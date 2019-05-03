Президент «Урала»: «Мы не потянем зарплату Глушакова»

Президент «Урала» Григорий Иванов оценил возможность перехода в екатеринбургский клуб полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова. Согласно информации СМИ , «красно-белые» намерены расстаться с хавбеком летом.

Во-первых, думаю, мы не потянем его зарплату. Во-вторых, на его позиции у нас есть свои игроки. Емельянов, например, другие ребята. Пока нам опорники не нужны. Я ни в коем случае не говорю, что Денис плохой футболист. Просто в этой зоне мы укомплектованы. Есть ребята.