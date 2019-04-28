Хусаинов: «Фернандес подставился под удар. Это не пенальти»

Российский арбитр Сергей Хусаинов прокомментировал эпизод, случившийся в матче 26-го тура РПЛ между «Краснодаром» и ЦСКА (2:0). На 31-й минуте защитник «армейцев» Марио Фернандес в штрафной соперника получил удар по лицу от Йона Фьолусона, но рефери Сергей Иванов не назначил пенальти в ворота краснодарцев.
Момент с Фернандесом похож на эпизод в прошлых матчах, но они абсолютно разные. Взгляд и руки игрока «Краснодара» устремлены в сторону мяча, а Фернандес сзади выпрыгивает. Контакт в руку и демонстрация. В мяч Марио не сыграл, а пошёл в тело. Арбитр принял правильное решение. Фернандес подставился под этот удар. Это не пенальти.
Надо было удалять эту свинью с поля
За симуляцию
Надо было удалять эту свинью с поля
За симуляцию
Спартач Хусаинов сам подставился под биты!
Спартач Хусаинов сам подставился под биты!