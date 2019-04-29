Назначены арбитры на матч «Барселона» - «Ливерпуль»

УЕФА назначил арбитров на первый полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Ливерпулем».
Команды рассудят голландские рефери во главе с Бьорном Кёйперсом. Его ассистентами будут Марио Дикс и Эрвин Зейнстра, четвертый судья – грек Тасос Сидиропулос.
Завтрашний матч «Тоттенхэм» - «Аякс» обслужит Матеу Лаос.
Так, что вопрос бездарного существования на более длинном отрезке времени, это вопрос каталонской актуальности.
Так, что вопрос бездарного существования на более длинном отрезке времени, это вопрос каталонской актуальности.
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Сыграть на ноль, это значит иметь варианты тактики во втором решающем матче.
Пропускать хозяевам опаснее , игра будет осторожной, возможно 0-0 .
Сыграть на ноль, это значит иметь варианты тактики во втором решающем матче.
Пропускать хозяевам опаснее , игра будет осторожной, возможно 0-0 .
И без косяков
И без косяков