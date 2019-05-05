«Зенит» предложил 6 млн евро за полузащитника «Фенербахче»

вчера, 15:01

«Зенит» продолжает интересоваться полузащитником «Фенербахче» Эльхифом Элмасом.

По данным турецких СМИ , «Зенит» уже сделал предложение по хавбеку в размере 6 млн евро. «Фенербахче» эта сумма не устроила, клуб хочет получить за 19-летнего футболиста 10-12 млн.

Элмас выступает за «Фенербахче» второй сезон. В текущей кампании македонец провел 26 матчей в чемпионате Турции и забил два гола.