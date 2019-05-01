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«Ливерпуль» обратился к болельщикам накануне матча с «Барселоной»

01 мая 2019, 12:38
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона3 : 0Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Исполнительный директор «Ливерпуля» Питер Мур обратился к болельщикам клуба, которые в настоящий момент находятся в Барселоне в ожидании первого полуфинального матча Лиги чемпионов с каталонским клубом.

Мы гордо поём, что покорили всю Европу. Но давайте отнесёмся к этому прекрасному городу с уважением, которое он заслужил, и будем вести себя в соответствии с принципами «Ливерпуля». Давайте будем хорошо проводить время, но помнить, что мы – «Ливерпуль», а потому вести себя скромнее.

Недавно шестеро фанатов «Ливерпуля» были арестованы после нападения на работников отеля в Барселоне.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
   63 / 954
01 мая в 19:08
Шестеро арестовано,шестьсот в уме.
Князь Московский
Князь Московский ответил Wolf77785
   13 / 954
01 мая в 18:49
помойки уже вылетели)))
    Wolf77785
    Wolf77785 ответил Князь Московский
       42 / 954
    01 мая в 16:32
    Если ты про МС и Реал, то да. Остались ещё две - Кабинелона и Судьипуль.
      Князь Московский
      Князь Московский ответил Брулин
         13 / 954
      01 мая в 16:04
      Шесть фанатов «Ливерпуля» арестованы из-за беспорядков в Барселоне
        Князь Московский
        Князь Московский ответил заDOOMчивый
           13 / 954
        01 мая в 16:04
        особенно у РОМЫ,когда в Англии фану Ливерпуля пробили череп и отправили в кому. А у Наполи не хуже, когда задавили на машине фана Интера.
        Фана интера задавить это гражданский долг каждого итальянца. Аха-ха)
        А сквозера и так все с дырками в голове. Аха-ха)
        Князь Московский
        Князь Московский ответил Wolf77785
           13 / 954
        01 мая в 16:02
        помойки уже вылетели)))
        Если ты про МС и Реал, то да. Остались ещё две - Кабинелона и Судьипуль.
        Wolf77785
        Wolf77785 ответил Князь Московский
           42 / 954
        01 мая в 15:58
        Две помойки играют, а их глорики ведут себя соответственно. Какие клубы, такие и фанаты. Аха-ха)
        помойки уже вылетели)))
        Wolf77785
        Wolf77785 ответил Ливерпуль рачит барсилону
           42 / 954
        01 мая в 15:57
        а ты мечтатель)) или сны описываешь)
        RedTedTeam
        RedTedTeam
           539 / 954
        01 мая в 15:32
        Окей, Мы не будем соседей будить, но только Вы не скромничайте на поле. Ждем много много голов в ворота барсы.
        заDOOMчивый
        заDOOMчивый ответил КЭТиК
           264 / 954
        01 мая в 15:20
        Быдло есть везде.
        особенно у РОМЫ,когда в Англии фану Ливерпуля пробили череп и отправили в кому. А у Наполи не хуже, когда задавили на машине фана Интера.
        Брулин
        Брулин
           29 / 954
        01 мая в 14:28
        Шесть фанатов «Ливерпуля» арестованы из-за беспорядков в Барселоне
        Семак иди сюда
        Семак иди сюда
           215 / 954
        01 мая в 14:15
        Бабульку сегодня чпокнут
        Князь Московский
        Князь Московский
           13 / 954
        01 мая в 14:14
        Две помойки играют, а их глорики ведут себя соответственно. Какие клубы, такие и фанаты. Аха-ха)
        Заур-ЗВЕРЬ
        Заур-ЗВЕРЬ
           480 / 954
        01 мая в 13:48
        У Ливерпуля есть плохая история, когда пострадали все английские клубы, поэтому сут заранее руководители клубов, представляю сколько они денег потеряют если дисквалифицируют их клуб ИМХО
        КЭТиК
        КЭТиК
           206 / 954
        01 мая в 12:50
        Быдло есть везде.
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