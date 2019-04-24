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Иванов рассудит «Краснодар» и ЦСКА, а также другие назначения на 26-й тур

24 апреля 2019, 10:24

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 26-го тура РПЛ, об этом сообщает официальный сайт РФС.

27 апреля (суббота)

«Анжи» - «Ростов»: судья - Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи - Дмитрий Сафьян (Москва), Тихон Калугин (Москва); резервный судья - Алексей Амелин (Тула); инспектор - Сергей Фурса (Санкт-Петербург).

«Динамо» - «Ахмат»: судья - Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи - Максим Гаврилин (Владимир), Владимир Миневич (Смоленск); резервный судья - Владимир Сельдяков (Балашиха); инспектор - Владимир Овчинников (Москва).

28 апреля (воскресенье)

«Уфа» - «Урал»: судья - Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи - Егор Болховитин (Ленинградская область), Адлан Хатуев (Грозный); резервный судья - Станислав Васильев (Ижевск); инспектор - Сергей Мартынов (Москва).

«Локомотив» - «Енисей»: судья - Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Алексей Лунев (Новосибирск), Алексей Стипиди (Краснодар); резервный судья - Алексей Матюнин (Москва); инспектор - Михаил Ходырев (Москва).

«Зенит» - «Крылья Советов»: судья - Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи - Антон Аверьянов (Москва), Андрей Болотенков (Москва); резервный судья - Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); инспектор - Александр Гвардис (Калининград).

«Краснодар» - ЦСКА: судья - Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи - Роман Усачев (Ростов-на-Дону), Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону); резервный судья - Виталий Мешков (Дмитров); инспектор - Николай Иванов (Санкт-Петербург).

29 апреля (понедельник)

«Оренбург» - «Арсенал»: судья - Николай Волошин (Смоленск); ассистенты судьи - Дмитрий Жвакин (Ленинградская область), Алексей Ширяев (Ставрополь); резервный судья - Павел Кукуян (Сочи); инспектор - Сергей Зуев (Москва).

«Спартак» - «Рубин»: судья - Василий Казарцев (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Владислав Назаров (Невинномысск); резервный судья - Евгений Турбин (Дмитров); инспектор - Сергей Французов (Москва).

Напомним, что посещаемость матчей РПЛ в этом сезоне выросла на 750 тыс. человек.

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Все комментарии
эдди шум
эдди шум ответил Leha-ha50
24 апреля в 18:58
Аааа, так это про судью 👍🏻
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда ответил Заполярный
   12 / 959
24 апреля в 18:58
ОНИ ПРОСТО КУПЛЕНЫ ГИНЕРОМ
1:18
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил эдди шум
   10 / 959
24 апреля в 18:54
Не силён в Подмосковье,а башкирия причём?
В селе Урман-Бишкадак Ишимбайского района Башкирии появился мусорный полигон имени футбольного судьи Владимира Москалева. Решение о присвоении такого названия закреплено в специальном постановлении сельсовета.

Напомним, что Москалев судил матч 24-го тура РПЛ «Уфа» — «Арсенал», прошедший 20 апреля в столице Башкирии. Хозяева проиграли со счетом 1:2, а работа Москалева вызвала недовольство у болельщиков. Глава сельсовета прокомментировал эту инициативу.

У нас вся деревня была возмущена его судейством. И его имени — вот тут самое и место. У нас в деревне не помнят таких судей со времен Великой Отечественной, когда за колоски, принесенные домой, тюремные приговоры давали! Как раз думали, как полигон новый назвать, болельщики уфимские на сайте и подсказали такое решение.
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Теперь понятно???
эдди шум
эдди шум ответил Leha-ha50
24 апреля в 18:46
Не силён в Подмосковье,а башкирия причём?
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил эдди шум
   10 / 959
24 апреля в 18:45
Что за полигон. ?
Выбирай любой , их по подмосковью полно!!! Какой понравится такой и назовем!!!
Заполярный
Заполярный ответил ЦCКА навсегда
   303 / 959
24 апреля в 18:45
С Тулой Вилков судит пищевик! С Рубином Казарцев! Эти свистуны Федуну не продались!
ОНИ ПРОСТО КУПЛЕНЫ ГИНЕРОМ
эдди шум
эдди шум ответил Leha-ha50
24 апреля в 18:37
Что за полигон. ?
Leha-ha50
Leha-ha50
   10 / 959
24 апреля в 18:34
"Король" башкирской свалки теперь на московский мусорный полигон претендует???
time out
time out ответил Footbolista
   929 / 959
24 апреля в 18:18
По конской версии все судьи спартаковские)...даже питерские...
    тумба-юмба
    тумба-юмба ответил ЦCКА навсегда
       386 / 959
    24 апреля в 17:06
    С Тулой Вилков судит пищевик! С Рубином Казарцев! Эти свистуны Федуну не продались!
    Зато продались гинеру.
    Красно Синий воин
    Красно Синий воин ответил mangoх12
       74 / 959
    24 апреля в 16:29
    Главное что бы пример не брал с Лапочкина и не удалял на ровном месте как Фернандеса!
    ЦCКА навсегда
    ЦCКА навсегда
       12 / 959
    24 апреля в 16:02
    С Тулой Вилков судит пищевик!

