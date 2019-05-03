Бридж: «„Челси“ не сможет найти равноценную замену Азару»

Бывший защитник сборной Англии Уэйн Бридж не уверен, что «синим» удастся найти равноценную замену Эдену Азару в случае, если тот перейдет в «Реал».
Если Азар уйдет, то я не знаю, кем «Челси» сможет его заменить. Я думаю, что только Месси или Роналду могут заменить Азара. А так в целом я не уверен, что «Челси» удастся найти равноценную замену Эдену.
Вот кого невозможно будет заменить, если не дай Бог он покинет клуб, так это Канте. Тогда действительно будет ..опа!!
Вот кого невозможно будет заменить, если не дай Бог он покинет клуб, так это Канте. Тогда действительно будет ..опа!!