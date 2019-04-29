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Назначены арбитры на матч «Барселона» - «Ливерпуль»

29 апреля 2019, 13:20
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона3 : 0Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

УЕФА назначил арбитров на первый полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Ливерпулем».

Команды рассудят голландские рефери во главе с Бьорном Кёйперсом. Его ассистентами будут Марио Дикс и Эрвин Зейнстра, четвертый судья – грек Тасос Сидиропулос.

Завтрашний матч «Тоттенхэм» - «Аякс» обслужит Матеу Лаос.

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Все комментарии
Князь Московский
Князь Московский ответил NOVA
   13 / 954
01 мая в 14:22
ливер вперед!!! гномы не заслуживают даже выхода в финал!!!
В этой паре никто не заслуживает, но кабинетные заносы привели к тому, что кто-то из недостойных уже окажется в финале, а мальчик для битья уже готов во второй паре. Аха-ха)
Кьянти
Кьянти ответил Валерон
   444 / 954
30 апреля в 08:05
Бездарное существование говоришь? А известно ли тебе, мой наивный друг, что слово существование означает длительный, продолжительный период времени. Длительный и продолжительный, запомни, пожалуйста. Это совсем не то, что бездарная отдельно взятая игра или даже сезон. И вот получается, что в период своего существования, Реал Мадрид оказался вполне себе одарённых, а вот, скажем хваленная Барселона, до 2005 была, как бы команда для внутреннего пользования, поскольку до этого времени всего лишь однажды выирывала КЕЧ. Даже Порту и, подумать только, никому неизвестный ныне Нотингем Форест, выигрывали КЕЧ дважды.
Так, что вопрос бездарного существования на более длинном отрезке времени, это вопрос каталонской актуальности.
Кьянти
Кьянти ответил Rex04
   444 / 954
30 апреля в 07:46
Реал Мадрид там же, где и всегда. А именно, на вершине рейтинга, как никак лучший клуб 20-го века. Скромно, но со вкусом.
🤗
амурец
амурец ответил Rex04
   83 / 954
30 апреля в 02:27
Где Реал мадрид..???
ну наверное сейчас там, где три розыгрыша ЛЧ подряд была Барселона
Armyan4eG
Armyan4eG ответил Шишанутый
30 апреля в 00:36
Арбитры будут главными действущими лицами в этом матче и солидно обогатятся!
Реал не играет, платить арбитрам некому.
Шишанутый
Шишанутый
   7 / 954
29 апреля в 22:18
Арбитры будут главными действущими лицами в этом матче и солидно обогатятся!
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   620 / 954
29 апреля в 21:35
снова Барса своих судей протаскивает? Почему не Скомина? а может балканец будет в ответке?
Князь Московский
Князь Московский
   13 / 954
29 апреля в 21:05
    Валерон
    Валерон ответил NOVA
       543 / 954
    29 апреля в 19:26
    Ничего личного но когда я вижу такие комментарии от глоров сливочной помойки которую только вчера разнёс находящийся на предпоследнем месте Райо Валекано, а до этого буквально пару дней назад унизил и обплевал Хетафе и Леганс, у меня возникает вопрос, вы вообще осознаёте что Реал сейчас днище мирового футбола и что каждый ваш подобный коммент даже глоров Барселоны заставляет краснеть и стыдится за вас :)) вместо того что бы куда то заползти под шконарь и переждать эти все унижения вы ещё сами себя втаптываете в грязь напоминая о своём бездарном существовании :))))
    Wolf77785
    Wolf77785 ответил RedRedTeam
       42 / 954
    29 апреля в 19:26
    Банда Клоппа решить исход обоих игр в первом тайме. Ничего личного, просто игра.
    решит исход пропустив пятак голов?
    RedRedTeam
    RedRedTeam
       320 / 954
    29 апреля в 19:05
    Банда Клоппа решить исход обоих игр в первом тайме. Ничего личного, просто игра.
    Rex04
    Rex04 ответил NOVA
       337 / 954
    29 апреля в 19:03
    Где Реал мадрид..???
    NOVA
    NOVA
       168 / 954
    29 апреля в 18:44
    ливер вперед!!! гномы не заслуживают даже выхода в финал!!!
    Roman73
    Roman73
       123 / 954
    29 апреля в 16:54
    При равенстве сил главная задача первого матча --не пропустить.
    Сыграть на ноль, это значит иметь варианты тактики во втором решающем матче.
    Пропускать хозяевам опаснее , игра будет осторожной, возможно 0-0 .
    MSN-thebest
    MSN-thebest
       500 / 954
    29 апреля в 16:50
    С VAR оно уже более или менее все равно, слава богу...
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21
       121 / 954
    29 апреля в 16:34
    Жаль,что не Айтекин.Глоры Реала были бы рады.
    Lionel Messi-10
    Lionel Messi-10
       41 / 954
    29 апреля в 15:27
    Надеюсь матч получится , что надо !
    И без косяков
    Forever77
    Forever77
       463 / 954
    29 апреля в 15:24
    Что то мне подсказывает что Барсе грядет пи..ец... Удачи скаузерам.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
       21 / 954
    29 апреля в 15:20
    Лишь бы без косяков. А то травокуры их уважают...
    susanin ultrazenith
    susanin ultrazenith
       64 / 954
    29 апреля в 15:18
    Главное, чтобы судил строго по правилам и зафиксировал победу Барселоны!!!
    Caniggia
    Caniggia
       59 / 954
    29 апреля в 15:18
    Надеюсь эта банда свистунов не изгадит великий матч!
    Migelito
    Migelito
       697 / 954
    29 апреля в 15:15
    Ну что, князь?) Пять пенальти в нашу пользу, и четыре удаления у Барселоны? И все в первом тайме?)) Хехе
    lobsterdam
    lobsterdam
       220 / 954
    29 апреля в 15:10
    судить буду строго, мне сверху видно всё, ты так и знай!
    vale46
    vale46 ответил Ливерпуль рачит барсилону
       496 / 954
    29 апреля в 14:59
    Твой нелепый ник исчезнет с радаров соккера сразу же после того как будет готова ливерная колбаса!Не удивлюсь если ты всем известный прогнозист шишанутый!
    Али Самаркандский
    Али Самаркандский
       438 / 954
    29 апреля в 14:48
    Барселоне удачи
    la_masia
    la_masia ответил Ливерпуль рачит барсилону
       148 / 954
    29 апреля в 14:38
    Вот и одноразовые начали появляться)
    Мароканский передвижной дельфинарий
    Мароканский передвижной дельфинарий
       98 / 954
    29 апреля в 14:15
    Нуууу ща начнется ..причем начнется от персофанов голубого дельфина и прочих ювентусов) там любой судья будет изначально продажен))
    Брулин
    Брулин
       29 / 954
    29 апреля в 14:09
    Бьорн Куйперс из Нидерланов
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       19 / 954
    29 апреля в 14:03
    два кабинета,судье достанется
    violent
    violent
       743 / 954
    29 апреля в 14:01
    я его знаю
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