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«Милан» проиграл «Торино» и покинул первую четверку команд Серии А

28 апреля 2019, 23:25
ТориноЛоготип футбольный клуб Торино (Турин)2 : 0Логотип футбольный клуб МиланМиланМатч завершен

«Торино» обыграл «Милан» в матче 34-го тура Серии А. 

Таким образом, «россонери» откатились на пятую строчку в турнирной таблице - их обошла «Рома», разгромившая ранее «Кальяри». Уже в понедельник команду Дженнаро Гаттузо может обогнать и «Аталанта». «Торино» же благодаря победе опередил «Лацио» и теперь тоже претендует на еврокубки.

Турин, стадион «Стадио Олимпико»

«Торино» - «Милан» 2:0 (0:0)
Голы: Белотти 58 (пенальти), Беренгер 69

«Торино»: Сиригу, Иццо, Моретти, Н'Кулу, Де Сильвестри, Мейте, Ринкон (Айна 90+2), Лукич, Ансальди, Беренгер (Париджини 73), Белотти
Главный тренер: Маццарри Вальтер.

«Милан»: Доннарумма, Конти (Кастильехо 71), Мусаккьо, Романьоли, Родригес, Кессье, Бакайоко, Лукас Пакета (Пёнтек 62), Сусо (Борини 62), Кутроне, Чалханоглу
Главный тренер: Гаттузо Дженнаро.

Предупреждения: Сусо 8, Конти 13, Лукас Пакета 16, Моретти 66, Романьоли 77, Кессье 83, Доннарумма 83

