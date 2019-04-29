ГлавнаяНовости

«Ливерпуль» и «Сити» одержали победы. Итоги 36-го тура АПЛ

29 апреля 2019, 00:06

Завершились матчи 36-го тура чемпионата Англии.

«Ливерпуль» - «Хаддерсфилд Таун» 5:0
Голы: Кейта 1, Мане 23, Салах 45+1, Мане 66, Салах 83

«Бернли» - «Манчестер Сити» 0:1
Голы: Агуэро 63

«Манчестер Юнайтед» - «Челси» 1:1
Голы: Мата 11 - Алонсо 43

«Тоттенхэм» - «Вест Хэм» - 0:1
Гол: Антонио 67

«Лестер Сити» - «Арсенал» - 3:0
Голы: Тилеманс 59, Варди 86, Варди 90+5

«Фулхэм» - «Кардифф» 1:0
Гол: Бабел 79

«Уотфорд» - «Вулверхэмптон» 1:2
Голы: Грэй 49 - Хименес 41, Жота 77

«Кристал Пэлас» - «Эвертон» 0:0

«Саутгемптон» - «Борнмут» 3:3
Голы: Лонг 12, Уорд-Проуз 55, Таргетт 67 - Гослинг 20, Уилсон 32, Уилсон 86

«Брайтон» - «Ньюкасл» 1:1
Голы: Гросс 75 - Перес 18

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Енисей» и «Анжи» забили четыре гола на двоих
Сегодня, 15:54 Комментарии66
«Арсенал» добыл волевую победу над «Валенсией». Ляказетт сделал дубль
Вчера, 23:54 ВидеоКомментарии61
«Айнтрахт» и «Челси» сыграли вничью в первом матче 1/2 финала Лиги Европы
Вчера, 23:53 ВидеоКомментарии37
«Ливерпуль» разгромлен на «Камп Ноу»
01 мая ВидеоКомментарии463
Поражения ПСЖ и «Марселя». Итоги 34-го тура чемпионата Франции
01 мая Комментарии3
«Ренн» и «Монако» забили четыре гола на двоих, Головин провел весь матч
01 мая ВидеоКомментарии23
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   130 / 954
29 апреля в 10:35
Игроки Ливера в последнее время говорили: "Выиграем все матчи и станем чемпионами"
Но вот оказия какая МС осталась всего два матча дома с Лестер Сити и на выезде Брайтоном, и если победят, то какой толк от этих побед Ливера.
Говорят, а вот подумать не могут.
удав
удав
   124 / 954
29 апреля в 07:33
жаль что в последнем туре нет матча Ливерпуль -МС
kastites
kastites
   105 / 954
29 апреля в 06:40
Круто
Sergey Z
Sergey Z
   135 / 954
29 апреля в 06:06
МС с победой!
Lewa2708
Lewa2708
   165 / 954
29 апреля в 04:32
Мечтаю о чемпионстве Ливерпуля, но так же и не желаю Сити с кем-либо терять очки, нужно было их самим по ходу сезона обыгрыаать. Пусть уже как будет так будет
10 seconds to stars
10 seconds to stars
   567 / 954
29 апреля в 02:58
Сити упёрто не хочет терять очки)) а осталось всего два тура, два шанса для Ливера.
drug01
drug01
   118 / 954
29 апреля в 01:15
Все идёт по плану!
Димoн
Димoн
   33 / 954
29 апреля в 00:20
борьба за первое место продолжается, никто не хотел уступать
Владелец барбершопа
Владелец барбершопа
   211 / 954
29 апреля в 00:08
Синий лондонский мешок снова обделался. Ромкины глоры в печали.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100