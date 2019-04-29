«Арсенал» сыграл вничью с «Оренбургом»

«Оренбург» не смог обыграть «Арсенал» в рамках 26-го тура РПЛ.
«Оренбург» расположился на 7 месте (36 очков), а «Арсенал» занимает 5 место (39 пунктов).
Ростоши, стадион Газовик
«Оренбург» - «Арсенал» 1:1 (0:0)
Голы: Рикарду Алвеш 78 - Джорджевич 62
«Оренбург»: Довбня, Шахов, Козлов (Чуканов 84), Малых, Сутормин, Маляров, Афонин, Мишкич, Терехов, Галаджан (Рикарду Алвеш 69), Деспотович
Главный тренер: Федотов Владимир В.
«Арсенал»: Нигматуллин, Комбаров, Григалава, Беляев, Хагуш, Берхамов (Кангва 74), Кадири, Горбатенко, Бакаев, Джорджевич, Мирзов
Главный тренер: Черевченко Игорь.
Предупреждения: Афонин 15, Маляров 23, Кадири 40, Рикарду Алвеш 80, Мирзов 89, Григалава 90+1
Судья: Волошин Николай.
В прошлом туре «оружейники» разгромили «Спартак», а «Оренбург» уступил «Енисею».
- Нет .
- Откуда знаешь ?
- " Сорока" на хвосте принесла ... :)
- Нет .
- Откуда знаешь ?
- " Сорока" на хвосте принесла ... :)
Незаметно??? По весне один из самых успешных, ни одного поражения...
Незаметно??? По весне один из самых успешных, ни одного поражения...