Вратарь «Локомотива» Медведев может вернуться в «Ростов»

вчера, 18:12

24-летний голкипер «Локомотива» Никита Медведев грядущим летом может вернуться в «Ростов», сообщает пресса.

В сезоне-2016/17 вратарь уже выступал в составе дончан и установил рекорд РПЛ , не пропустив на протяжении 1034 минут ни одного гола. К «Локомотиву» Медведев присоединился летом 2017 года в статусе свободного агента. В этом сезоне он не сыграл ни одного матча.

Ранее Медведев признался, что мечтает играть за сборную России.