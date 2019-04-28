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«Реал» уступил «Райо Вальекано»

28 апреля 2019, 23:41
Райо ВальеканоЛоготип футбольный клуб Райо Вальекано (Мадрид)1 : 0Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

«Реал» проиграл «Райо Вальекано» в матче 35-го тура чемпионата Испании.

«Реал» (65 очков) располагается на третьем месте, «Райо Вальекано» (31 очко) - предпоследний.

«Райо Вальекано» - «Реал» 1:0 (1:0)
Гол: Эмбарба 23 (пенальти)

«Райо Вальекано»: Тито, Ба, Гальвез, Морено, Уче, Суарес (Медран 76), Эмбарба, Посо (Трехо 85), Бебе (Гарсия 78), Гуэрра
Главный тренер: Хемес Пако.

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Варан, Вальехо, Марсело, Модрич (Иско 74), Льоренте, Кроос, Бэйл, Мариано Диас (Лукас 82), Себальос (Диас 61)
Главный тренер: Зидан Зинедин.

Предупреждения: Вальехо 22, Модрич 28, Суарес 43, Мариано Диас 62, Карвахаль 80, Марсело 87, Уче 90+4

Напомним, что вчера «Барселона» обыграла «Леванте».

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Все комментарии
Mishagad
Mishagad
   916 / 954
30 апреля в 20:23
Ну каждому своё. Для Вас футбол - это "Так, перспективная контратака, Иско принимает мяч, но у него непропорционально большая голова - он не может быть полезен".
S.L.I.P.
S.L.I.P. ответил Mishagad
   811 / 954
30 апреля в 18:36
Представляю, как забавно вы смотрите футбол :)
"Так, перспективная контратака, Иско завозился с мячом, но у него высокий xG, значит все в порядке"
:))
Что сказать, наслаждайтесь. Все субъективно
Mishagad
Mishagad ответил S.L.I.P.
   916 / 954
30 апреля в 18:12
Ещё раз. https://twitter.com/BetweenThePosts/status/1121734468254031875?s=20
Топ 1 xg при 89% успешных передач. Безусловно, худший игрок в матче.
S.L.I.P.
S.L.I.P. ответил Mishagad
   811 / 954
30 апреля в 16:43
С 74 минуты и до конца матча xG Реала поднялся с 0,5 до 1. По статистике, когда Иско на поле, команда играет лучше. В прошлом матче с Хетафе, по вашему мнению никакущий, Иско был на первом месте по xG. Вы , видимо, не совсем понимаете какую роль играют конкретные игроки на поле.
И получил оценку, ниже которой только оценка Вальверде, который получил желтую и был заменен? Замечательный результат.
Если бы игрок близкий к основе Реала вообще бы ничего не умел - было бы странно. Где-нибудь в Сельте или Малаге он бы заметно выделялся на фоне остальных (наверное).
Прекрасно осознаю роли футболистов (в общем. что тренер говорит им - не знаю, как и вы). И если ЦАП Иско чисто визуально за матч не может отдать ни одного обостряющего паса, бьет по воробьям и передерживает мяч (потеря) - он не может быть полезен. И сравнивать его xG с командной находящейся в кризисе - только подчеркивает его никчемность.
Mishagad
Mishagad ответил S.L.I.P.
   916 / 954
30 апреля в 06:45
С 74 минуты и до конца матча xG Реала поднялся с 0,5 до 1. По статистике, когда Иско на поле, команда играет лучше. В прошлом матче с Хетафе, по вашему мнению никакущий, Иско был на первом месте по xG. Вы , видимо, не совсем понимаете какую роль играют конкретные игроки на поле.
S.L.I.P.
S.L.I.P. ответил Mishagad
   811 / 954
29 апреля в 23:26
Как это? :) Играл. Вышел - как часто и бывает в нынешнем сезоне - ничего не поменялось после его выхода
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   620 / 954
29 апреля в 22:43
без Роналду ни Пересы ни Зиданы не вернут прежнее величие Королей,которые оказались голыми,а вот старая синьора вся в кружевах королевы.
Doker_05_
Doker_05_
   846 / 954
29 апреля в 20:29
Будем ждать следующего сезона и обновленного состава, вот там и посмотрим. Не надо судить о клубе по одному сезону
fekir-1111
fekir-1111
   641 / 954
29 апреля в 19:20
    Mishagad
    Mishagad ответил S.L.I.P.
       916 / 954
    29 апреля в 18:25
    Просто Иско не играл.
    Шишанутый
    Шишанутый ответил vale46
       7 / 954
    29 апреля в 17:14
    Точнее сказать тут любая команда может вдуть Реал Мадрид!
    И Барсу если судьи не спасут. Уеска-Барса 0-0, Райо-Барса 2-3.
    Wolf77785
    Wolf77785
       42 / 954
    29 апреля в 15:50
    Молодцы, на классе!
    vale46
    vale46
       496 / 954
    29 апреля в 15:09
    Я просто ржу не могу с вашей халвы мадридской,это просто Саша Грей,которая "готова для всех"в этом чемпе!
    vale46
    vale46 ответил Шишанутый
       496 / 954
    29 апреля в 15:07
    Точнее сказать тут любая команда может вдуть Реал Мадрид!
    Fotograf68
    Fotograf68 ответил Funny_Smailik
    29 апреля в 14:26
    Очередной отчпок сливочных девиц испанскими аутсайдерами гы-гы =)
    Про ПСВ забыл пошутить))
    Fotograf68
    Fotograf68 ответил ESPANOL
    29 апреля в 14:25
