ГлавнаяНовости

Бридж: «„Челси“ не сможет найти равноценную замену Азару»

вчера, 19:09

Бывший защитник сборной Англии Уэйн Бридж не уверен, что «синим» удастся найти равноценную замену Эдену Азару в случае, если тот перейдет в «Реал».

Если Азар уйдет, то я не знаю, кем «Челси» сможет его заменить. Я думаю, что только Месси или Роналду могут заменить Азара. А так в целом я не уверен, что «Челси» удастся найти равноценную замену Эдену.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Анчелотти прокомментировал инфаркт Касильяса
Сегодня, 15:02 Комментарии1
Анчелотти: «Барелла сейчас нас не интересует»
Сегодня, 14:56 Комментарии2
Анчелотти подтвердил, что Инсинье продлит контракт с «Наполи»
Сегодня, 14:53 Комментарии0
Зидан - о трансфере Погба: «В конце сезона посмотрим»
Сегодня, 14:35 Комментарии8
Анчелотти: «Хотим остаться на втором месте и набрать 80 очков»
Сегодня, 13:39 Комментарии3
Лейва продлил контракт с «Лацио»
Сегодня, 12:12 Комментарии1
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
kust07
kust07
   102 / 964
сегодня в 10:04
Все верно,но Челси давно не борется в ЛЧ,а Азару надо развитие
Abverin
Abverin
   221 / 964
сегодня в 05:42
Челси просто осядет.
Gianfranco Zola
Gianfranco Zola
сегодня в 00:16
Время покажет!
The Frei
The Frei
   516 / 964
вчера в 22:31
Бридж не смог найти равноценную замену жене иххааха, вот и гонит на Челси с Азаром.
Akatsuki72
Akatsuki72
   842 / 964
вчера в 22:06
Конечно тяжело будет найти замену Азару, но не невозможно! А Эдена пора отпускать, пока можно за него выручить хорошие деньги, он и так мыслями частенько вне Челси и играет классно периодами. Он конечно ключевая фигура в атакующих действиях команды, но незачем держать в команде человека, который давно подумывает об уходе. Будет тяжело, но ничего не поделать.
Вот кого невозможно будет заменить, если не дай Бог он покинет клуб, так это Канте. Тогда действительно будет ..опа!!
Медив
Медив ответил ЮЗИК
   169 / 964
вчера в 22:03
Не сможет это точно, Рома сейчас экономит на трансферах
Зимой отдали 70 лямов за американца, не похоже на экономию... Вот трансферный бан, это уже проблема
ЮЗИК
ЮЗИК
   274 / 964
вчера в 21:59
Не сможет это точно, Рома сейчас экономит на трансферах
Медив
Медив
   169 / 964
вчера в 21:56
Ну вчера, пока не было Азара, Лофтус довольно мощно тащил. Когда вышел Азар уже чуть сбавили, начинали постоянно его искать, в любой непонятной ситуации пасовали на него... Так что тут проблема не в замене Азара, а замене кого-нибудь вроде Виллиана, у которого на одно полезное действие приходится 10 деструктивных
Сергей Эпоха
Сергей Эпоха
   825 / 964
вчера в 20:59
Конечно будет тяжело, но надо искать, как и барсе в свое время придётся менять Месси
starche
starche
   222 / 964
вчера в 20:16
Абрамовские пенсионеры рухнут в середину таблицы.
dimagas1
dimagas1
   352 / 964
вчера в 20:08
А можно и не искать ему замену ,а купить нормального нападающего))
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100