«Зенит» желает приобрести защитника «Ахмата»

сегодня, 16:33

Согласно информации источника, левый защитник «Ахмата» Милад Мохаммади может перебраться в Санкт-Петербург. Иранец дружит с форвардом «Зенита» Сердаром Азмуном, что является одним из факторов возможного перехода.

В нынешнем сезоне 25-летний футболист провел в составе «Ахмата» 25 матчей, в которых отметился одним забитым мячом.

В январе ходили слухи, что в услугах Мохаммади заинтересован «Ньюкасл».