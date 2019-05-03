Клопп: «Было бы здорово сыграть „Золотой матч“ с „Манчестер Сити“»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп считает, что было бы здорово провести «Золотой матч» с «Манчестер Сити» за чемпионский титул АПЛ.
«Золотой матч» в АПЛ возможен в том случае, если обе команды завершат сезон с одинаковыми количеством очков и разницей забитых и пропущенных мячей.
Было бы здорово сыграть «Золотой матч» с «Манчестер Сити». Это был бы красивый финал всего сезона в АПЛ. Но, я не думаю, что это возможно.
Напомним, что недавно «Ливерпуль» уступил «Барселоне» в Лиге чемпионов.
Пункт о разнице мячей делает золотой матч маловероятным.
А чемпион , определенный по разнице мячей- не слишком явный.
К примеру, в НХЛ чемпион определяется в серий матчей, вот это железный чемпион.
Пункт о разнице мячей делает золотой матч маловероятным.
А чемпион , определенный по разнице мячей- не слишком явный.
К примеру, в НХЛ чемпион определяется в серий матчей, вот это железный чемпион.
Да, разницу в голах следует отменить в таких чемпионатах как: российский, албанский, пакистанский и т.д., так как я помню как лет 10 назад или в Румынии, или в Болгарии, или в Сербии - короче где то на Балканах, в последнем матче какая то команда выйграла 26:0 в последнем матче и осталась в высшей лиге)))))))), но Англия здесь причём ?
Да, разницу в голах следует отменить в таких чемпионатах как: российский, албанский, пакистанский и т.д., так как я помню как лет 10 назад или в Румынии, или в Болгарии, или в Сербии - короче где то на Балканах, в последнем матче какая то команда выйграла 26:0 в последнем матче и осталась в высшей лиге)))))))), но Англия здесь причём ?
А вот пункт о разнице мячей надо отменить .
А золотой матч играть .
А вот пункт о разнице мячей надо отменить .
А золотой матч играть .
В шаге от трофеев .
Значит не доработал .
В шаге от трофеев .
Значит не доработал .
Ливер сам виноват, шанс был и отличный шанс, но видать перегорели. Хотя , я бы хотел чтоб Ливерпуль стал чемпионом.
Ливер сам виноват, шанс был и отличный шанс, но видать перегорели. Хотя , я бы хотел чтоб Ливерпуль стал чемпионом.