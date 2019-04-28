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«Бавария» спаслась от поражения в матче с аутсайдером Бундеслиги

28 апреля 2019, 20:58
НюрнбергЛоготип футбольный клуб Нюрнберг1 : 1Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

«Бавария» не смогла обыграть «Нюрнберг» в матче 31-го тура Бундеслиги. В концовке встречи хозяева не смогли реализовать пенальти.

Мюнхенцы остаются лидерами, однако отрыв от «Боруссии» Дортмунд составляет всего два очка. «Нюрнберг» - 17-й.

Нюрнберг, стадион «Макс Морлок Штадион»

«Нюрнберг» - «Бавария» 1:1 (0:0)
Голы: Перейра 48 - Гнабри 75

Нереализованный пенальти: Лайбольд 90+1

«Нюрнберг»: Матениа, Бауэр (Иличевич 89), Мюль, Эвертон, Лайбольд, Беренс, Эррас, Лёвен (Марграйтер 82), Перейра, Ишак (Тиллманн 72), Керк
Главный тренер: Минтал Марек.

«Бавария»: Ульрайх, Киммих, Зюле, Хуммельс, Алаба, Алькантара, Мартинес (Хамес 57), Мюллер (Гнабри 46), Горецка, Коман, Левандовски
Главный тренер: Ковач Нико.

Предупреждения: Эвертон 68, Дэвис 90+1

Судья: Штилер Тобиас.

Ранее дортмундская «Боруссия» проиграла «Шальке», хотя в случае победы могла обойти «Баварию».

