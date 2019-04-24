Иванов рассудит «Краснодар» и ЦСКА, а также другие назначения на 26-й тур

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 26-го тура РПЛ, об этом сообщает официальный сайт РФС.
27 апреля (суббота)
«Анжи» - «Ростов»: судья - Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи - Дмитрий Сафьян (Москва), Тихон Калугин (Москва); резервный судья - Алексей Амелин (Тула); инспектор - Сергей Фурса (Санкт-Петербург).
«Динамо» - «Ахмат»: судья - Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи - Максим Гаврилин (Владимир), Владимир Миневич (Смоленск); резервный судья - Владимир Сельдяков (Балашиха); инспектор - Владимир Овчинников (Москва).
28 апреля (воскресенье)
«Уфа» - «Урал»: судья - Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи - Егор Болховитин (Ленинградская область), Адлан Хатуев (Грозный); резервный судья - Станислав Васильев (Ижевск); инспектор - Сергей Мартынов (Москва).
«Локомотив» - «Енисей»: судья - Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Алексей Лунев (Новосибирск), Алексей Стипиди (Краснодар); резервный судья - Алексей Матюнин (Москва); инспектор - Михаил Ходырев (Москва).
«Зенит» - «Крылья Советов»: судья - Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи - Антон Аверьянов (Москва), Андрей Болотенков (Москва); резервный судья - Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); инспектор - Александр Гвардис (Калининград).
«Краснодар» - ЦСКА: судья - Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи - Роман Усачев (Ростов-на-Дону), Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону); резервный судья - Виталий Мешков (Дмитров); инспектор - Николай Иванов (Санкт-Петербург).
29 апреля (понедельник)
«Оренбург» - «Арсенал»: судья - Николай Волошин (Смоленск); ассистенты судьи - Дмитрий Жвакин (Ленинградская область), Алексей Ширяев (Ставрополь); резервный судья - Павел Кукуян (Сочи); инспектор - Сергей Зуев (Москва).
«Спартак» - «Рубин»: судья - Василий Казарцев (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Владислав Назаров (Невинномысск); резервный судья - Евгений Турбин (Дмитров); инспектор - Сергей Французов (Москва).
Напомним, что посещаемость матчей РПЛ в этом сезоне выросла на 750 тыс. человек.
Напомним, что Москалев судил матч 24-го тура РПЛ «Уфа» — «Арсенал», прошедший 20 апреля в столице Башкирии. Хозяева проиграли со счетом 1:2, а работа Москалева вызвала недовольство у болельщиков. Глава сельсовета прокомментировал эту инициативу.
У нас вся деревня была возмущена его судейством. И его имени — вот тут самое и место. У нас в деревне не помнят таких судей со времен Великой Отечественной, когда за колоски, принесенные домой, тюремные приговоры давали! Как раз думали, как полигон новый назвать, болельщики уфимские на сайте и подсказали такое решение.
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Теперь понятно???
Напомним, что Москалев судил матч 24-го тура РПЛ «Уфа» — «Арсенал», прошедший 20 апреля в столице Башкирии. Хозяева проиграли со счетом 1:2, а работа Москалева вызвала недовольство у болельщиков. Глава сельсовета прокомментировал эту инициативу.
У нас вся деревня была возмущена его судейством. И его имени — вот тут самое и место. У нас в деревне не помнят таких судей со времен Великой Отечественной, когда за колоски, принесенные домой, тюремные приговоры давали! Как раз думали, как полигон новый назвать, болельщики уфимские на сайте и подсказали такое решение.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Теперь понятно???
С Рубином Казарцев!
Эти свистуны Федуну не продались!
С Рубином Казарцев!
Эти свистуны Федуну не продались!
А мы потом говорим о том,что дети растут не те и не так.
Пожалейте детей,товарищи.
Дети наше всё.
Они не виноваты,что папа футбольный судья.
А мы потом говорим о том,что дети растут не те и не так.
Пожалейте детей,товарищи.
Дети наше всё.
Они не виноваты,что папа футбольный судья.
Как сам?
Как сам?
____________________________
Интересно, 2 или 3 удаления у Крыльев будет?)
____________________________
Интересно, 2 или 3 удаления у Крыльев будет?)