    Дай время, мой юный друг! Все рекорды твоего любимого клуба, в основном достигнутые, когда тебя еще на свете не было, тают на глазах. Сейчас Реал похож на стареющего жеребца, которого загнали скачками и который в очередном сезоне остался вообще без призов. Мимо, обгоняя со скоростью ветра, проносятся более молодые и амбициозные жокеи. Прошлым живут лишь неудачники! Нужно жить настоящим! Как в песне: Есть только миг... А все твои рекорды, извлеченные из старого сундука и пропахшие нафталином, это для Зизу и таких, как ты. Был рекорд побед Реала над Барсой. Где он сейчас? Сейчас и в последнее время история творит Барселона, вместе с Великим Лео.
    Каталония не считает себя частью Испании, однако Барса с удовольствием цепляет медальки чужой страны))
    Fotograf68
    Fotograf68 ответил BARCELONA-BEST
    29 апреля в 14:22
    Система ВАР прошлась по Рояльке как Град по помидорам))😂😂
    Другие команды не пострадали надеюсь?))
    Fotograf68
    Fotograf68 ответил ALBA BARCELONA 21
    29 апреля в 14:20
    Без наших постов тут было бы несколько постов -это только Шишани хирурга и нескольких болельщиков Реала.Остальные вымерли.Но выскочка может вылезть какой нибудь и написать,что Реал самый великий клуб,кот отстает от Барсы на 18 очков.
    ЧСВ у болельщиков Барсы зашкаливает, бывает))
    ФанГалактикоса
    ФанГалактикоса ответил Юрий Сенатов 1
       250 / 954
    29 апреля в 13:15
    Чисто психологически очень тяжело играть на выигрыш, даже в матче с "Райо Вальекано", зная, что место в ЛЧ в следующем году тебе обеспечено, а чемпионом в Ла лиге тебе уже не стать.
      S.L.I.P.
      S.L.I.P.
         811 / 954
      29 апреля в 12:46
      Сложно объяснить все отсутствием мотивации игроков. Скажем, Мариано, Льоренте, Диас, Себальос, Вальехо - игроки не основы. И вот все шансы показать и доказать, что они достойны. Ни фига себе отсутствие мотивации. Но они вчера просто не знали, что именно делать на поле - а это уже косяк тренера, мне кажется.
      Честно говоря, самое блеклое впечатление вчера производили как раз игроки основы, особенно Модрич и Бейл.
      Солари игру ставил получше. А вот с психологией и мотивацией справлялся хуже, чем Зидан в чемпионские годы.
      Будем посмотреть.
      Узбагоеный
      Узбагоеный
         100 / 954
      29 апреля в 12:37
      Реал нынче не тот. Гыгыгы
      Funny_Smailik
      Funny_Smailik
         212 / 954
      29 апреля в 12:11
      Очередной отчпок сливочных девиц испанскими аутсайдерами гы-гы =)
      Юрий Сенатов 1
      Юрий Сенатов 1
         654 / 954
      29 апреля в 12:09
      Чисто психологически очень тяжело играть на выигрыш, даже в матче с "Райо Вальекано", зная, что место в ЛЧ в следующем году тебе обеспечено, а чемпионом в Ла лиге тебе уже не стать.
      BARCELONA-BEST
      BARCELONA-BEST ответил ariec93
         40 / 954
      29 апреля в 12:01
      Ахахаха
      Вот я бы не хотел выигрывать 3 ЛЧ подряд а потом 4 раза от злейшего соперника унижатья в классико 5-1, 3-0 и т.д. Ещё и вылететь за 1 неделю со всех турниров с позором.
      3 ЛЧ подряд это рекорд! Вылет за 1 неделю с трёх турниров это тоже рекорд тольок Анти)))
      10 поражений тольок в одни чемпионате это уровень Эйбара)))
      Барса даже в худших сезонах все равно брата трофеи.
      А Роялька или выигрывает что то с триумфом или позориться как никто и никогда.
      Colchoneros
      Colchoneros
         271 / 954
      29 апреля в 11:47
      Отличная новость!
      ALBA BARCELONA 21
      ALBA BARCELONA 21 ответил renamed10
         121 / 954
      29 апреля в 11:36
      Че то, не видно тут мадридистов которые раньше писали хала Мадрид, куда их снесло... гы-гы ха-ха...
      Без наших постов тут было бы несколько постов -это только Шишани хирурга и нескольких болельщиков Реала.Остальные вымерли.Но выскочка может вылезть какой нибудь и написать,что Реал самый великий клуб,кот отстает от Барсы на 18 очков.
      BARCELONA-BEST
      BARCELONA-BEST
         40 / 954
      29 апреля в 11:24
      Система ВАР прошлась по Рояльке как Град по помидорам))😂😂
      kotmyshka
      kotmyshka
         128 / 954
      29 апреля в 11:11
      В этом сезоне Реал бьют все, кому не лень...
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse ответил ESPANOL
         8 / 954
      29 апреля в 11:01
      Дай время, мой юный друг! Все рекорды твоего любимого клуба, в основном достигнутые, когда тебя еще на свете не было, тают на глазах. Сейчас Реал похож на стареющего жеребца, которого загнали скачками и который в очередном сезоне остался вообще без призов. Мимо, обгоняя со скоростью ветра, проносятся более молодые и амбициозные жокеи. Прошлым живут лишь неудачники! Нужно жить настоящим! Как в песне: Есть только миг... А все твои рекорды, извлеченные из старого сундука и пропахшие нафталином, это для Зизу и таких, как ты. Был рекорд побед Реала над Барсой. Где он сейчас? Сейчас и в последнее время история творит Барселона, вместе с Великим Лео.
      Спасибо........за подаренные 15 минут смеха......завтра перечитаем ваш опус...и ещё посмеёмся...
      Удачи !!!!
      sir_Alex
      sir_Alex
         84 / 954
      29 апреля в 10:55
      Дно в этом сезоне пробито)))
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