19 / 954
    28 апреля в 22:29
    бред,ни кто и не говорит что это пенальти,Марио нарвался на локоть выставленный не просто так ,устного предупреждения заслуживал игрок быков,так нельзя играть,он мог нанести травму выставляя локоть для преимущества в воздухе
    Аксинья
    Аксинья
       50 / 954
    28 апреля в 22:27
    Да все прекрасно видели как он нанес коварный удар щекой по руке соперника...
    Евгений Макрушин
    Евгений Макрушин
       122 / 954
    28 апреля в 22:24
    Абсолютно согласен
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