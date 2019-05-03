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Президент «Урала»: «Мы не потянем зарплату Глушакова»

вчера, 18:04

Президент «Урала» Григорий Иванов оценил возможность перехода в екатеринбургский клуб полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова. Согласно информации СМИ, «красно-белые» намерены расстаться с хавбеком летом.

Во-первых, думаю, мы не потянем его зарплату. Во-вторых, на его позиции у нас есть свои игроки. Емельянов, например, другие ребята. Пока нам опорники не нужны. Я ни в коем случае не говорю, что Денис плохой футболист. Просто в этой зоне мы укомплектованы. Есть ребята.

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Все комментарии
Бестрофейный
Бестрофейный
   293 / 964
сегодня в 05:50
Он за свои играть будет.
kust07
kust07 ответил Сергей Саныч
   102 / 964
вчера в 23:06
Глушаконесси
kust07
kust07
   102 / 964
вчера в 23:06
В Сандуновских банях он пригодится.там работники нужны
ziborock
ziborock ответил Evilhuman
   35 / 964
вчера в 23:01
Банщик привык к красивой жизни,его аппетиты не померны, пусть и дальше доит федуна,его все доят
Федуна может и "доят", а в Питере пьявки болотные к трубе присосавшиеся!
Absinthe3
Absinthe3
   90 / 964
вчера в 22:06
Натопите ему потеплей, он всё подпишет)
pomor45
pomor45
   75 / 964
вчера в 21:38
Сандуновские бани тоже не потянут.
Союзник противников
Союзник противников ответил Сергей Саныч
   21 / 964
вчера в 21:22
Добрым людям подарю. Глушакову и таким же накручу по-полной.
Мне -две,я одну Федуну переправлю,добавив крысиного яду. Будет(в пику популярному "новичку") носить название "Старичок"!
Сергей Саныч
Сергей Саныч ответил Союзник противников
   22 / 964
вчера в 21:16
Саныч,почём оптовые партии продаёшь,и сколько штук минимально???
Добрым людям подарю.
Глушакову и таким же накручу по-полной.
Союзник противников
Союзник противников ответил Сергей Саныч
   21 / 964
вчера в 21:12
Саныч,почём оптовые партии продаёшь,и сколько штук минимально???
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   22 / 964
вчера в 21:02
ЮЗИК
ЮЗИК
   274 / 964
вчера в 20:30
Без работы не останется
Kresi frok
Kresi frok
   100 / 964
вчера в 20:26
Вряд-ли какой нибудь адекватный клуб захочет подписать данную персону!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   7 / 964
вчера в 20:10
Денис вправе сам теперь выбирать клуб в котором играть....
Так или иначе исходя из того что у него контракт до июня 2020-го года - зарплату (сразу или частями до 06.2020) ему будет платить Федун...

Поэтому ему ничего не стоит "подвинуться" в зарплате в новом клубе...ибо следующий год у него уже всё равно оплачен...
Евгений Быстров
Евгений Быстров
   210 / 964
вчера в 19:16
Меня это добивает!А с какой стати ему нужно платить з/п как в Спартаке?Перешел в другой клуб с бюджетом ниже,будь добр получай меньше.Да и возраст уже не молодой.И репутация не очень.
Evilhuman
Evilhuman
   24 / 964
вчера в 19:09
Банщик привык к красивой жизни,его аппетиты не померны, пусть и дальше доит федуна,его все доят
Питермен
Питермен
   18 / 964
вчера в 18:31
Глушаков доит Федуна, он легенда пупсиков. Какой Урал?
Байкал-38
Байкал-38
   27 / 964
вчера в 18:30
Иванов просто культурно послал Глушакова свиней пасти!
"Пока нам опорники ( это он так завуалировал слово позорники) не нужны"
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин
   104 / 964
вчера в 18:28
А какая там у него зарплата???Глушаков находится в таком возрасте и имеет такую репутацию,что пора уже снизить аппетиты...
Palex
Palex
   48 / 964
вчера в 18:27
На хрена такое чудо Карпину? Только будет смуту в команде наводить. Такой а-ля Денисов.
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   196 / 964
вчера в 18:26
В тарасовке даже зарплата банщика фантастическая, а больше губошлеп ни что не способен, разве что на капитана спартака.
Василий 50
Василий 50
   317 / 964
вчера в 18:22
А он что, еще играет?
Союзник противников
Союзник противников
   21 / 964
вчера в 18:20
Грыша,ты же ещё грозился КокоМаму трудоустроить!
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
   57 / 964
вчера в 18:14
В Китай его!
Gessenschaft
Gessenschaft
   363 / 964
вчера в 18:09
А НАХРЕНА ВАМ ЭТОТ БАЗЕДНЫЙ БУРАТИНО?
nautilus163
nautilus163
   108 / 964
вчера в 18:07
Можно натурой! Каждый день банька и самогоночка!
Zimmer
Zimmer
   677 / 964
вчера в 18:06
Короче, он не нужен.
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