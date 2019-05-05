«Зенит» предложил 6 млн евро за полузащитника «Фенербахче»

«Зенит» продолжает интересоваться полузащитником «Фенербахче» Эльхифом Элмасом.
По данным турецких СМИ, «Зенит» уже сделал предложение по хавбеку в размере 6 млн евро. «Фенербахче» эта сумма не устроила, клуб хочет получить за 19-летнего футболиста 10-12 млн.
Элмас выступает за «Фенербахче» второй сезон. В текущей кампании македонец провел 26 матчей в чемпионате Турции и забил два гола.
Тяжело будет выторговать его дешевле требуемых 10-12 млн.....
Тяжело будет выторговать его дешевле требуемых 10-12 млн.....
Фенер сам еще не знает , в какой лиге встретит новый сезон , а его игроков уже задарма отдают !
Фенер сам еще не знает , в какой лиге встретит новый сезон , а его игроков уже задарма отдают !