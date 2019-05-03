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Клопп: «Было бы здорово сыграть „Золотой матч“ с „Манчестер Сити“»

вчера, 19:34

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп считает, что было бы здорово провести «Золотой матч» с «Манчестер Сити» за чемпионский титул АПЛ.

«Золотой матч» в АПЛ возможен в том случае, если обе команды завершат сезон с одинаковыми количеством очков и разницей забитых и пропущенных мячей.

Было бы здорово сыграть «Золотой матч» с «Манчестер Сити». Это был бы красивый финал всего сезона в АПЛ. Но, я не думаю, что это возможно.

Напомним, что недавно «Ливерпуль» уступил «Барселоне» в Лиге чемпионов.

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Все комментарии
anyway
anyway
   182 / 964
сегодня в 12:56
так вы его уже слили лол))
Roman73
Roman73 ответил Vera - Waltham Forest
   128 / 964
сегодня в 12:49
С какого перепуга нужно отменить что то, что не нравится тебе ? Да, разницу в голах следует отменить в таких чемпионатах как: российский, албанский, пакистанский и т.д., так как я помню как лет 10 назад или в Румынии, или в Болгарии, или в Сербии - короче где то на Балканах, в последнем матче какая то команда выйграла 26:0 в последнем матче и осталась в высшей лиге)))))))), но Англия здесь причём ?
38 туров два достойных клуба борются за чемпионство и вот какая-то несчастная разница мячей определит кто сильнее, раз уж силы настолько равны, пусть решают в личной встрече кто кому чемпион.
Пункт о разнице мячей делает золотой матч маловероятным.
А чемпион , определенный по разнице мячей- не слишком явный.
К примеру, в НХЛ чемпион определяется в серий матчей, вот это железный чемпион.
Brigar
Brigar
   506 / 964
сегодня в 10:49
Лукавит.
Vera - Waltham Forest
Vera - Waltham Forest ответил Roman73
   381 / 964
сегодня в 10:31
Золотой матч это интересно. А вот пункт о разнице мячей надо отменить . А золотой матч играть .
С какого перепуга нужно отменить что то, что не нравится тебе ?
Да, разницу в голах следует отменить в таких чемпионатах как: российский, албанский, пакистанский и т.д., так как я помню как лет 10 назад или в Румынии, или в Болгарии, или в Сербии - короче где то на Балканах, в последнем матче какая то команда выйграла 26:0 в последнем матче и осталась в высшей лиге)))))))), но Англия здесь причём ?
Требл Наингголона
Требл Наингголона
   350 / 964
сегодня в 09:48
Сегодня сороки твою хотелку обломают. Аха-ха)
minai
minai
   301 / 964
вчера в 22:56
Мне ваще по 66, чего там разыграют бестолковые англичашки.
Igo0rek
Igo0rek ответил Рубашка в клеточку
   160 / 964
вчера в 22:07
И не останется от голубого манчестера камня на камня. Аха-ха.)
"Камня на камня"... facepalm
Neymar 10
Neymar 10
   207 / 964
вчера в 21:26
Горожане уже играют свои золотые в буквальном смысле матчи ! эти парни заслуженно идут второй год к своему заветному золоту !
Шуnя771
Шуnя771
   31 / 964
вчера в 21:24
Фантазии?)
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
   229 / 964
вчера в 21:24
Ну для начала у обоих команд должно быть одинаковое количество очков, чего пока нет, и Сити хотело бы чтобы этого не было, но если бы было равное количество очков, то золотой матч можно было бы устроить,но пока это все если бы.
MSN-thebest
MSN-thebest ответил 3ton
   504 / 964
вчера в 21:14
Клопп устал от поражений . В шаге от трофеев . Значит не доработал .
97 очков по итогам сезона - не доработал?
Roman73
Roman73
   128 / 964
вчера в 21:14
Золотой матч это интересно.
А вот пункт о разнице мячей надо отменить .
А золотой матч играть .
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответил 3ton
   127 / 964
вчера в 21:02
Клопп устал от поражений . В шаге от трофеев . Значит не доработал .
Клоп не дотягивает до каталонцев чуть чуть-Гвардиола и Бараселона
kasyak7
kasyak7
   527 / 964
вчера в 20:48
Тогда Ливер был бы чемпионом
kotmyshka
kotmyshka
   112 / 964
вчера в 20:29
практически невероятно
3ton
3ton
   197 / 964
вчера в 20:22
Клопп устал от поражений .
В шаге от трофеев .
Значит не доработал .
Рубашка в клеточку
Рубашка в клеточку ответил Князь Московский
   42 / 964
вчера в 20:16
    Leha-ha50
    Leha-ha50 ответил allemz
       8 / 964
    вчера в 20:15
    Чтоб было одинаковое количество очков, МС должен проиграть один матч, а Ливерпуль сыграть вничью. Но ради "золотого" матча, думаю, не стоит идти на такое)
    У МС чемпионство почти в кармане!!! И добровольно идти на такую аферу нет смысла.
    Ливер сам виноват, шанс был и отличный шанс, но видать перегорели. Хотя , я бы хотел чтоб Ливерпуль стал чемпионом.
    Князь Московский
    Князь Московский ответил Рубашка в клеточку
       14 / 964
    вчера в 20:14
    И не останется от голубого манчестера камня на камня. Аха-ха.)
      allemz
      allemz
         44 / 964
      вчера в 20:06
      Чтоб было одинаковое количество очков, МС должен проиграть один матч, а Ливерпуль сыграть вничью. Но ради "золотого" матча, думаю, не стоит идти на такое)
      Рубашка в клеточку
      Рубашка в клеточку
         42 / 964
      вчера в 20:04
      И не останется от голубого манчестера камня на камня. Аха-ха.)
      ДСА
      ДСА
         137 / 964
      вчера в 20:01
      Клопа уже сдался.
      Артемкa
      Артемкa
         315 / 964
      вчера в 19:57
      видит Клопп, что не догнать, остаётся помечтать
      drug01
      drug01
         147 / 964
      вчера в 19:56
      Будем ждать удачу!
      Arragon
      Arragon ответил Leha-ha50
         403 / 964
      вчера в 19:55
      В догонялки только лошади с бакланами играют.
      Lionel Messi-10
      Lionel Messi-10
         39 / 964
      вчера в 19:51
      Думаю Сити бы выиграл.
      sihafazatron
      sihafazatron
         74 / 964
      вчера в 19:42
      Если сити выиграет апл и кубок, то за суперкубок против ливера будут? Вот тогда и сыграете)))
      Leha-ha50
      Leha-ha50
         8 / 964
      вчера в 19:40
      Догони сначала, а уж потом мечтай!!!
      Ron09
      Ron09
         356 / 964
      вчера в 19:39
      так был же недавно, вы мистер Клоп проиграли.
      волгодон 2
      волгодон 2
         130 / 964
      вчера в 19:37
      хорошая идея
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