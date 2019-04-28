Лаос рассудит «Тоттенхэм» и «Аякс» в полуфинале Лиги чемпионов

Испанская бригада судей во главе с Матеу Лаосом обслужит первый полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Аяксом».
Ассистентами главного арбитра станут Пау Себриан Девис и Роберто дель Паломар, резервный судья - Ундиано Мальенко. Видеоассистенты рефери - Алехандро Эрнандес и Хуан Мартинес.
еще раз поздравлю тоттенхэм и маурисио почетино с тем, что выбросили из 1/4 лч голубой мешок пыли и перьев.
еще раз поздравлю тоттенхэм и маурисио почетино с тем, что выбросили из 1/4 лч голубой мешок пыли и перьев.