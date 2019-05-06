«Зенит» желает приобрести защитника «Ахмата»

Согласно информации источника, левый защитник «Ахмата» Милад Мохаммади может перебраться в Санкт-Петербург. Иранец дружит с форвардом «Зенита» Сердаром Азмуном, что является одним из факторов возможного перехода.
В нынешнем сезоне 25-летний футболист провел в составе «Ахмата» 25 матчей, в которых отметился одним забитым мячом.
В январе ходили слухи, что в услугах Мохаммади заинтересован «Ньюкасл».
Ты охотно верил про эти деньги, плохо спал из-за этого...
Ты охотно верил про эти деньги, плохо спал из-за этого...
Так что побольше нам таких, а вашим побольше ПедРошей...
Так что побольше нам таких, а вашим побольше ПедРошей...
асов и манчини
асов и манчини
И его то же забирайте
И его то же забирайте
К нам идут потому что мы - 1 в России.
А за чемпионов, да в лиге чемпионов каждый уважающий себя футболист хочет поиграть.
Поэтому заканчивай уже нытье своё
Будет твоя команда играть хорошо - к ней тоже хорошие футболисты потянутся. А пока что - вы им даром не нужны
К нам идут потому что мы - 1 в России.
А за чемпионов, да в лиге чемпионов каждый уважающий себя футболист хочет поиграть.
Поэтому заканчивай уже нытье своё
Будет твоя команда играть хорошо - к ней тоже хорошие футболисты потянутся. А пока что - вы им даром не нужны