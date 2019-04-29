ГлавнаяНовости

«Арсенал» сыграл вничью с «Оренбургом»

29 апреля 2019, 18:52
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург1 : 1Логотип футбольный клуб Арсенал (Тула)АрсеналМатч завершен

«Оренбург» не смог обыграть «Арсенал» в рамках 26-го тура РПЛ.

«Оренбург» расположился на 7 месте (36 очков), а «Арсенал» занимает 5 место (39 пунктов).

Ростоши, стадион Газовик

«Оренбург» - «Арсенал» 1:1 (0:0)
Голы: Рикарду Алвеш 78 - Джорджевич 62

«Оренбург»: Довбня, Шахов, Козлов (Чуканов 84), Малых, Сутормин, Маляров, Афонин, Мишкич, Терехов, Галаджан (Рикарду Алвеш 69), Деспотович
Главный тренер: Федотов Владимир В.

«Арсенал»: Нигматуллин, Комбаров, Григалава, Беляев, Хагуш, Берхамов (Кангва 74), Кадири, Горбатенко, Бакаев, Джорджевич, Мирзов
Главный тренер: Черевченко Игорь.

Предупреждения: Афонин 15, Маляров 23, Кадири 40, Рикарду Алвеш 80, Мирзов 89, Григалава 90+1

Судья: Волошин Николай.

В прошлом туре «оружейники» разгромили «Спартак», а «Оренбург» уступил «Енисею».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Енисей» и «Анжи» забили четыре гола на двоих
Сегодня, 15:54 Комментарии65
«Арсенал» добыл волевую победу над «Валенсией». Ляказетт сделал дубль
Вчера, 23:54 ВидеоКомментарии61
«Айнтрахт» и «Челси» сыграли вничью в первом матче 1/2 финала Лиги Европы
Вчера, 23:53 ВидеоКомментарии37
«Ливерпуль» разгромлен на «Камп Ноу»
01 мая ВидеоКомментарии463
Поражения ПСЖ и «Марселя». Итоги 34-го тура чемпионата Франции
01 мая Комментарии3
«Ренн» и «Монако» забили четыре гола на двоих, Головин провел весь матч
01 мая ВидеоКомментарии23
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Костик Смирнов
Костик Смирнов
29 апреля в 23:17
Арсенал интересная команда. Хотелось бы в Европе посмотреть как они будут, в отличие от кб
mugik1973
mugik1973 ответил Beekeeper
29 апреля в 22:56
Ты лучше потроль женю из харьково
mugik1973
mugik1973 ответил Великий ЦСКА Москва
29 апреля в 22:55
Можно теми же словами написать:опять клячи потеряли очко, Краснодар оказался не по зубам
beefs
beefs
   191 / 954
29 апреля в 22:21
Интересные результаты...
EAGuar As
EAGuar As
   62 / 954
29 апреля в 22:12
- Спартак далеко не ушел ?
- Нет .
- Откуда знаешь ?
- " Сорока" на хвосте принесла ... :)
Шуnя771
Шуnя771
   34 / 954
29 апреля в 22:07
На пол часа обогнали...)
ZaZizu
ZaZizu
   615 / 954
29 апреля в 21:56
зачем постить такие заголовки в новочтях?! вы же пробиваете днище! это все равно что в первом туре ,когда у СМ будет НОЛЬ игр,перечислить все опережающин его команды,сыгравшие первый тур))))
nikoladolgov
nikoladolgov
   262 / 954
29 апреля в 21:29
Похоже Червяк хочет в тренеры мясных податься !
Великий ЦСКА Москва
Великий ЦСКА Москва
   186 / 954
29 апреля в 21:29
Опять пищевик потерял очки. Рубин оказался не по зубам
Кейптаунский Аякс
Кейптаунский Аякс
   46 / 954
29 апреля в 21:13
Как там, обогнали? Обгонялка хоть отрасла?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   21 / 954
29 апреля в 20:59
Спартак ногой перекрестился за такой результат..
Beekeeper
Beekeeper
   926 / 954
29 апреля в 20:36
Спартак сегодня победит, у них игра в запасе, так что статья ни о чем и не нужная совсем, разве что потролить федуна и ко.
minai
minai ответил Евгений Быстров
   325 / 954
29 апреля в 20:32
Судья низкой квалификации,Афонину должен был дать вторую желтую,т.к.начал бодаться в ответ с Мирзовым.Как в такой ситуации не дать обоюдку ?Я не понимаю
Абсолютно!
minai
minai ответил mat73
   325 / 954
29 апреля в 20:30
Дожили, нас уже всякие арсеналы с оренбургами обгоняют...
А кто вы ?
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman ответил вячеслав остапенко
   188 / 954
29 апреля в 20:02
Я ставил на ничью Арсенал не подвел
так-то Арсенал победу упустил....Оренбург тебя не подвел, алло
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   181 / 954
29 апреля в 20:01
Я ставил на ничью Арсенал не подвел
holms918
holms918
   792 / 954
29 апреля в 19:54
Тем интереснее становится.
pomor45
pomor45
   75 / 954
29 апреля в 19:37
Такой экзитпол дурно пахнет. Не стоит определять места не дождавшись окончания тура.
Байкал-38
Байкал-38
   25 / 954
29 апреля в 19:31
Равные команды, результат закономерен.
drug01
drug01
   118 / 954
29 апреля в 19:31
Все идут на верх
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
   64 / 954
29 апреля в 19:31
Осталось только, чтобы Рубин сегодня выиграл!
Санчо Панса
Санчо Панса
   86 / 954
29 апреля в 19:26
Пупсики уже на своем законном 6 месте:) Спасибо, что сделали на этом акцент, соккер! Но хрюши должны быть еще ниже.
Sunny.
Sunny.
   163 / 954
29 апреля в 19:25
скоро уйдут в отрыв
Sergey Z
Sergey Z
   135 / 954
29 апреля в 19:23
Арсенал понравился, но не хватило сил довести до победы!!! Хотя, ничья закономерна! Оренбург заслужил очко!!!
mat73
mat73
   588 / 954
29 апреля в 19:22
Дожили, нас уже всякие арсеналы с оренбургами обгоняют...
Брулин
Брулин
   29 / 954
29 апреля в 19:14
Оренбург и Арсенал с боевой ничьей. Похоже эти команды и разыграют 5 и 6 места.
Шамаич
Шамаич
   217 / 954
29 апреля в 19:12
Гинерятник пролетает как фанера мимо еврокубков,последняя возможность порадоваться неудачам соперников))))
LOpp
LOpp
   24 / 954
29 апреля в 19:12
Арсенал скорей всего попадет в ЛЕ
Serg3.12
Serg3.12 ответил particular
   23 / 954
29 апреля в 19:11
Туляки подкрались незаметно..:)) Пока, Спартак безуспешно рвался в турнирную высь, Арсенал настойчиво выгрызал заветные очки..:)) Нынче, Тула будет свистеть за Казань..:))
Привет!)
Незаметно??? По весне один из самых успешных, ни одного поражения...
Евгений Быстров
Евгений Быстров
   201 / 954
29 апреля в 19:10
Судья низкой квалификации,Афонину должен был дать вторую желтую,т.к.начал бодаться в ответ с Мирзовым.Как в такой ситуации не дать обоюдку ?Я не понимаю
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100