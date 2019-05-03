Петер Шмейхель: «Проблема „Манчестер Юнайтед“ - не в Де Хеа»

Бывший голкипер «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель ответил тем, кто критикует Давида Де Хеа.

Проблема «Манчестер Юнайтед» - не в Де Хеа. Представьте себе, где была бы сейчас команда без него. Мне сложно винить его в чем-то. Я думаю, что Де Хеа был фантастическим в этом сезоне.