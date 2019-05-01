Бернардески: «Роналду может отбрасывать тень или быть стимулом»

Полузащитник «Ювентуса» Федерико Бернардески рассказал о влиянии нападающего Криштиану Роналду на команду.
Криштиану дает какой-то стимул каждому, с кем он контактирует.
Даже видя, как он тренируется, ты учишься у него многому. Я предпочитаю играть против него на тренировках: в качестве противника он бросает вам вызов.
Роналду может отбрасывать тень или быть стимулом: я выбрал второй путь, молча пытаясь взять все, что видел. Я доволен нашими взаимоотношениями.
Купил на днях самую дорогую тачку.
Коооче делает все чтобы о нем говорили. А то не имея за душой ничего кроме симуляции, народ его забудет за пару месяцев.
Купил на днях самую дорогую тачку.
Коооче делает все чтобы о нем говорили. А то не имея за душой ничего кроме симуляции, народ его забудет за пару месяцев.