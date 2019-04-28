«Бавария» спаслась от поражения в матче с аутсайдером Бундеслиги

«Бавария» не смогла обыграть «Нюрнберг» в матче 31-го тура Бундеслиги. В концовке встречи хозяева не смогли реализовать пенальти.
Мюнхенцы остаются лидерами, однако отрыв от «Боруссии» Дортмунд составляет всего два очка. «Нюрнберг» - 17-й.
Нюрнберг, стадион «Макс Морлок Штадион»
«Нюрнберг» - «Бавария» 1:1 (0:0)
Голы: Перейра 48 - Гнабри 75
Нереализованный пенальти: Лайбольд 90+1
«Нюрнберг»: Матениа, Бауэр (Иличевич 89), Мюль, Эвертон, Лайбольд, Беренс, Эррас, Лёвен (Марграйтер 82), Перейра, Ишак (Тиллманн 72), Керк
Главный тренер: Минтал Марек.
«Бавария»: Ульрайх, Киммих, Зюле, Хуммельс, Алаба, Алькантара, Мартинес (Хамес 57), Мюллер (Гнабри 46), Горецка, Коман, Левандовски
Главный тренер: Ковач Нико.
Предупреждения: Эвертон 68, Дэвис 90+1
Судья: Штилер Тобиас.
Ранее дортмундская «Боруссия» проиграла «Шальке», хотя в случае победы могла обойти «Баварию».
Но всё-равно, Боруссию это не сильно спасает. В оставшихся матчах Бавария должно хоть раз проиграть, ничьи уже дортмундцам не хватит.
Но всё-равно, Боруссию это не сильно спасает. В оставшихся матчах Бавария должно хоть раз проиграть, ничьи уже дортмундцам не хватит.
Вс надежда на Вердер и Мюнхенгладбах. А мы за три тура наберем максимум 4 очка. А минимум 3 очка. Сезон провален ВСЕМ СПАСИБО!
Вс надежда на Вердер и Мюнхенгладбах. А мы за три тура наберем максимум 4 очка. А минимум 3 очка. Сезон провален ВСЕМ СПАСИБО!