Жардим: «Ситуация сложная, но мы должны продолжать бороться»

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Сент-Этьеном» в чемпионате Франции.

«Монако» находится в четырех очках от зоны вылета.

Каждый матч - это битва. Мы словно на войне, и она будет продолжаться до конца сезона. Мы должны бороться до последнего. Мне понравилось отношение игроков в матче с «Ренном». Мы находимся в сложной ситуации, поэтому должны быть максимально сосредоточенными в предстоящих играх.