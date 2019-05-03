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Петер Шмейхель: «Проблема „Манчестер Юнайтед“ - не в Де Хеа»

вчера, 20:30

Бывший голкипер «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель ответил тем, кто критикует Давида Де Хеа.

Проблема «Манчестер Юнайтед» - не в Де Хеа. Представьте себе, где была бы сейчас команда без него. Мне сложно винить его в чем-то. Я думаю, что Де Хеа был фантастическим в этом сезоне.

Ранее сообщалось, что в услугах Де Хеа заинтересован ПСЖ.

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galem72
galem72
   395 / 964
сегодня в 11:29
"...проблема Манчестер Юнайтед - не в Де Хеа..."

Проблема в том, как себя ведут все эти селебрити основного состава на траве: сплошной пассив и отбывание номера. Первый постоянно бабочек ловит, полевые — пробегают на несколько километров меньше соперника. А так испанец совсем "не виновен"!
anyway
anyway
   182 / 964
вчера в 23:59
и не в Погба кстати
Ice van Reed
Ice van Reed ответил Neymar 10
   209 / 964
вчера в 22:37
беги парень в ПСЖ ! ты хороший вратарь и достоин большего уважения чем у тебя есть ! беги и прихвати Поля с собой ! вместе мы посадим всю Европу на бутылку и отомстим за былые обиды и в след встрече с мю мы их вместе накажем за поражение в ЛЧ и за неуважение к вам !
С радостью в обмен на Мбаппе и Вератти!!!
Neymar 10
Neymar 10
   207 / 964
вчера в 21:40
беги парень в ПСЖ ! ты хороший вратарь и достоин большего уважения чем у тебя есть ! беги и прихвати Поля с собой ! вместе мы посадим всю Европу на бутылку и отомстим за былые обиды и в след встрече с мю мы их вместе накажем за поражение в ЛЧ и за неуважение к вам !
Bavaria_M
Bavaria_M
   415 / 964
вчера в 21:36
Конечно не в нем, ибо после место. А без него и пугбуна,с мауром в четверке.
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