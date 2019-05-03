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Жардим: «Ситуация сложная, но мы должны продолжать бороться»

вчера, 19:48
МонакоЛоготип футбольный клуб Монако-:-Логотип футбольный клуб Сент-ЭтьенСент-ЭтьенЗавтра в 18:00 Не начался

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Сент-Этьеном» в чемпионате Франции.

«Монако» находится в четырех очках от зоны вылета.

Каждый матч - это битва. Мы словно на войне, и она будет продолжаться до конца сезона. Мы должны бороться до последнего. Мне понравилось отношение игроков в матче с «Ренном». Мы находимся в сложной ситуации, поэтому должны быть максимально сосредоточенными в предстоящих играх.

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Все комментарии
azures
azures
   495 / 964
сегодня в 15:15
С такой игрой?
счет 7-0
счет 7-0
   214 / 964
сегодня в 15:12
Во французском пердиве справится.
mondial18
mondial18
вчера в 22:33
справятся
kotmyshka
kotmyshka
   112 / 964
вчера в 21:29
естественно
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   485 / 964
вчера в 21:28
Что-то и у Жардима не получается - последние пять игр без побед.
Рубашка в клеточку
Рубашка в клеточку
   42 / 964
вчера в 20:02
Монако в лигу 2.
Чемпионат Франции для французских команд. Алавин с вещами на выход. Аха-ха.)
STVA 1
STVA 1
   45 / 964
вчера в 19:50
Больше ничего не остаётся
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