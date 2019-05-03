Клопп: «Было бы здорово сыграть „Золотой матч“ с „Манчестер Сити“»

вчера, 19:34

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп считает, что было бы здорово провести «Золотой матч» с «Манчестер Сити» за чемпионский титул АПЛ .

«Золотой матч» в АПЛ возможен в том случае, если обе команды завершат сезон с одинаковыми количеством очков и разницей забитых и пропущенных мячей.

Было бы здорово сыграть «Золотой матч» с «Манчестер Сити». Это был бы красивый финал всего сезона в АПЛ . Но, я не думаю, что это возможно.

Напомним, что недавно «Ливерпуль» уступил «Барселоне» в Лиге чемпионов.