ГлавнаяНовости

Егоров: «Карасев должен был удалять Перейру»

22 апреля 2019, 12:59
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар2 : 3Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров заявил, что арбитр Сергей Карасев должен был удалять полузащитника «Краснодара» Маурисио Перейру в матче с «Зенитом» (2:3). 

В матче «Краснодар» — «Зенит» арбитру Карасеву, конечно, нужно было показать вторую ЖК Маурисио и удалить того с поля. В целом же отмечу, что Карасев провел хороший матч. Он арбитр элитной категории ФИФА и удивления это вызывать не должно. Бывает, что эмоции ребят захлестнули — он все погасил. Только Ари, который там все и зажег, остался без наказания, потому что убежал в подтрибунное помещение. В целом работой Карасева доволен.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
ОфициальноПустовойтова рассудит «Барселону» и «Лион» в финале женской ЛЧ
01 мая Комментарии13
Турбин рассудит «Арсенал» и «Локомотив» в 27-м туре РПЛ
30 апреля Комментарии51
Назначены арбитры на полуфинальные матчи Лиги Европы
30 апреля Комментарии10
Хусаинов: «Уремович фолил на Зе Луише. Это на 500% пенальти»
30 апреля Комментарии23
Назначены арбитры на матч «Барселона» - «Ливерпуль»
29 апреля Комментарии39
Хусаинов: «Фернандес подставился под удар. Это не пенальти»
28 апреля Комментарии19
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Azu-Killah37
Azu-Killah37 ответил LOpp
   226 / 959
22 апреля в 19:58
а когда Барриос сыграл рукой его не надо было удалять?
Был хороший повтор, где отлично видно, что мяч попал в лопатку
Nickless
Nickless ответил susanin ultrazenith
   435 / 959
22 апреля в 16:44
С каких пор Перрейра стал игроком Зенита???
Спасибо за поправку
Mangur
Mangur
   728 / 959
22 апреля в 16:03
Карасев давно приплачен.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
   64 / 959
22 апреля в 15:54
С каких пор Перрейра стал игроком Зенита???
Nikola45
Nikola45 ответил Аксинья
   16 / 959
22 апреля в 14:56
Егоров не прав - все видели что Карась поплыл...
Егоров прав! Игрока Зенита ))
Nikola45
Nikola45
   16 / 959
22 апреля в 14:54
Но удалить то конечно же игрока Зенита )
Мне интересно это от Егорова? Или от Соккера? ))
Nikola45
Nikola45 ответил вячеслав остапенко
   16 / 959
22 апреля в 14:52
Правильно судья поступил что не удалил игрока мнение нас болельщиков
Это почему? Я так не считаю! А считаю что просто обязан!
Nikola45
Nikola45
   16 / 959
22 апреля в 14:49
Обязан но сейчас бы вони было по этому поводу: Что Зенит не честно победил
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   184 / 959
22 апреля в 14:40
Правильно судья поступил что не удалил игрока мнение нас болельщиков
Duke_dp
Duke_dp ответил Jeck Denielse
22 апреля в 14:33
https://m.soccer.ru/players/28335.shtml

Все радуются новому игроку Зенита))))
Может они чего-то знают?)
grazie100
grazie100
   384 / 959
22 апреля в 14:24
Этот Ари ...к очень часто вел себя как 🐷, очень жаль, что таких футболёров - провокаторов ценят в Краснодаре , а Мамаева - гноят..Видно в Краснодаре нравится такая шушера, видно для воспитания детей спортшколы такое поведение на поле больше подходит. Маурисио надо было гнать , он сознательно шёл отрывать ногу...
iri13
iri13
   251 / 959
22 апреля в 14:14
..ну..снова здорОво.не удалил, не дал карточку, отсудил хорошо значит. .не впервые все это слышим..
beefs
beefs
   194 / 959
22 апреля в 13:53
Как не хватало Каборе, который специально брал тайм-аут перед Локомотивом и Зенитом
МКС
МКС
   162 / 959
22 апреля в 13:48
Карась и так грамотно отработал вложеные газпремом деньги

Но этого "типа" никто не заметил

А удаление "вызвало бы ненужные кривотолки"

О его сверхчестной особе
Литейный 4
Литейный 4
   4 / 959
22 апреля в 13:45
Обезьяне Ари надо было Красную, чтобы не тяфкал и не толкался, спровоцировав потасовку. Гыгыгы
Gunslinger
Gunslinger ответил Ангел неБесГрешен
   358 / 959
22 апреля в 13:44
Сергей Карасев должен был удалять полузащитника «Зенита» Маурисио Перейру в матче с «Краснодаром» (3:2). Не Зенита, а Краснодара.
Ты не прав!!!
Установка была удалять кого-нибудь из "Зенита"!!!
Проговорился Егоров!!! :))
LOpp
LOpp
   23 / 959
22 апреля в 13:43
а когда Барриос сыграл рукой его не надо было удалять?
cska plus
cska plus
   20 / 959
22 апреля в 13:42
Карась отсудил нормально за исключением, не назначил пенальть в ворота Зенита за игру рукой и не наказал Оздоева красной карточкой как дебошира.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   8 / 959
22 апреля в 13:36
Карасёв собрался уже удалить игрока Зенита Перейру - но не нашёл такого в Зените.....)))

Странно что Егоров знает как Перейру зовут по имени....но не знает за какой клуб он играет....)))

"Высшим пилотажем" у Егорова будет считаться когда за травму на зенитовце будут удалять непричастного зенитовца...)))
Guka87
Guka87
22 апреля в 13:33
Карась уплыл)))
kastites
kastites
   109 / 959
22 апреля в 13:32
Должен был
Аксинья
Аксинья
   51 / 959
22 апреля в 13:19
Егоров не прав - все видели что Карась поплыл...
makkie
makkie
   11 / 959
22 апреля в 13:13
полузащитника «Зенита» Маурисио Перейру
______________________________

Соккер что-то знает?)
la_masia
la_masia
   146 / 959
22 апреля в 13:13
А Зенит то накажут?
Или им уже можно все? Игрок был заменен но вернулся на поле...
Хотя отвечу сам на свой вопрос. Никто никого не накажет, потому что в РФС свои люди сидят...
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   80 / 959
22 апреля в 13:12
Перейра переходит в Зенит?
Или оговорочка по Фрейду у главы продажных : нарушают соперники, а удалять нужно игроков Зенита.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   22 / 959
22 апреля в 13:11
Сергей Карасев должен был удалять полузащитника «Зенита» Маурисио Перейру в матче с «Краснодаром» (3:2). Не Зенита, а Краснодара.
порт
порт
   275 / 959
22 апреля в 13:11
должен был удалять полузащитника «Зенита» Маурисио Перейру
==========================================
С какого перепугу эта самая Перейра стал полузащитником "Зенита"? Ауууууу.
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   241 / 959
22 апреля в 13:10
конечно, нужно было показать вторую ЖК Маурисио и удалить того с поля.
В целом же отмечу, что Карасев провел хороший матч.
В целом работой Карасева доволен.

ЧТО ТУТ ДОБАВИТЬ ???
Doping87
Doping87
   90 / 959
22 апреля в 13:07
"Должно быть удаление Перейры, но так как Карась самый титулованный судейка, я доволен судейством... "говорит глава депортамента судейства 🤦‍♂️👎👎 беда
25процентный клоун
25процентный клоун
   19 / 959
22 апреля в 13:06
"доволен" ,а если бы на последней минуте мяч не попал мяч в голову Дзюбы? доволен он,скажи спасибо питерскому отскоку.
хотя по и гре питерцы должы были штук пять забивать
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100