Удаление: Романьоли 82

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Все комментарии
Бабка Нара
Бабка Нара ответил цыпленок ОЗИМАНДИЯ
   138 / 954
30 апреля в 11:35
Кокорина и Мамаева подпишете?
Князь Московский
Князь Московский
   13 / 954
29 апреля в 19:13
Аха-ха-ха)))
Князь Московский
Князь Московский
   13 / 954
29 апреля в 18:52
    Князь Московский
    Князь Московский ответил Kirill Erokhin
       13 / 954
    29 апреля в 18:44
    Удивил Милан, конечно, жаль будет если не выйдет в ЛЧ.
    Ты ещё и за мелан болеешь? У тебя отвратительный вкус. Аха-ха)
    Князь Московский
    Князь Московский
       13 / 954
    29 апреля в 18:43
    Всё таки есть на свете справедливость. За беспредел в чемпионате с Лацио милан лишился и места в ЛЧ и вылетел из кубка. интер после картонных титулов все сасуолят и айнтрахтят, реал после кабинетных ЛЧ подряд протух и разложился, значит и барселоне с ливеркой скоро трындец. Аха-ха)
    juvenale
    juvenale ответил fanliverpoolfan
       38 / 954
    29 апреля в 18:09
    А вы Аякс не прошли ахахаха,ешё в 1/8финале должны были вылетать от Мадрида но Куйперс поставил левую пеньку,и гол гея с офсайда,так чо 1/4финала потолок кабинетных.
    ты сравнил Аякс,который является открытием сезона и который разгромил действующего обладателя Лч и прошел Ювентус с середянками португальскими))где голова)))
    BARCDJIN
    BARCDJIN
       180 / 954
    29 апреля в 13:19
    Чемпионат Италии отравлен одним клубом..Прискорбно..Пока туринка существует будет дисбаланс..
    Звезда по имени Солнце
    Звезда по имени Солнце
       130 / 954
    29 апреля в 11:39
    Не тот нынче Милан.
    Nickolai S
    Nickolai S
       396 / 954
    29 апреля в 11:24
    Дайте гатузе шанц
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
       739 / 954
    29 апреля в 09:39
    Гаттузо, уходи...
    beefs
    beefs
       191 / 954
    29 апреля в 08:57
    это весенние капризы?...
    kust07
    kust07
       82 / 954
    29 апреля в 07:32
    Печально
    Zayac_65
    Zayac_65
       647 / 954
    29 апреля в 06:44
    Гаттузо не справляется...
    Гавроша
    Гавроша ответил Катерина Измайлова
       30 / 954
    29 апреля в 06:26
    Великий Спартак жарил Аякс 3-0 на метле Де Зеува. Ювентусу стОило бы брать Великого Промеса, и тогда Аякс бы пролетел аки Жирона над Севильей.
    Подожди, подожди, севилья вправду жироне влетела, вот только за нее играл промес. И как тебя понять?
    cska plus
    cska plus
       20 / 954
    29 апреля в 05:06
    Гаттузо приходит конец.
    ДАША Д
    ДАША Д
       116 / 954
    29 апреля в 04:30
    Мечты о Лиге Чемпионов таят на глазах.
    Bayern Best
    Bayern Best
       193 / 954
    29 апреля в 02:28
    Милану ЛЧ не нужен. Они и так играют в ЛЧ каждую неделю. Даже Реал или Барса такого себе не смогут позволить. Шиврон с цифрой "7" нацепили и играют. Триндец!
    Они реально попутали Серию А и ЛЧ.
    Kirill Erokhin
    Kirill Erokhin
       162 / 954
    29 апреля в 02:24
    Удивил Милан, конечно, жаль будет если не выйдет в ЛЧ.
    10 seconds to stars
    10 seconds to stars
       567 / 954
    29 апреля в 02:05
    Позор конечно, но было бы интересно посмотреть на Аталанту в лч
    Чемпионский Клык 7
    Чемпионский Клык 7
       366 / 954
    29 апреля в 01:52
    Без мафиозных схем Берлускони это недоразумение может только прихватывать на клыкана сезон за сезоном.
    Брулин
    Брулин
       29 / 954
    29 апреля в 01:17
    Ну нет игры у Милана . И вроде руководство говорило , что этим недовольны . Теперь и результатов нет ,а шансы Гатузо продолжают давать
    Гавроша
    Гавроша ответил Катерина Измайлова
       30 / 954
    29 апреля в 01:00
    О, кабинеты конебомжей прискакали. В следующей ЛЧ вас Аталанта и Торино будут Осерить и Апоэлить. Трепещите. А тутти аванти Аталанти.
    Завтра вас арсенал отрапидит.
    Zlatan35
    Zlatan35
       18 / 954
    29 апреля в 00:39
    тяжёлые времена для Милана, какая команда была Мальдини,Шевченко, Индзаги, Неста, Зеедорф, Кака, Пирло здорово ребята играли. Терпенья, надежды,возрождения фанатам Милана. У всех бывают трудные времена.
    milan-f
    milan-f
       407 / 954
    29 апреля в 00:26
    Позор, иного слова не могу найти. Чувство, как бы за Спартак болел, но и так в стыдно. Надеюсь, даже в ЛЕ не попадём. А физрука Гаттузо убирать надо было ещё 2 года назад. А в идеале ещё до назначения ахвхх. Позор
    Scuderia Ferrari
    Scuderia Ferrari ответил цыпленок ОЗИМАНДИЯ
       6 / 954
    29 апреля в 00:20
    Желаю Фефедуну владеть тремя клубами одновременно. Ахахаха
    Бабка Нара
    Бабка Нара
       138 / 954
    29 апреля в 00:16
      Владелец барбершопа
      Владелец барбершопа ответил fanliverpoolfan
         211 / 954
      29 апреля в 00:14
      Ну не буду я хейтить Милан ,из за одного неадеквата.
      .неадеквата одного из-за Милан хейтить я буду не Ну
      Бабка Нара
      Бабка Нара ответил Катерина Измайлова
         138 / 954
      29 апреля в 00:14
      С удовольствием!))))
      Катерина Измайлова
      Катерина Измайлова ответил Так Себе Аналитик
         77 / 954
      29 апреля в 00:11
      Я и есть его муж. Главное, чтобы мой бывший не нашёл в моей спальне мужской поясок. Но тогда Деми его стулом, стулом.
      Катерина Измайлова
      Катерина Измайлова ответил Бабка Нара
         77 / 954
      29 апреля в 00:10
      Спасибо, Великий Победитель Баварии в 2010 Году. Только дайте нам за это Нару. Глушаков и Гулиев поспорят, кому сидеть на Наре.
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