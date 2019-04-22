Еськов получил положительную оценку за работу на игре «Локомотив» - ЦСКА

Арбитр Алексей Еськов получил положительную оценку за работу на матче 24-го тура РПЛ «Локомотив» - ЦСКА (1:1). Инспектор поставил судье оценку — 8,2 балла.
Стоит отметить, что во время игры было показано семь желтых карточек.
Арбитр Алексей Еськов получил положительную оценку за работу на матче 24-го тура РПЛ «Локомотив» - ЦСКА (1:1). Инспектор поставил судье оценку — 8,2 балла.
Стоит отметить, что во время игры было показано семь желтых карточек.
У меня подключены все каналы матча тв (футбол 1,2,3, матч премьер) и есть возможность просматривать все чемпионаты топ-5. Так у нас ещё судьи ангелы по сравнению с другими.
Я наших не защищаю и не оправдываю, а судейские скандалы по всей Европе больше чем у нас.
У меня подключены все каналы матча тв (футбол 1,2,3, матч премьер) и есть возможность просматривать все чемпионаты топ-5. Так у нас ещё судьи ангелы по сравнению с другими.
Я наших не защищаю и не оправдываю, а судейские скандалы по всей Европе больше чем у нас.
Достало видать парня судейство красно синих свиней
Достало видать парня судейство красно синих свиней
А то, что судьи как то по разному относятся к клубам, согласен. К примеру когда Локо кидали из-за боковой судья настаивал, чтобы отошли назад, а игроки ЦСКА почему то забегали вперёд и судья молчал. Мелочь, да вроде мелочь, но порой такое отношение сказывается на матче.
Я не говорю, что в сторону Локо никогда не ошибаются, но когда команды в чью пользу больше ошибаются начинают говорить, что их засуживают, это уже ненормально. Локо уж точно в таких "лидерах" не ходят, но шумиху можно поднять.
А то, что судьи как то по разному относятся к клубам, согласен. К примеру когда Локо кидали из-за боковой судья настаивал, чтобы отошли назад, а игроки ЦСКА почему то забегали вперёд и судья молчал. Мелочь, да вроде мелочь, но порой такое отношение сказывается на матче.
Я не говорю, что в сторону Локо никогда не ошибаются, но когда команды в чью пользу больше ошибаются начинают говорить, что их засуживают, это уже ненормально. Локо уж точно в таких "лидерах" не ходят, но шумиху можно поднять.
Не думаю, что была какая то предвзятость, бесит то, что судьи одинаковые моменты трактуют по разному ......и даже в рамках одного матча.
Не думаю, что была какая то предвзятость, бесит то, что судьи одинаковые моменты трактуют по разному ......и даже в рамках одного матча.
Однако.......
Что в мире деетьсяяяяя?????
Однако.......
Что в мире деетьсяяяяя?????