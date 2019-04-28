«Реал» уступил «Райо Вальекано»

«Реал» проиграл «Райо Вальекано» в матче 35-го тура чемпионата Испании.
«Реал» (65 очков) располагается на третьем месте, «Райо Вальекано» (31 очко) - предпоследний.
«Райо Вальекано» - «Реал» 1:0 (1:0)
Гол: Эмбарба 23 (пенальти)
«Райо Вальекано»: Тито, Ба, Гальвез, Морено, Уче, Суарес (Медран 76), Эмбарба, Посо (Трехо 85), Бебе (Гарсия 78), Гуэрра
Главный тренер: Хемес Пако.
«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Варан, Вальехо, Марсело, Модрич (Иско 74), Льоренте, Кроос, Бэйл, Мариано Диас (Лукас 82), Себальос (Диас 61)
Главный тренер: Зидан Зинедин.
Предупреждения: Вальехо 22, Модрич 28, Суарес 43, Мариано Диас 62, Карвахаль 80, Марсело 87, Уче 90+4
Напомним, что вчера «Барселона» обыграла «Леванте».
"Так, перспективная контратака, Иско завозился с мячом, но у него высокий xG, значит все в порядке"
:))
Что сказать, наслаждайтесь. Все субъективно
"Так, перспективная контратака, Иско завозился с мячом, но у него высокий xG, значит все в порядке"
:))
Что сказать, наслаждайтесь. Все субъективно
Топ 1 xg при 89% успешных передач. Безусловно, худший игрок в матче.
Топ 1 xg при 89% успешных передач. Безусловно, худший игрок в матче.
Если бы игрок близкий к основе Реала вообще бы ничего не умел - было бы странно. Где-нибудь в Сельте или Малаге он бы заметно выделялся на фоне остальных (наверное).
Прекрасно осознаю роли футболистов (в общем. что тренер говорит им - не знаю, как и вы). И если ЦАП Иско чисто визуально за матч не может отдать ни одного обостряющего паса, бьет по воробьям и передерживает мяч (потеря) - он не может быть полезен. И сравнивать его xG с командной находящейся в кризисе - только подчеркивает его никчемность.
Если бы игрок близкий к основе Реала вообще бы ничего не умел - было бы странно. Где-нибудь в Сельте или Малаге он бы заметно выделялся на фоне остальных (наверное).
Прекрасно осознаю роли футболистов (в общем. что тренер говорит им - не знаю, как и вы). И если ЦАП Иско чисто визуально за матч не может отдать ни одного обостряющего паса, бьет по воробьям и передерживает мяч (потеря) - он не может быть полезен. И сравнивать его xG с командной находящейся в кризисе - только подчеркивает его никчемность.
Хотя те умом никогда не отличались :(
Хотя те умом никогда не отличались :(
Честно говоря, самое блеклое впечатление вчера производили как раз игроки основы, особенно Модрич и Бейл.
Солари игру ставил получше. А вот с психологией и мотивацией справлялся хуже, чем Зидан в чемпионские годы.
Будем посмотреть.
Честно говоря, самое блеклое впечатление вчера производили как раз игроки основы, особенно Модрич и Бейл.
Солари игру ставил получше. А вот с психологией и мотивацией справлялся хуже, чем Зидан в чемпионские годы.
Будем посмотреть.
Вот я бы не хотел выигрывать 3 ЛЧ подряд а потом 4 раза от злейшего соперника унижатья в классико 5-1, 3-0 и т.д. Ещё и вылететь за 1 неделю со всех турниров с позором.
3 ЛЧ подряд это рекорд! Вылет за 1 неделю с трёх турниров это тоже рекорд тольок Анти)))
10 поражений тольок в одни чемпионате это уровень Эйбара)))
Барса даже в худших сезонах все равно брата трофеи.
А Роялька или выигрывает что то с триумфом или позориться как никто и никогда.
Вот я бы не хотел выигрывать 3 ЛЧ подряд а потом 4 раза от злейшего соперника унижатья в классико 5-1, 3-0 и т.д. Ещё и вылететь за 1 неделю со всех турниров с позором.
3 ЛЧ подряд это рекорд! Вылет за 1 неделю с трёх турниров это тоже рекорд тольок Анти)))
10 поражений тольок в одни чемпионате это уровень Эйбара)))
Барса даже в худших сезонах все равно брата трофеи.
А Роялька или выигрывает что то с триумфом или позориться как никто и никогда.
Удачи !!!!
Удачи !!!!