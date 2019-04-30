Хусаинов: «Уремович фолил на Зе Луише. Это на 500% пенальти»

Известный российский арбитр Сергей Хусаинов заявил, что в матче 26-го тура РПЛ защитник «Рубина» Филип Уремович сфолил в штрафной казанцев на форварде «Спартака» Зе Луише. Напомним, игра завершилась со счётом 1:1.

Уремович фолил на Зе Луише, он руками его завалил. Защитник использует руки и валит нападающего назад, так что это пенальти на 500 процентов, можно было ещё и жёлтую карточку показать. Такими действиями арбитр вредит сам себе – в следующей похожей ситуации он также мог назначить пенальти, а такие моменты всегда будут. Так вмешиваться в ход игры нехорошо по отношению к футболу.