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Каррагер: «„Аякс“ заслужил победу, но „Тоттенхэм“ всё ещё в игре»

01 мая 2019, 09:03
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)0 : 1Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)АяксМатч завершен

Бывший футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер прокомментировал поражение «Тоттенхэма» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Аяксом».

«Аякс» заслужил победу, но, поскольку они не забили второй гол на выезде, «шпоры» всё ещё в игре! Де Йонг и де Лигт опять были очень хороши, они выглядят как будущие суперзвёзды. Дейли Блинд показал очень умный футбол.

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Все комментарии
удав
удав
   129 / 954
01 мая в 10:45
аякс в финале практически
EAGuar As
EAGuar As
   61 / 954
01 мая в 09:59
Аякс с победой
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
   681 / 954
01 мая в 09:53
Шпоры в своем репертуаре."Ни себе, не людям" Выбили М.С., а Аяксу продуют. Горожане могли пройти.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   8 / 954
01 мая в 09:13
Согласен ....рано ещё диферамбы петь.....

Последние три домашние игры в ЛЧ не были для Аякса победными

А Тотенхем хоть и без Кейна....но способен добиваться результата...как в недавнем противоборстве с МС....
cska plus
cska plus
   18 / 954
01 мая в 09:11
Всё так.
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