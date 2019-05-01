П. Клюйверт: «Уверен, что дома „Аякс“ повторит успех»

Экс-нападающий «Аякса» Патрик Клюйверт в своём «твиттере» прокомментировал победу бывшей команды над «Тоттенхэмом» (1:0) в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.
Так держать, парни! Первое препятствие пройдено. С нетерпением жду домашней встречи. Команда показала отличную игру, особенно в первом тайме. Во втором возникли некоторые сложности, но я уверен, что дома мы повторим успех.
к тому же он невнимательно читает и написал, зачем то про его сына и, что Рома вылетела от Порту. Зачем эта информация? Но объяснить её легко. Простая обида, ведь он болельщик Реала и Кристины Ювентус, которых Аякс прошёл заставив над ними смеяться всему миру.
А АЯКС молодцы, дома надо так же сыграть и в финал!!!
к тому же он невнимательно читает и написал, зачем то про его сына и, что Рома вылетела от Порту. Зачем эта информация? Но объяснить её легко. Простая обида, ведь он болельщик Реала и Кристины Ювентус, которых Аякс прошёл заставив над ними смеяться всему миру.
А АЯКС молодцы, дома надо так же сыграть и в финал!!!