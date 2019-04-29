«Ливерпуль» и «Сити» одержали победы. Итоги 36-го тура АПЛ

Завершились матчи 36-го тура чемпионата Англии.
«Ливерпуль» - «Хаддерсфилд Таун» 5:0
Голы: Кейта 1, Мане 23, Салах 45+1, Мане 66, Салах 83
«Бернли» - «Манчестер Сити» 0:1
Голы: Агуэро 63
«Манчестер Юнайтед» - «Челси» 1:1
Голы: Мата 11 - Алонсо 43
«Тоттенхэм» - «Вест Хэм» - 0:1
Гол: Антонио 67
«Лестер Сити» - «Арсенал» - 3:0
Голы: Тилеманс 59, Варди 86, Варди 90+5
«Фулхэм» - «Кардифф» 1:0
Гол: Бабел 79
«Уотфорд» - «Вулверхэмптон» 1:2
Голы: Грэй 49 - Хименес 41, Жота 77
«Кристал Пэлас» - «Эвертон» 0:0
«Саутгемптон» - «Борнмут» 3:3
Голы: Лонг 12, Уорд-Проуз 55, Таргетт 67 - Гослинг 20, Уилсон 32, Уилсон 86
«Брайтон» - «Ньюкасл» 1:1
Голы: Гросс 75 - Перес 18
Но вот оказия какая МС осталась всего два матча дома с Лестер Сити и на выезде Брайтоном, и если победят, то какой толк от этих побед Ливера.
Говорят, а вот подумать не могут.
Но вот оказия какая МС осталась всего два матча дома с Лестер Сити и на выезде Брайтоном, и если победят, то какой толк от этих побед Ливера.
Говорят, а вот подумать не могут.