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Онана: «То, что мы на пороге финала Лиги чемпионов, это дар Божий»

01 мая 2019, 06:15
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)0 : 1Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)АяксМатч завершен

Голкипер «Аякса» Андре Онана дал комментарий после победы над «Тоттенхэмом» (1:0) в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.

«Аякс» на пороге финала Лиги чемпионов? Я считаю, что это дар Божий. У нас есть возможность выйти в финал ЛЧ перед глазами наших болельщиков. Это что-то необыкновенное. Считаю, это особенный момент для нас, и мы должны просто насладиться им.

Несомненно, это правда, что мы до конца не осознаём, что делаем. Мы остаёмся верными своей философии, стараемся получать удовольствие от матчей и затем выигрывать их.

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Все комментарии
bublikyo
bublikyo ответил Князь Московский
   531 / 954
01 мая в 15:04
Это буки что-ли тактику Аллегри надиктовывали?
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   12 / 954
01 мая в 12:56
Удачи в ответке!
ЮЗИК
ЮЗИК
   243 / 954
01 мая в 11:48
Победы Аяксу!
Князь Московский
Князь Московский
   13 / 954
01 мая в 09:37
Букмекеры не боги, но кое на что способны. Аха-ха)
КЭТиК
КЭТиК
   206 / 954
01 мая в 07:53
Аяксу невероятно прёт, но когда-нибудь это закончится.
mihaluch
mihaluch
   63 / 954
01 мая в 07:25
Дар божий - не яичница.
saha100
saha100
   133 / 954
01 мая в 07:10
Клуб прошедший Реал и Ювентус достоин ушастого
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