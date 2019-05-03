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Жоаозиньо может стать одноклубником Нойштедтера

сегодня, 11:33

Известный комментатор Эльвин Керимов заявил, что форвард «Динамо» Жоаозиньо близок к переходу в «Фенербахче», за который выступает игрок сборной России Роман Нойштедтер.

Агент Жоаозиньо Леонардо Корначини прилетел в Стамбул и договорился с «Фенербахче». В Турции говорят, что бразилец отказался продлевать контракт с «Динамо» и уже летом перейдет в стамбульский клуб.

Контракт нападающего с московским клубом истекает этим летом. Недавно футболист рассказал о том, какие трудности ему пришлось преодолеть, чтобы стать гражданином РФ.

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Все комментарии
beefs
beefs
   196 / 954
сегодня в 17:21
Прощай русский бразилец, удачи тебе...
Robbaggio
Robbaggio
   612 / 954
сегодня в 14:19
Вот так в Фенербахче станет на одного россиянина больше при полном отсутствии русских)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   21 / 954
сегодня в 14:12
Чего ему делать с Динамо в ФНЛе то? А ведь туда есть шанс загреметь...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
   153 / 954
сегодня в 14:11
Ну на пенсию как бы, возраст. В Динамо мало платят.)
КЭТиК
КЭТиК
   206 / 954
сегодня в 13:10
Скатертью дорога.
KaZёL
KaZёL
   216 / 954
сегодня в 12:14
Пусть валит, не велика потеря.
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   189 / 954
сегодня в 11:57
нельзя Жози отпускать. Хотя бы на год еще оставить(
Морозовский
Морозовский
   5 / 954
сегодня в 11:43
Россияне нарасхват!
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