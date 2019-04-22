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Еськов получил положительную оценку за работу на игре «Локомотив» - ЦСКА

22 апреля 2019, 17:43
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Арбитр Алексей Еськов получил положительную оценку за работу на матче 24-го тура РПЛ «Локомотив» - ЦСКА (1:1). Инспектор поставил судье оценку — 8,2 балла.

Стоит отметить, что во время игры было показано семь желтых карточек.

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Все комментарии
Великий ЦСКА Москва
Великий ЦСКА Москва
   189 / 959
22 апреля в 20:23
Свиньи из тарасовки опять чем-то не довольны!
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Байкал-38
   10 / 959
22 апреля в 20:21
В хоккее 3 судьи и площадь поля меньше в разы и то ошибки и скандалы случаются! Пробовали же судей за воротами, но потом отказались, результат нулевой. Футбол это эмоции, судьи тоже люди и им свойственно ошибаться, а недовольные всегда будут.
ВАР просто необходим!!!
Байкал-38
Байкал-38 ответил Leha-ha50
   25 / 959
22 апреля в 19:55
Понятно, судьи тоже люди, футбол стал быстрее и за всем уследить невозможно. Может надо второго судью в поле запустить???
В хоккее 3 судьи и площадь поля меньше в разы и то ошибки и скандалы случаются! Пробовали же судей за воротами, но потом отказались, результат нулевой. Футбол это эмоции, судьи тоже люди и им свойственно ошибаться, а недовольные всегда будут.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Байкал-38
   10 / 959
22 апреля в 19:48
Есть такое, но это не только у нас в чемпионате, это в других так же. У меня подключены все каналы матча тв (футбол 1,2,3, матч премьер) и есть возможность просматривать все чемпионаты топ-5. Так у нас ещё судьи ангелы по сравнению с другими. Я наших не защищаю и не оправдываю, а судейские скандалы по всей Европе больше чем у нас.
Понятно, судьи тоже люди, футбол стал быстрее и за всем уследить невозможно. Может надо второго судью в поле запустить???
Байкал-38
Байкал-38 ответил Leha-ha50
   25 / 959
22 апреля в 19:41
Меня больше всего напрягает, когда начинают нам рассказывать про высоко задранную планку. Т.е в одном матче судья типа дает бороться , а в другом матче судья , следуя строго правилам, сыпет карточки налево и направо. А карточки копятся и следует дискава, а у других не копятся, там планка на другой высоте болтается. Надо какую то одну линию всем выбрать, а то один с кнутом судить выходит, а другой с пряником!!!
Есть такое, но это не только у нас в чемпионате, это в других так же.
У меня подключены все каналы матча тв (футбол 1,2,3, матч премьер) и есть возможность просматривать все чемпионаты топ-5. Так у нас ещё судьи ангелы по сравнению с другими.
Я наших не защищаю и не оправдываю, а судейские скандалы по всей Европе больше чем у нас.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Байкал-38
   10 / 959
22 апреля в 19:32
Ну вот видишь у каждого свой взгляд, так как и не назначенный чистый пенальти в ворота ЦСКА, по моему на Фернандеше. На повторе было видно, что он упал не без помощи защитников. А то, что судьи как то по разному относятся к клубам, согласен. К примеру когда Локо кидали из-за боковой судья настаивал, чтобы отошли назад, а игроки ЦСКА почему то забегали вперёд и судья молчал. Мелочь, да вроде мелочь, но порой такое отношение сказывается на матче. Я не говорю, что в сторону Локо никогда не ошибаются, но когда команды в чью пользу больше ошибаются начинают говорить, что их засуживают, это уже ненормально. Локо уж точно в таких "лидерах" не ходят, но шумиху можно поднять.
Меня больше всего напрягает, когда начинают нам рассказывать про высоко задранную планку. Т.е в одном матче судья типа дает бороться , а в другом матче судья , следуя строго правилам, сыпет карточки налево и направо. А карточки копятся и следует дискава, а у других не копятся, там планка на другой высоте болтается. Надо какую то одну линию всем выбрать, а то один с кнутом судить выходит, а другой с пряником!!!
МКС
МКС
   162 / 959
22 апреля в 19:21
Ты смотри даже байкал прозрел

Достало видать парня судейство красно синих свиней
Байкал-38
Байкал-38 ответил Leha-ha50
   25 / 959
22 апреля в 19:18
А мне показалось наоборот, что больше в пользу Локо подсвистывал. Фарфан, Антоха шипами наступали прямой ногой на голеностопы, повторы ясно показали , что это грубые фолы, а "соловей" промолчал, даже штрафной не назначил. Фернандес за меньшее вторую карточку получил. Не думаю, что была какая то предвзятость, бесит то, что судьи одинаковые моменты трактуют по разному ......и даже в рамках одного матча.
Ну вот видишь у каждого свой взгляд, так как и не назначенный чистый пенальти в ворота ЦСКА, по моему на Фернандеше. На повторе было видно, что он упал не без помощи защитников.
А то, что судьи как то по разному относятся к клубам, согласен. К примеру когда Локо кидали из-за боковой судья настаивал, чтобы отошли назад, а игроки ЦСКА почему то забегали вперёд и судья молчал. Мелочь, да вроде мелочь, но порой такое отношение сказывается на матче.
Я не говорю, что в сторону Локо никогда не ошибаются, но когда команды в чью пользу больше ошибаются начинают говорить, что их засуживают, это уже ненормально. Локо уж точно в таких "лидерах" не ходят, но шумиху можно поднять.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Байкал-38
   10 / 959
22 апреля в 18:57
Отсудил без больших ошибок, хотя в мелкие больше свистел в пользу армейцам. Думаю нам больше возмущаться надо, да толку, что матч не переиграешь, да ошибок повлиявшие на результат не было.
А мне показалось наоборот, что больше в пользу Локо подсвистывал. Фарфан, Антоха шипами наступали прямой ногой на голеностопы, повторы ясно показали , что это грубые фолы, а "соловей" промолчал, даже штрафной не назначил. Фернандес за меньшее вторую карточку получил.
Не думаю, что была какая то предвзятость, бесит то, что судьи одинаковые моменты трактуют по разному ......и даже в рамках одного матча.
FILL3286
FILL3286 ответил makkie
   31 / 959
22 апреля в 18:44
Опять кони недовольны, снова их засудили?)
КОНЕБОМЖИ довольны тогда,когда только выигрывают!!
Jum13
Jum13 ответил makkie
   52 / 959
22 апреля в 18:23
Опять кони недовольны, снова их засудили?)
По жалобе свиней
Байкал-38
Байкал-38
   25 / 959
22 апреля в 18:14
Отсудил без больших ошибок, хотя в мелкие больше свистел в пользу армейцам. Думаю нам больше возмущаться надо, да толку, что матч не переиграешь, да ошибок повлиявшие на результат не было.
makkie
makkie
   11 / 959
22 апреля в 18:05
Опять кони недовольны, снова их засудили?)
cska plus
cska plus
   20 / 959
22 апреля в 18:03
Слов нет.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   37 / 959
22 апреля в 17:55
Даже 8,2 балла!!!
Однако.......
Что в мире деетьсяяяяя?????
kolpankolpan
kolpankolpan
   407 / 959
22 апреля в 17:53
А что за оценку получил куила за матч Краснодар --Зенит? Пять с плюсом не так ли?
mangoх12
mangoх12
   32 / 959
22 апреля в 17:45
Ну если за такой матч дают положительную то понятно почему у нас такие судьи
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