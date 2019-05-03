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Аллегри: «Мы никогда больше не увидим другого Месси или Роналду»

вчера, 18:02

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри не уверен, что когда-либо появятся новые Лионель Месси и Криштиану Роналду.

Не знаю точно, как долго будут играть Месси или Роналду. Я никогда не тренировал Лионеля, но что касается Криштиану, то он невероятный профессионал. Он может играть еще несколько лет. На самом деле трудно представить, что мы когда-нибудь увидим нового Месси или нового Роналду.

Напомним, что недавно Месси забил 600-й гол за «Барселону».

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Все комментарии
Armyan4eG
Armyan4eG ответил juvenale
сегодня в 13:32
пхаха последние года 4 он объективно лучший,только в этом году Месси лучше него,но это в силу возраста,посмотрим где будет Месси в 34
по персональной статистике последних 10-ти лет Рональду ни за один сезон не превзошел Месси и это факт.
по клубной - да.
ZjzoRe
ZjzoRe ответил juvenale
   324 / 964
вчера в 22:27
пхаха последние года 4 он объективно лучший,только в этом году Месси лучше него,но это в силу возраста,посмотрим где будет Месси в 34
ну конечно лучший, очень "объективно"

объективны цифры, а они у Рона не особо. Умение провести на высоком уровне 10 матчей в год, сливая все остальные - признак слабого футболиста, а Рон именно так и играет последние годы: слабая осень, никакая зима, весной включение в плей-офф ЛЧ и снова спад уже к июню.
cevin cigan
cevin cigan ответил juvenale
   245 / 964
вчера в 22:25
Ибра тут лишний
Его туда случайно и занесло(который на хрен послал пепку)
juvenale
juvenale ответил cevin cigan
   28 / 964
вчера в 22:22
С 2006 года все аргентинские тренера сборной,то и дело долдонят,что гномяра лидер,лучший,гений.......и где ваш идол за сборную,чего добился? Что так не рвал пятую точку на ЧМ?В барсе сидеть с детства за спиной Рональдиньо,Иброй и хавьиньест,там бы и Сапогов был лучшим(хотя этот сезон -за ним заслуженно)
Ибра тут лишний
cevin cigan
cevin cigan ответил 070maks
   245 / 964
вчера в 21:47
потренеровал бы Месси, понял бы, что лучший один, а не оба
С 2006 года все аргентинские тренера сборной,то и дело долдонят,что гномяра лидер,лучший,гений.......и где ваш идол за сборную,чего добился? Что так не рвал пятую точку на ЧМ?В барсе сидеть с детства за спиной Рональдиньо,Иброй и хавьиньест,там бы и Сапогов был лучшим(хотя этот сезон -за ним заслуженно)
Left Boy
Left Boy ответил 070maks
   235 / 964
вчера в 21:34
о да, месси на тренировках нет равных, а на поле в оф играх частенько растворяется. АХАХАХХХАХАХАХ)))
070maks
070maks
   610 / 964
вчера в 21:02
потренеровал бы Месси, понял бы, что лучший один, а не оба
neomessi
neomessi
   152 / 964
вчера в 20:37
Будущий роналду это и есть Мбаппе! Может француз станет еще лучше.
da da da
da da da
   206 / 964
вчера в 20:25
какого другого?какой у Рона уровень?Бернарду сильнейший португальский игрок на сегодня.
juvenale
juvenale ответил ZjzoRe
   28 / 964
вчера в 20:14
Рон уже года три на одном уровне - довольно низком.
пхаха последние года 4 он объективно лучший,только в этом году Месси лучше него,но это в силу возраста,посмотрим где будет Месси в 34
ZjzoRe
ZjzoRe ответил Valeriy Lutsak
   324 / 964
вчера в 19:37
Рон как минимум ещё 2-3 года будет на том же уровне!! Он настоящий профи!!
Рон уже года три на одном уровне - довольно низком.
баба яга ЗА
баба яга ЗА
   437 / 964
вчера в 19:31
Пусть дальше играют, продолжают нас радовать своей игрой. Равных им нет, в ближайшее время не наблюдается
barcelona and cruyff
barcelona and cruyff
   56 / 964
вчера в 19:14
Да,эти двое навсегда войдут в историю.
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
   424 / 964
вчера в 18:32
Рон как минимум ещё 2-3 года будет на том же уровне!! Он настоящий профи!!
Остапчук 67
Остапчук 67
   711 / 964
вчера в 18:27
Они еще играют.
John_Wick
John_Wick
   193 / 964
вчера в 18:11
2 феномена, которые на протяжении 10 лет играют на высоком уровне..А все потому,что мотивируют друг друга..Каждый внес свою лепту в футбол!) Других таких не будет долго..Неймар сдулся,так и не достигнув их уровня...
nautilus163
nautilus163
   108 / 964
вчера в 18:11
А по заголовку можно подумать, что они нас уже покинули...... Как Элвис !
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