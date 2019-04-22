Егоров: «Карасев должен был удалять Перейру»

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров заявил, что арбитр Сергей Карасев должен был удалять полузащитника «Краснодара» Маурисио Перейру в матче с «Зенитом» (2:3).
В матче «Краснодар» — «Зенит» арбитру Карасеву, конечно, нужно было показать вторую ЖК Маурисио и удалить того с поля. В целом же отмечу, что Карасев провел хороший матч. Он арбитр элитной категории ФИФА и удивления это вызывать не должно. Бывает, что эмоции ребят захлестнули — он все погасил. Только Ари, который там все и зажег, остался без наказания, потому что убежал в подтрибунное помещение. В целом работой Карасева доволен.
Мне интересно это от Егорова? Или от Соккера? ))
Мне интересно это от Егорова? Или от Соккера? ))
Все радуются новому игроку Зенита))))
Может они чего-то знают?)
Все радуются новому игроку Зенита))))
Может они чего-то знают?)
Но этого "типа" никто не заметил
А удаление "вызвало бы ненужные кривотолки"
О его сверхчестной особе
Но этого "типа" никто не заметил
А удаление "вызвало бы ненужные кривотолки"
О его сверхчестной особе
Установка была удалять кого-нибудь из "Зенита"!!!
Проговорился Егоров!!! :))
Установка была удалять кого-нибудь из "Зенита"!!!
Проговорился Егоров!!! :))
Странно что Егоров знает как Перейру зовут по имени....но не знает за какой клуб он играет....)))
"Высшим пилотажем" у Егорова будет считаться когда за травму на зенитовце будут удалять непричастного зенитовца...)))
Странно что Егоров знает как Перейру зовут по имени....но не знает за какой клуб он играет....)))
"Высшим пилотажем" у Егорова будет считаться когда за травму на зенитовце будут удалять непричастного зенитовца...)))
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Соккер что-то знает?)
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Соккер что-то знает?)
Или им уже можно все? Игрок был заменен но вернулся на поле...
Хотя отвечу сам на свой вопрос. Никто никого не накажет, потому что в РФС свои люди сидят...
Или им уже можно все? Игрок был заменен но вернулся на поле...
Хотя отвечу сам на свой вопрос. Никто никого не накажет, потому что в РФС свои люди сидят...
Или оговорочка по Фрейду у главы продажных : нарушают соперники, а удалять нужно игроков Зенита.
Или оговорочка по Фрейду у главы продажных : нарушают соперники, а удалять нужно игроков Зенита.
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С какого перепугу эта самая Перейра стал полузащитником "Зенита"? Ауууууу.
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С какого перепугу эта самая Перейра стал полузащитником "Зенита"? Ауууууу.
В целом же отмечу, что Карасев провел хороший матч.
В целом работой Карасева доволен.
ЧТО ТУТ ДОБАВИТЬ ???
В целом же отмечу, что Карасев провел хороший матч.
В целом работой Карасева доволен.
ЧТО ТУТ ДОБАВИТЬ ???
хотя по и гре питерцы должы были штук пять забивать
хотя по и гре питерцы должы были штук пять забивать