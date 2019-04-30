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Хусаинов: «Уремович фолил на Зе Луише. Это на 500% пенальти»

30 апреля 2019, 04:35
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Известный российский арбитр Сергей Хусаинов заявил, что в матче 26-го тура РПЛ защитник «Рубина» Филип Уремович сфолил в штрафной казанцев на форварде «Спартака» Зе Луише. Напомним, игра завершилась со счётом 1:1.

Уремович фолил на Зе Луише, он руками его завалил. Защитник использует руки и валит нападающего назад, так что это пенальти на 500 процентов, можно было ещё и жёлтую карточку показать. Такими действиями арбитр вредит сам себе – в следующей похожей ситуации он также мог назначить пенальти, а такие моменты всегда будут. Так вмешиваться в ход игры нехорошо по отношению к футболу.

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Все комментарии
Gunther
Gunther
30 апреля в 17:48
да всем давно понятно что Спартаку никто не помогает и даже больше... не дают заработанное. Хотя это не отменяет плохой игры на поле
Саня Локомотив
Саня Локомотив
   36 / 954
30 апреля в 17:14
Лицемерный тип...
RIR68
RIR68
   110 / 954
30 апреля в 16:04
я завтра к вечеру тоже буду экспертом))) 500%
kust07
kust07
   83 / 954
30 апреля в 15:24
после драки кулаками не машут
Сов Армия
Сов Армия ответил mikysss
   277 / 954
30 апреля в 15:18
так правильно сказал, нарвался, а тут Федун всех купил а пенальти не ставятся, вот как так?
Наверное не тому судье занёс, надо было с хусаиновым проконсультироваться
mikysss
mikysss ответил Сов Армия
   146 / 954
30 апреля в 13:19
Откуда такая благосклонность к свиньям, фернандесу голову разбили в матче с Краснодаром, Хусаинов сказал что Марио сам нарвался, а тут даже на 500 процентов
так правильно сказал, нарвался, а тут Федун всех купил а пенальти не ставятся, вот как так?
161регион
161регион
   187 / 954
30 апреля в 13:11
Застонал....
Семак иди сюда
Семак иди сюда
   215 / 954
30 апреля в 13:10
Уемович фалил
13 RUS
13 RUS
   176 / 954
30 апреля в 12:04
И тут позор
Красно Синий воин
Красно Синий воин
   72 / 954
30 апреля в 10:53
Свиньи ещё одного своего судейку подтянули, что бы найти оправдание за 5- ок место.
galem72
galem72
   337 / 954
30 апреля в 10:43
Забивать нужно с игры, а не уповать на возможные предвзятость и недогляд!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   21 / 954
30 апреля в 09:00
Даёшь Лампочкина или Моськалёва!
Сов Армия
Сов Армия
   277 / 954
30 апреля в 08:40
Откуда такая благосклонность к свиньям, фернандесу голову разбили в матче с Краснодаром, Хусаинов сказал что Марио сам нарвался, а тут даже на 500 процентов
Locomotive Breath
Locomotive Breath
   62 / 954
30 апреля в 08:26
После драки кулаками машем? Ну-ну)
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   6 / 954
30 апреля в 08:23
Ну ему же что-то надо говорить, а то федун с пособия снимет
sir_Alex
sir_Alex
   86 / 954
30 апреля в 07:59
Разве в этом дело?
МапС
МапС
   81 / 954
30 апреля в 07:43
Голы с игры надо забивать, реализовывать голевые моменты. Тогда вопросы о спорных пеналях отойдут на второй план.
mikysss
mikysss
   146 / 954
30 апреля в 07:23
О петушки уже кукарекают здесь... Ишь какой Федун коррупционер всех купил а пенальти чистые не ставят
Alex-96
Alex-96
   102 / 954
30 апреля в 06:32
Вот судейки гады какие! Если бы не они спартачек уже печиненом давно бы стал!
STVA 1
STVA 1
   43 / 954
30 апреля в 05:50
Надо было выигрывать и не было бы кипиша.
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   12 / 954
30 апреля в 05:12
Свинья опять экспертирует в пользу пищевика :)
Где же ты был, когда Зе Зулус играл в волейбол с КС, когда прилизанный Кутепов постоянно валил руками напов в штрафной :)
КЭТиК
КЭТиК
   206 / 954
30 апреля в 05:01
Судья ошибся.
cska plus
cska plus
   18 / 954
30 апреля в 04:56
Ыксперт, даже проигрывать не умеют с честью, хотя о чём я.
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