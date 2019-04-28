«Милан» проиграл «Торино» и покинул первую четверку команд Серии А

«Торино» обыграл «Милан» в матче 34-го тура Серии А.
Таким образом, «россонери» откатились на пятую строчку в турнирной таблице - их обошла «Рома», разгромившая ранее «Кальяри». Уже в понедельник команду Дженнаро Гаттузо может обогнать и «Аталанта». «Торино» же благодаря победе опередил «Лацио» и теперь тоже претендует на еврокубки.
Турин, стадион «Стадио Олимпико»
«Торино» - «Милан» 2:0 (0:0)
Голы: Белотти 58 (пенальти), Беренгер 69
«Торино»: Сиригу, Иццо, Моретти, Н'Кулу, Де Сильвестри, Мейте, Ринкон (Айна 90+2), Лукич, Ансальди, Беренгер (Париджини 73), Белотти
Главный тренер: Маццарри Вальтер.
«Милан»: Доннарумма, Конти (Кастильехо 71), Мусаккьо, Романьоли, Родригес, Кессье, Бакайоко, Лукас Пакета (Пёнтек 62), Сусо (Борини 62), Кутроне, Чалханоглу
Главный тренер: Гаттузо Дженнаро.
Предупреждения: Сусо 8, Конти 13, Лукас Пакета 16, Моретти 66, Романьоли 77, Кессье 83, Доннарумма 83
Удаление: Романьоли 82
Вчера 23:51
ответ пользователю juvenale (раскрыть)
Ливерпуль в прошлом сезоне в финале играла,шас в полуфинале,а Ювентус?уже в финале?ахахахахахахаха,на ветке Ливерпуля слова княже,(как бы нагретые шары боком не обошлись) а все возврашаеться бумерангом ахахахахаха. АЯКС.
_______________________
Аха-ха) "...... Ливерпуль играла.....", великая ливерпуля. Аха-ха)
Вчера 23:51
ответ пользователю juvenale (раскрыть)
Ливерпуль в прошлом сезоне в финале играла,шас в полуфинале,а Ювентус?уже в финале?ахахахахахахаха,на ветке Ливерпуля слова княже,(как бы нагретые шары боком не обошлись) а все возврашаеться бумерангом ахахахахаха. АЯКС.
_______________________
Аха-ха) "...... Ливерпуль играла.....", великая ливерпуля. Аха-ха)
Они реально попутали Серию А и ЛЧ.
Они реально попутали Серию А и ЛЧ.
А тутти аванти Аталанти!
А тутти аванти Анчелотти!
А тутти аванти Какатти!
А тутти аванти Аталанти!
А тутти аванти Анчелотти!
А тутти аванти Какатти!