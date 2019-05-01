«Ливерпуль» обратился к болельщикам накануне матча с «Барселоной»

Исполнительный директор «Ливерпуля» Питер Мур обратился к болельщикам клуба, которые в настоящий момент находятся в Барселоне в ожидании первого полуфинального матча Лиги чемпионов с каталонским клубом.
Мы гордо поём, что покорили всю Европу. Но давайте отнесёмся к этому прекрасному городу с уважением, которое он заслужил, и будем вести себя в соответствии с принципами «Ливерпуля». Давайте будем хорошо проводить время, но помнить, что мы – «Ливерпуль», а потому вести себя скромнее.
Недавно шестеро фанатов «Ливерпуля» были арестованы после нападения на работников отеля в Барселоне.
Сегодня 16:32
ответ пользователю Князь Московский (раскрыть)
Ты забыл главную помойку - договентус!
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Немного троллинга
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Как же тогда назвать путалошек, если каждая их встреча с этой "помойкой" в матчах на вылет заканчивается слезами и бомбёжками каталонского глорья? Аха-ха)
А если бы не ручной судья Тебаса Чакыр, который пеналь на Погба не поставил в 2015 при равном счёте, то и на 1 ЛЧ меньше было бы в вашем кабинетном музее. Аха-ха)
Сегодня 16:32
ответ пользователю Князь Московский (раскрыть)
Ты забыл главную помойку - договентус!
Скрыть
Немного троллинга
________________________________
Как же тогда назвать путалошек, если каждая их встреча с этой "помойкой" в матчах на вылет заканчивается слезами и бомбёжками каталонского глорья? Аха-ха)
А если бы не ручной судья Тебаса Чакыр, который пеналь на Погба не поставил в 2015 при равном счёте, то и на 1 ЛЧ меньше было бы в вашем кабинетном музее. Аха-ха)
А сквозера и так все с дырками в голове. Аха-ха)
А сквозера и так все с дырками в голове. Аха-ха)