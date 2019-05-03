Бридж: «„Челси“ не сможет найти равноценную замену Азару»

Бывший защитник сборной Англии Уэйн Бридж не уверен, что «синим» удастся найти равноценную замену Эдену Азару в случае, если тот перейдет в «Реал».

Если Азар уйдет, то я не знаю, кем «Челси» сможет его заменить. Я думаю, что только Месси или Роналду могут заменить Азара. А так в целом я не уверен, что «Челси» удастся найти равноценную замену Эдену.