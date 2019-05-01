Онана: «То, что мы на пороге финала Лиги чемпионов, это дар Божий»

Голкипер «Аякса» Андре Онана дал комментарий после победы над «Тоттенхэмом» (1:0) в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.

«Аякс» на пороге финала Лиги чемпионов? Я считаю, что это дар Божий. У нас есть возможность выйти в финал ЛЧ перед глазами наших болельщиков. Это что-то необыкновенное. Считаю, это особенный момент для нас, и мы должны просто насладиться им.

Несомненно, это правда, что мы до конца не осознаём, что делаем. Мы остаёмся верными своей философии, стараемся получать удовольствие от матчей и затем выигрывать их.