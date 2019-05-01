Каррагер: «„Аякс“ заслужил победу, но „Тоттенхэм“ всё ещё в игре»

Бывший футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер прокомментировал поражение «Тоттенхэма» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Аяксом».

«Аякс» заслужил победу, но, поскольку они не забили второй гол на выезде, «шпоры» всё ещё в игре! Де Йонг и де Лигт опять были очень хороши, они выглядят как будущие суперзвёзды. Дейли Блинд показал очень умный футбол.