Жоаозиньо может стать одноклубником Нойштедтера

сегодня, 11:33

Известный комментатор Эльвин Керимов заявил, что форвард «Динамо» Жоаозиньо близок к переходу в «Фенербахче», за который выступает игрок сборной России Роман Нойштедтер.

Агент Жоаозиньо Леонардо Корначини прилетел в Стамбул и договорился с «Фенербахче». В Турции говорят, что бразилец отказался продлевать контракт с «Динамо» и уже летом перейдет в стамбульский клуб.