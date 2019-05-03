Аллегри: «Мы никогда больше не увидим другого Месси или Роналду»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри не уверен, что когда-либо появятся новые Лионель Месси и Криштиану Роналду.

Не знаю точно, как долго будут играть Месси или Роналду. Я никогда не тренировал Лионеля, но что касается Криштиану, то он невероятный профессионал. Он может играть еще несколько лет. На самом деле трудно представить, что мы когда-нибудь увидим нового Месси или нового Роналду.