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Бернардески: «Роналду может отбрасывать тень или быть стимулом»

01 мая 2019, 13:01

Полузащитник «Ювентуса» Федерико Бернардески рассказал о влиянии нападающего Криштиану Роналду на команду. 

Криштиану дает какой-то стимул каждому, с кем он контактирует. 

Даже видя, как он тренируется, ты учишься у него многому. Я предпочитаю играть против него на тренировках: в качестве противника он бросает вам вызов. 

Роналду может отбрасывать тень или быть стимулом: я выбрал второй путь, молча пытаясь взять все, что видел. Я доволен нашими взаимоотношениями. 

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Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
   480 / 954
01 мая в 13:54
при чем тут тачка?))) Вы реал там в Барсе думаете что в Ювентусе такие 56ы что берут КриРо, да не молодого, зато знаменитого, Реал до сих пор кусает логти =)
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
   40 / 954
01 мая в 13:12
Не удивлюсь если пенальда заплатил ему чтобы то нёс эту ерунду))
Купил на днях самую дорогую тачку.
Коооче делает все чтобы о нем говорили. А то не имея за душой ничего кроме симуляции, народ его забудет за пару месяцев.
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
   40 / 954
01 мая в 13:10
Что несёт это позорник который со своим стимулом вылетел с двух турниров с позором???)
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