Егоров: «Карасев должен был удалять Перейру»

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров заявил, что арбитр Сергей Карасев должен был удалять полузащитника «Краснодара» Маурисио Перейру в матче с «Зенитом» (2:3).

В матче «Краснодар» — «Зенит» арбитру Карасеву, конечно, нужно было показать вторую ЖК Маурисио и удалить того с поля. В целом же отмечу, что Карасев провел хороший матч. Он арбитр элитной категории ФИФА и удивления это вызывать не должно. Бывает, что эмоции ребят захлестнули — он все погасил. Только Ари, который там все и зажег, остался без наказания, потому что убежал в подтрибунное помещение. В целом работой Карасева доволен.