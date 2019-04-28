«Марсель» проиграл «Нанту», Балотелли отметился забитым голом

«Марсель» уступил «Нанту» в матче 34-го тура чемпионата Франции.
«Марсель» (54 очка) располагается на пятом месте, «Нант» (43 очка) - 12-й.
«Марсель» - «Нант» 1:2 (1:1)
Голы: Балотелли 25 - Мутуссами 22, Жиротто 50
«Марсель»: Манданда, Сарр (Амави 57), Камара, Чалета-Цар, Сакаи, Сансон, Густаво, Окампос, Пайет (Лопес 78), Жермен, Балотелли (Радоньич 68)
Главный тренер: Гарсия Руди.
«Нант»: Дюпе, Ие (Фабио 90), Диего, Паллуа, Траоре, Туре, Жиротто, Мутуссами (Лимбомбе 89), Ронже, Кулибали, Уорис
Главный тренер: Халилходжич Вахид.
Предупреждения: Окампос 17, Пайет 32, Балотелли 41, Траоре 42, Густаво 45+1
Судья: Амель Жоан.
В прошлом туре «Марсель» обыграл «Генгам».