    С Рубином Казарцев!

    Эти свистуны Федуну не продались!
    drug01
    drug01
       117 / 959
    24 апреля в 15:31
    От судей многое зависит....!
    beefs
    beefs
       194 / 959
    24 апреля в 15:05
    Судьи должны судить...
    Сергей Саныч
    Сергей Саныч
       24 / 959
    24 апреля в 15:04
    Дети судей читают,что пишут про их пап в интернете.
    А мы потом говорим о том,что дети растут не те и не так.
    Пожалейте детей,товарищи.
    Дети наше всё.
    Они не виноваты,что папа футбольный судья.
    Бутсы
    Бутсы ответил Scuderia Ferrari
       161 / 959
    24 апреля в 14:25
    Привет, давно тебя не видел=) Как сам?
    Вы ведь тут как кошка с собакой, нет?
    kotmyshka
    kotmyshka
       124 / 959
    24 апреля в 14:23
    Хороших игр!
    Морозовский
    Морозовский
       5 / 959
    24 апреля в 13:22
    Бакланы подсунули на этот матч своего дресссированнннного Иванова - ничейку организует!
    particular
    particular
       1 / 959
    24 апреля в 13:02
    Некоторые фамилии арбитров вызывают устойчивое отторжение справедливости в проводимых матчах..:))
    вячеслав остапенко
    вячеслав остапенко
       184 / 959
    24 апреля в 13:02
    Мое мнение будет ничья
    Absinthe3
    Absinthe3
       142 / 959
    24 апреля в 12:45
    Иванов - понявый судейка. Гинер подсуетился
    Бабушка Маня
    Бабушка Маня
       254 / 959
    24 апреля в 12:32
    Нормально судите
    drive45
    drive45
       698 / 959
    24 апреля в 12:21
    Судьи решают многое но не все.Больше вопросов к руководству РПЛ по концовке футбоьного сезона, почему период времени между турами сократили до 3-4 дней?
    Scuderia Ferrari
    Scuderia Ferrari ответил Крутой камерунец
       6 / 959
    24 апреля в 12:11
    Привет, давно тебя не видел=)
    Как сам?
    Крутой камерунец
    Крутой камерунец
       306 / 959
    24 апреля в 11:24
    тянет дюков бомжарню,тянет.даже судеек везде своих насовал.даже еськова,Для подстраховки))
    makkie
    makkie
       11 / 959
    24 апреля в 11:22
    «Зенит» - «Крылья Советов»: судья - Алексей Еськов (Москва)
    ____________________________

    Интересно, 2 или 3 удаления у Крыльев будет?)
    makkie
    makkie ответил Footbolista
       11 / 959
    24 апреля в 11:21
    По конской версии все судьи спартаковские)...даже питерские...
    Кони уже столько лет с судьями работают, знают о чем говорят :)))
    Snake Plissken
    Snake Plissken ответил Footbolista
    24 апреля в 11:10
    У коней постоянная истерика по поводу судей...
    LOpp армейцем стал?
    Литейный 4
    Литейный 4
       4 / 959
    24 апреля в 10:51
    Что ни матч, то везде птенцы Федуна. Гыгыгы
    Footbolista
    Footbolista
       9 / 959
    24 апреля в 10:49
    У коней постоянная истерика по поводу судей...
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