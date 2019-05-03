Петер Шмейхель: «Проблема „Манчестер Юнайтед“ - не в Де Хеа»

Бывший голкипер «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель ответил тем, кто критикует Давида Де Хеа.
Проблема «Манчестер Юнайтед» - не в Де Хеа. Представьте себе, где была бы сейчас команда без него. Мне сложно винить его в чем-то. Я думаю, что Де Хеа был фантастическим в этом сезоне.
Ранее сообщалось, что в услугах Де Хеа заинтересован ПСЖ.
Проблема в том, как себя ведут все эти селебрити основного состава на траве: сплошной пассив и отбывание номера. Первый постоянно бабочек ловит, полевые — пробегают на несколько километров меньше соперника. А так испанец совсем "не виновен"!
Проблема в том, как себя ведут все эти селебрити основного состава на траве: сплошной пассив и отбывание номера. Первый постоянно бабочек ловит, полевые — пробегают на несколько километров меньше соперника. А так испанец совсем "не виновен"!