«Ливерпуль» обратился к болельщикам накануне матча с «Барселоной»

01 мая 2019, 12:38

Исполнительный директор «Ливерпуля» Питер Мур обратился к болельщикам клуба, которые в настоящий момент находятся в Барселоне в ожидании первого полуфинального матча Лиги чемпионов с каталонским клубом.

Мы гордо поём, что покорили всю Европу. Но давайте отнесёмся к этому прекрасному городу с уважением, которое он заслужил, и будем вести себя в соответствии с принципами «Ливерпуля». Давайте будем хорошо проводить время, но помнить, что мы – «Ливерпуль», а потому вести себя скромнее.

Недавно шестеро фанатов «Ливерпуля» были арестованы после нападения на работников отеля в Барселоне.