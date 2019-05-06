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«Зенит» желает приобрести защитника «Ахмата»

сегодня, 16:33

Согласно информации источника, левый защитник «Ахмата» Милад Мохаммади может перебраться в Санкт-Петербург. Иранец дружит с форвардом «Зенита» Сердаром Азмуном, что является одним из факторов возможного перехода.

В нынешнем сезоне 25-летний футболист провел в составе «Ахмата» 25 матчей, в которых отметился одним забитым мячом.

В январе ходили слухи, что в услугах Мохаммади заинтересован «Ньюкасл».

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
   11 / 1005
сегодня в 17:40
парня заманивают ЛЧ ,но по факту он сыграет в первых раундах КР
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Albasin
   11 / 1005
сегодня в 17:36
да,в болото всякий идет,даже те кто мяч не могут толком обработать,а нам потом дрессировать этот позор на Спартак арене
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Ангел неБесГрешен
   11 / 1005
сегодня в 17:34
это игроки были ,и украшали наш чемп
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил 25процентный клоун
   10 / 1005
сегодня в 17:33
а я не верю в эти цифры,я бумаг не видел,говорю про то что знаю,про футбол
А, допустим, бумаги про Халка или Витселя тебе на подпись приносили?
Ты охотно верил про эти деньги, плохо спал из-за этого...
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Ангел неБесГрешен
   11 / 1005
сегодня в 17:30
а я не верю в эти цифры,я бумаг не видел,говорю про то что знаю,про футбол
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил 25процентный клоун
   10 / 1005
сегодня в 17:29
желаю питерцам новых пареде асов и манчини
За одного такого Паредеса Зенит купил трёх классных игроков, и ещё сдачи чутка осталось.
Так что побольше нам таких, а вашим побольше ПедРошей...
25процентный клоун
25процентный клоун ответил УКУПНИК
   11 / 1005
сегодня в 17:29
вам нужен спец по вильярреалам ,а Спартак вы и так несколько лет обыграть не можете,трешки да тухленькие ничейки
Albasin
Albasin
   616 / 1005
сегодня в 17:26
В Зенит любой пойдет, это же не скотный двор с унитазными аренами.
BARCDJIN
BARCDJIN
   193 / 1005
сегодня в 17:25
Извинись Зенит!
25процентный клоун
25процентный клоун
   11 / 1005
сегодня в 17:24
желаю питерцам новых пареде
асов и манчини
Illuha
Illuha ответил cska plus
   461 / 1005
сегодня в 17:17
Бомжей теперь на иранцев потянуло.
А вас потянуло без еврокубков в этом году остаться.
cska plus
cska plus
   26 / 1005
сегодня в 17:10
Бомжей теперь на иранцев потянуло.
ziborock
ziborock ответил pomor45
   17 / 1005
сегодня в 17:08
Где ты видел, чтобы грабители платили деньги, и хорошие деньги, за награбленное.
Как где? Есть люди которые на этом специализируются! Зенит например!)))
11-и метровый
11-и метровый
   697 / 1005
сегодня в 17:04
Конечно, в свинарник бы он ни за что не пошел.
МКС
МКС
   46 / 1005
сегодня в 16:57
Изделие №8 дружит с Радимовым

И его то же забирайте
pomor45
pomor45 ответил drug01
   100 / 1005
сегодня в 16:54
Продолжается грабёж!!!
Где ты видел, чтобы грабители платили деньги, и хорошие деньги, за награбленное.
Завтра
Завтра ответил drug01
   239 / 1005
сегодня в 16:53
Продолжается грабёж!!!
Продолжается нытье...
К нам идут потому что мы - 1 в России.
А за чемпионов, да в лиге чемпионов каждый уважающий себя футболист хочет поиграть.
Поэтому заканчивай уже нытье своё
Будет твоя команда играть хорошо - к ней тоже хорошие футболисты потянутся. А пока что - вы им даром не нужны
LOpp
LOpp
   9 / 1005
сегодня в 16:46
Вираж будет в восторге))
Parovoznic
Parovoznic
   28 / 1005
сегодня в 16:46
Желает? Значит, приобретёт!))
drug01
drug01
   139 / 1005
сегодня в 16:42
Продолжается грабёж!!!
УКУПНИК
УКУПНИК
   671 / 1005
сегодня в 16:36
добро пожаловать к чемпионам! гы-гы голы спартаку забивал, значит пригодится! гы-гы
Мишка Бигдан
Мишка Бигдан
сегодня в 16:35
не нужен
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