Жоаозиньо может стать одноклубником Нойштедтера

Известный комментатор Эльвин Керимов заявил, что форвард «Динамо» Жоаозиньо близок к переходу в «Фенербахче», за который выступает игрок сборной России Роман Нойштедтер.
Агент Жоаозиньо Леонардо Корначини прилетел в Стамбул и договорился с «Фенербахче». В Турции говорят, что бразилец отказался продлевать контракт с «Динамо» и уже летом перейдет в стамбульский клуб.
Контракт нападающего с московским клубом истекает этим летом. Недавно футболист рассказал о том, какие трудности ему пришлось преодолеть, чтобы стать гражданином РФ.