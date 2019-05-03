Президент «Урала»: «Мы не потянем зарплату Глушакова»

Президент «Урала» Григорий Иванов оценил возможность перехода в екатеринбургский клуб полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова. Согласно информации СМИ, «красно-белые» намерены расстаться с хавбеком летом.
Во-первых, думаю, мы не потянем его зарплату. Во-вторых, на его позиции у нас есть свои игроки. Емельянов, например, другие ребята. Пока нам опорники не нужны. Я ни в коем случае не говорю, что Денис плохой футболист. Просто в этой зоне мы укомплектованы. Есть ребята.
Глушакову и таким же накручу по-полной.
Глушакову и таким же накручу по-полной.
Так или иначе исходя из того что у него контракт до июня 2020-го года - зарплату (сразу или частями до 06.2020) ему будет платить Федун...
Поэтому ему ничего не стоит "подвинуться" в зарплате в новом клубе...ибо следующий год у него уже всё равно оплачен...
Так или иначе исходя из того что у него контракт до июня 2020-го года - зарплату (сразу или частями до 06.2020) ему будет платить Федун...
Поэтому ему ничего не стоит "подвинуться" в зарплате в новом клубе...ибо следующий год у него уже всё равно оплачен...
"Пока нам опорники ( это он так завуалировал слово позорники) не нужны"
"Пока нам опорники ( это он так завуалировал слово позорники) не нужны"