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Все комментарии
10 seconds to stars
10 seconds to stars ответил Заратустра
   567 / 954
29 апреля в 15:54
У меня с восприятием всё в порядке. А вот у тебя проблемы с умением внятно излагать свои мысли. Ты написал "В оставшихся матчах Бавария должно хоть раз проиграть". Это не так. Вот и всё.
Мне что надо всё разжовывать для таких как ты??? Понятное дело что более 1 ничьи Баварии, достаточно будет для Боруссии. А ещё для Боруссии достаточно будет 2 и 3 поражения Баварии. Надо было это тоже упомянуть?
Заратустра
Заратустра ответил 10 seconds to stars
   55 / 954
29 апреля в 14:18
У меня с восприятием всё в порядке. А вот у тебя проблемы с умением внятно излагать свои мысли. Ты написал "В оставшихся матчах Бавария должно хоть раз проиграть". Это не так. Вот и всё.
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   181 / 954
29 апреля в 13:03
Поздравляю Нюрнберг с таким достижением
Василий 50
Василий 50
   305 / 954
29 апреля в 09:49
Еще пожалеют.
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил Russiаnhammer
29 апреля в 08:21
отскочили сосиски очень жаль
Кстати Нюрнберг тоже сосисочники, их город в области Бавария находится
GKN
GKN
   727 / 954
29 апреля в 07:48
Сарделек переели баварцы
Palex
Palex ответил Bavaria_M
   51 / 954
29 апреля в 06:24
Понял,спасибо. Жаль конечно.
RoninSibir
RoninSibir
   586 / 954
29 апреля в 05:41
Лайбольд почти за всю игру ни одного точного паса дать не смог, и его после этого отправили пенальти бить?! Вот из-за этого Нюрнберг и в ... нижней части таблицы.
10 seconds to stars
10 seconds to stars ответил Заратустра
   567 / 954
29 апреля в 03:00
С математикой плохо у тебя. Если Бавария сыграет оставшиеся матчи вничью, а Боруссия свои выиграет, то Дортмунд чемпион.
Это у тебя плохо с восприятием прочитанной информации. Боруссию не спасает 1 ничья Баварии, ей нужно что бы Бавария проиграла или естественно сыграла 2 раза в ничью, что как по мне маловероятно.
Гавроша
Гавроша
   30 / 954
29 апреля в 01:56
Слава великой баварии!!! Все равно будут чемпионами, а жаль.
Bavaria_M
Bavaria_M ответил Palex
   393 / 954
29 апреля в 01:28
Вроде опять травма, а точнее рецидив, видать не совсем залечил,а так ост ждать официальный ответ эх, ну бум надеяться что не серьезно.
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   12 / 954
28 апреля в 23:09
Неплохо Лайбольд кинул тех, кто зарядил на Нюрнберг :)
ошалевший
ошалевший ответил Брулин
   379 / 954
28 апреля в 23:02
Получается вчера судья который удалил 2 игроков Дортмунда с потолка,подарил Баварии чемпионство?
нефига се с потолка,чистые красные,такие же как и у мбаппе
Мароканский передвижной дельфинарий
Мароканский передвижной дельфинарий ответил Заратустра
   98 / 954
28 апреля в 22:47
С математикой плохо у тебя. Если Бавария сыграет оставшиеся матчи вничью, а Боруссия свои выиграет, то Дортмунд чемпион.
ха ха ха ...так и будет
Zlatan35
Zlatan35 ответил Шишанутый
   18 / 954
28 апреля в 22:28
Боварка сильнее. Лейпцег уже гарантировал себе Лч и не будет мотевирован а с Айнтрахотм домашние стены помогут вырвать победу. А у Айнтах еще ЛЕ есть они думаю на него разрыватся будут и забьют чемпеонат. Борусия все профукала. А Боварке проиграла 5-0 такого не достоин чемпеон!!
Айнтрахт на четвёртом месте в зоне лиги чемпионов, сразу три команды под ним, которые на расстояние 1-2 очк,,, хотя и лигу европы они могут выиграть вполне. Лейпциг мотивация! Вест Хэм выиграл у Тоттенхэма без всякой мотивации) очк , которые для Тоттенхзма были необходимы, Вес Хэму абсолютно ничего не дали. Правда, оба клуба из Лондона, дерби) Но я бы недооценивал РБ Лейпциг они нигде больше не играют, все свои вопросы решили, вполне могут дать бой Баварии. В общем, посмотрим, пока есть какая то интрига.
Palex
Palex
   51 / 954
28 апреля в 22:23
Парни,кто подскажет,чем связана обратная замена Хамеса?
kotmyshka
kotmyshka
   128 / 954
28 апреля в 22:21
еле-еле...
Заратустра
Заратустра ответил 10 seconds to stars
   55 / 954
28 апреля в 22:16
С математикой плохо у тебя. Если Бавария сыграет оставшиеся матчи вничью, а Боруссия свои выиграет, то Дортмунд чемпион.
Palex
Palex ответил kmhb
   51 / 954
28 апреля в 22:16
Полностью согласен.
ХУБУЛ
ХУБУЛ
   277 / 954
28 апреля в 22:11
Эххх Боруссия такая Боруссия какой был шанс какой был сезон, а они взяли и всё сами профукали.
Шишанутый
Шишанутый ответил Zlatan35
   7 / 954
28 апреля в 21:52
Кто его знает) посмотрел, Бавария в гостях играет с РБ Лейпциг! ,дома с Айнтрахтом, команды занимают 3-4 место. И дело не в том на каком они месте, но по игре они реально могут отобрать очки у Баварии
Боварка сильнее. Лейпцег уже гарантировал себе Лч и не будет мотевирован а с Айнтрахотм домашние стены помогут вырвать победу. А у Айнтах еще ЛЕ есть они думаю на него разрыватся будут и забьют чемпеонат. Борусия все профукала. А Боварке проиграла 5-0 такого не достоин чемпеон!!
Zlatan35
Zlatan35 ответил Шишанутый
   18 / 954
28 апреля в 21:46
Все равно чампионы будет. Это она так дразнит Борусию.
Кто его знает) посмотрел, Бавария в гостях играет с РБ Лейпциг! ,дома с Айнтрахтом, команды занимают 3-4 место. И дело не в том на каком они месте, но по игре они реально могут отобрать очки у Баварии
barcamilan
barcamilan
   451 / 954
28 апреля в 21:34
эх нюрнберг, нюрнберг
Zlatan35
Zlatan35
   18 / 954
28 апреля в 21:33
Бавария дала призрачный шанс Баруссии) маловероятно, но всякое бывает.
10 seconds to stars
10 seconds to stars
   567 / 954
28 апреля в 21:31
Ахаха, это Бавария так раньше времени начала чемпионство праздновать?))
Но всё-равно, Боруссию это не сильно спасает. В оставшихся матчах Бавария должно хоть раз проиграть, ничьи уже дортмундцам не хватит.
Bavaria_M
Bavaria_M
   393 / 954
28 апреля в 21:31
Эх быстрей бы конец сезона, и началась бы чистка, а то уже надоело играть с пустыми воротами и без напа, надеюсь выкупом хамеса, и купим вернера и дибалу, а то это нереально уже без напа весь сезон, ну и этот розыгрыш БЛ самый интригующим, при че не только за победу, но и за попадание в ли, и за право остаться и не вылетить, ост матчи будут для всех нервные и как борьба за жизнь.
ZENIT GOAL
ZENIT GOAL
   280 / 954
28 апреля в 21:30
"Игра в поддавки" продолжается. Оба претендента откровенно не заслуживают чемпионства. Бавария просто сезон проваливает целиком, а Боруссия - с начала февраля методично отправляет в унитаз все собственные успехи первой половины сезона.
Шишанутый
Шишанутый
   7 / 954
28 апреля в 21:28
Все равно чампионы будет. Это она так дразнит Борусию.
kastites
kastites
   105 / 954
28 апреля в 21:28
Круто
Bayern Best
Bayern Best
   193 / 954
28 апреля в 21:18
Все приехали. Нам против Лейпцига и Франкфурта делать нечего.
Вс надежда на Вердер и Мюнхенгладбах. А мы за три тура наберем максимум 4 очка. А минимум 3 очка. Сезон провален ВСЕМ СПАСИБО!
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