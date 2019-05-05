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«Зенит» предложил 6 млн евро за полузащитника «Фенербахче»

вчера, 15:01

«Зенит» продолжает интересоваться полузащитником «Фенербахче» Эльхифом Элмасом.

По данным турецких СМИ, «Зенит» уже сделал предложение по хавбеку в размере 6 млн евро. «Фенербахче» эта сумма не устроила, клуб хочет получить за 19-летнего футболиста 10-12 млн.

Элмас выступает за «Фенербахче» второй сезон. В текущей кампании македонец провел 26 матчей в чемпионате Турции и забил два гола.

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рус фан
рус фан
   249 / 1009
сегодня в 00:39
Лучше бы из Истанбула взяли Кахвечи, Зениту нужны игроки которые борятся в середине поля.
Мароканский передвижной дельфинарий
Мароканский передвижной дельфинарий
   108 / 1009
вчера в 22:01
берите , а не заиграет продадим за 47 в Псж
dar_lan
dar_lan ответил FCSM всегда первый
   736 / 1009
вчера в 20:35
Вспомни что с бомжами творилось когда Спартак стал чемпионом. На сайт невозможно зайти было. Все полыхало от бомжовский пуканы!
Вы , друже , за одни сутки перекрыли все показатели.
корабел
корабел
вчера в 20:33
Зенит Чемпион!
Charlie Scene
Charlie Scene
   431 / 1009
вчера в 18:36
Его в Италии многие хотят видеть , вряд ли он на болотах появится.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith ответил kastites
   48 / 1009
вчера в 18:03
Ну теперь всех подряд будут сватать чемпиону
Месси и Кусарес не помешали бы )))
kastites
kastites
   74 / 1009
вчера в 17:59
Ну теперь всех подряд будут сватать чемпиону
mihaluch
mihaluch
   61 / 1009
вчера в 17:56
Продавать и покупать это прерогатива руководства.Главный тренер определяет нужен этот игрок или не нужен.
Danila Selin
Danila Selin ответил Ангел неБесГрешен
   239 / 1009
вчера в 16:57
Меня всегда радует, когда берут молодого игрока. Только для начала неплохо бы лишних разогнать. И не по арендам, а продать...
ДА таких, как там сейчас сидят, если кто и купит то только после тест-драйва (аренды тобишь) ибо пока что они не впечатляют чтобы их вот так взять и купить не глядя.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   10 / 1009
вчера в 16:44
Меня всегда радует, когда берут молодого игрока. Только для начала неплохо бы лишних разогнать. И не по арендам, а продать...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   5 / 1009
вчера в 16:37
На трансфермаркте 7,5 млн.....и контракт до 2022-го года...
Тяжело будет выторговать его дешевле требуемых 10-12 млн.....
Hypnoz
Hypnoz
   126 / 1009
вчера в 16:14
Усиляются под ЛЕ ?!
Правдин Семён
Правдин Семён ответил spartach n1
   104 / 1009
вчера в 15:47
И не он один.Егоров будет оценивать судей так,как прикажет Зенит.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
   48 / 1009
вчера в 15:47
Не хотят и не надо. )))
spartach n1
spartach n1 ответил Правдин Семён
   1 / 1009
вчера в 15:45
Спросите у Боярского. Элмас будет там,где прикажет Зенит.
Еськов будет свистеть как прикажет зенит !
cska plus
cska plus
   24 / 1009
вчера в 15:44
Ну хоть не аргентос.
Bayern Best
Bayern Best
   166 / 1009
вчера в 15:43
Вроде нормальный игрок.
FCSM всегда первый
FCSM всегда первый ответил oncha
   45 / 1009
вчера в 15:39
Вспомни что с бомжами творилось когда Спартак стал чемпионом. На сайт невозможно зайти было. Все полыхало от бомжовский пуканы!
azures
azures
   397 / 1009
вчера в 15:31
Зенит на такую мелочь никогда не позарится.
Правдин Семён
Правдин Семён
   104 / 1009
вчера в 15:26
Спросите у Боярского. Элмас будет там,где прикажет Зенит.
oncha
oncha
   193 / 1009
вчера в 15:24
Такую чушь могли придумать только в свинарнике, где уже вторые сутки бесятся от зависти.
Казанский
Казанский
   157 / 1009
вчера в 15:20
Это то Фенер который голубятню гонял в ЛЕ?))Тогда надо ослаблять конкурента
Abverin
Abverin
   176 / 1009
вчера в 15:18
Вранье тарасовское.
STVA 1
STVA 1
   41 / 1009
вчера в 15:18
Не успели отметить чемпионство , а уже КРЯ , КРЯ , КРЯ (((
Фенер сам еще не знает , в какой лиге встретит новый сезон , а его игроков уже задарма отдают !
Союзник противников
Союзник противников
   17 / 1009
вчера в 15:16
В работу пошла президентская программа "Отмоем чемпионский бюджет добела".
Levadia
Levadia
   43 / 1009
вчера в 15:12
Нужен защитник,вот по поводу его и пускайте "утки",а этого в Спартак сватайте,он им нужнее)
Ваня лучший
Ваня лучший
   59 / 1009
вчера в 15:07
Такой дешёвый пацаненок не нужен. Подрастёт лет до 28, тогда можно подумать
номер 12
номер 12
   443 / 1009
вчера в 15:05
Надо не покупать, а продавать. Раз уж чемпионами стали, надо пользоваться подросшей ценой на игрочишек
Литейный 4
Литейный 4
   9 / 1009
вчера в 15:02
Попёрли утки. Гыгыгы
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