Бернардески: «Роналду может отбрасывать тень или быть стимулом»

Полузащитник «Ювентуса» Федерико Бернардески рассказал о влиянии нападающего Криштиану Роналду на команду.

Криштиану дает какой-то стимул каждому, с кем он контактирует.

Даже видя, как он тренируется, ты учишься у него многому. Я предпочитаю играть против него на тренировках: в качестве противника он бросает вам вызов.

Роналду может отбрасывать тень или быть стимулом: я выбрал второй путь, молча пытаясь взять все, что видел. Я доволен нашими взаимоотношениями.