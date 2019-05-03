Вратарь «Локомотива» Медведев может вернуться в «Ростов»

24-летний голкипер «Локомотива» Никита Медведев грядущим летом может вернуться в «Ростов», сообщает пресса.
В сезоне-2016/17 вратарь уже выступал в составе дончан и установил рекорд РПЛ, не пропустив на протяжении 1034 минут ни одного гола. К «Локомотиву» Медведев присоединился летом 2017 года в статусе свободного агента. В этом сезоне он не сыграл ни одного матча.
Ранее Медведев признался, что мечтает играть за сборную России.
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Абаев на пенсию. Песьякова на клумбу. А то негоже, что это дерево по полю умудряется от ветра передвигаться
И чего добились?? Научились лихо полировать лавочки..
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И чего добились?? Научились лихо полировать лавочки..
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