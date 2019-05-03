Аллегри: «Мы никогда больше не увидим другого Месси или Роналду»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри не уверен, что когда-либо появятся новые Лионель Месси и Криштиану Роналду.
Не знаю точно, как долго будут играть Месси или Роналду. Я никогда не тренировал Лионеля, но что касается Криштиану, то он невероятный профессионал. Он может играть еще несколько лет. На самом деле трудно представить, что мы когда-нибудь увидим нового Месси или нового Роналду.
Напомним, что недавно Месси забил 600-й гол за «Барселону».
по клубной - да.
по клубной - да.
объективны цифры, а они у Рона не особо. Умение провести на высоком уровне 10 матчей в год, сливая все остальные - признак слабого футболиста, а Рон именно так и играет последние годы: слабая осень, никакая зима, весной включение в плей-офф ЛЧ и снова спад уже к июню.
объективны цифры, а они у Рона не особо. Умение провести на высоком уровне 10 матчей в год, сливая все остальные - признак слабого футболиста, а Рон именно так и играет последние годы: слабая осень, никакая зима, весной включение в плей-офф ЛЧ и снова спад уже к июню.