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П. Клюйверт: «Уверен, что дома „Аякс“ повторит успех»

01 мая 2019, 07:38
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)0 : 1Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)АяксМатч завершен

Экс-нападающий «Аякса» Патрик Клюйверт в своём «твиттере» прокомментировал победу бывшей команды над «Тоттенхэмом» (1:0) в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.

Так держать, парни! Первое препятствие пройдено. С нетерпением жду домашней встречи. Команда показала отличную игру, особенно в первом тайме. Во втором возникли некоторые сложности, но я уверен, что дома мы повторим успех.

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Все комментарии
Van Vanovich
Van Vanovich ответил Байкал-38
   191 / 954
01 мая в 19:43
Когда Патрик закончил с карьерой игрока spartach091 было всего 7 лет (Дата рождения 26.05.2000). к тому же он невнимательно читает и написал, зачем то про его сына и, что Рома вылетела от Порту. Зачем эта информация? Но объяснить её легко. Простая обида, ведь он болельщик Реала и Кристины Ювентус, которых Аякс прошёл заставив над ними смеяться всему миру. А АЯКС молодцы, дома надо так же сыграть и в финал!!!
)))
cska plus
cska plus
   18 / 954
01 мая в 12:10
Желаю Аяксу удачи!
ЮЗИК
ЮЗИК
   243 / 954
01 мая в 10:47
Согласен с Клюйвертом
Князь Московский
Князь Московский
   13 / 954
01 мая в 09:40
Не повторит. Кореец их размажет.
Байкал-38
Байкал-38 ответил Van Vanovich
   26 / 954
01 мая в 09:09
это же не Джастин, а Патрик Клюйверт. ) Хотя может ты и не слышал про легендарного Патрика Клюйверта
Когда Патрик закончил с карьерой игрока spartach091 было всего 7 лет (Дата рождения 26.05.2000).
к тому же он невнимательно читает и написал, зачем то про его сына и, что Рома вылетела от Порту. Зачем эта информация? Но объяснить её легко. Простая обида, ведь он болельщик Реала и Кристины Ювентус, которых Аякс прошёл заставив над ними смеяться всему миру.
А АЯКС молодцы, дома надо так же сыграть и в финал!!!
Van Vanovich
Van Vanovich ответил spartach091
   191 / 954
01 мая в 08:53
Ушел в Рому и вылетел от Порту🤣🤣🤣
это же не Джастин, а Патрик Клюйверт. ) Хотя может ты и не слышал про легендарного Патрика Клюйверта
Zenit_84
Zenit_84
   85 / 954
01 мая в 08:25
Лишь бы не перегорели
Caniggia
Caniggia
   59 / 954
01 мая в 08:10
Аякс дома играет хуже, но этот Тоттен он пройдёт.
spartach091
spartach091
   218 / 954
01 мая в 08:10
Ушел в Рому и вылетел от Порту🤣🤣🤣
ДСА
ДСА
   131 / 954
01 мая в 07:52
Ничьей будет достаточно
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