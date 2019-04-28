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Лаос рассудит «Тоттенхэм» и «Аякс» в полуфинале Лиги чемпионов

28 апреля 2019, 14:26
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)0 : 1Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)АяксМатч завершен

Испанская бригада судей во главе с Матеу Лаосом обслужит первый полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Аяксом».

Ассистентами главного арбитра станут Пау Себриан Девис и Роберто дель Паломар, резервный судья - Ундиано Мальенко. Видеоассистенты рефери - Алехандро Эрнандес и Хуан Мартинес.

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Все комментарии
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина ответил RMUKMU
   620 / 954
29 апреля в 21:48
А нормальных судей нельзя было назначить?
Чакыр плохо отсудил... низзя рисковать. хотя мог бы тут что то натворить для резонанса.
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   620 / 954
29 апреля в 21:36
примелькался этот Шац.
sparxx2
sparxx2 ответил cska plus
   253 / 954
29 апреля в 18:31
Аякс вынесет курятник.
В конюшни всё хор ?
kust07
kust07
   82 / 954
28 апреля в 22:57
успехов Аяксу
Князь Московский
Князь Московский
   13 / 954
28 апреля в 19:58
Позорище, цыгане готовят почву Барсикам, по-любому опять будут тянуть за уши Аякс.
RMUKMU
RMUKMU
   109 / 954
28 апреля в 16:04
А нормальных судей нельзя было назначить?
311
311 ответил DXTK
   53 / 954
28 апреля в 15:16
Шпоры пройдут в полуфинал.
Уже прошли как-бы!)
Tott_Hot
Tott_Hot ответил cska plus
   256 / 954
28 апреля в 15:15
Аякс вынесет курятник.
в 2016 году я приезжал в курятник под названиям ВЭБ Арена, где доблестный клуб Тоттенхэм Хотспур топтал армейских курочек. К радостью приеду к вам еще раз посмотреть на сие зрелище, если конечно ваша позорная конюшня выйдет в зону Лиги Чемпионов.
Deville
Deville
   447 / 954
28 апреля в 14:57
однозначно поддержим клуб апл, вперед шпоры!!!

еще раз поздравлю тоттенхэм и маурисио почетино с тем, что выбросили из 1/4 лч голубой мешок пыли и перьев.
violent
violent
   743 / 954
28 апреля в 14:51
неизвестный професионал
DXTK
DXTK ответил cska plus
   140 / 954
28 апреля в 14:39
Аякс вынесет курятник.
в своей деревне под названием Эрдивизе они курятник Витесс со Слуцким может и вынесут. А Шпоры на классе их пройдут.
DXTK
DXTK
   140 / 954
28 апреля в 14:36
Шпоры пройдут в полуфинал.
cska plus
cska plus
   20 / 954
28 апреля в 14:35
Аякс вынесет курятник.
Zlatan35
Zlatan35
   18 / 954
28 апреля в 14:34
победы Аяксу
NOVA
NOVA
   168 / 954
28 апреля в 14:33
ну вперед аякс, докажите что не зря в 1\2 и прошли таких фаворитов как чемпиона чемпионов Реал, ну и юве с ронам!!
ДАША Д
ДАША Д
   116 / 954
28 апреля в 14:31
Ответственность большая.
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