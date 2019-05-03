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Вратарь «Локомотива» Медведев может вернуться в «Ростов»

вчера, 18:12

24-летний голкипер «Локомотива» Никита Медведев грядущим летом может вернуться в «Ростов», сообщает пресса.

В сезоне-2016/17 вратарь уже выступал в составе дончан и установил рекорд РПЛ, не пропустив на протяжении 1034 минут ни одного гола. К «Локомотиву» Медведев присоединился летом 2017 года в статусе свободного агента. В этом сезоне он не сыграл ни одного матча.

Ранее Медведев признался, что мечтает играть за сборную России.

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Все комментарии
Владимир Дыкин
Владимир Дыкин
   592 / 964
вчера в 23:45
Медведев? В "Ростов"? Ну разве что в качестве свободного агента. Его ведь надо еще учить играть в футбол.... А я бы посоветовал Карпину вратаря "Анжи". В игре с "Ростовом" он себя неплохо проявил
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   179 / 964
вчера в 23:38
логиШно,
Абаев на пенсию. Песьякова на клумбу. А то негоже, что это дерево по полю умудряется от ветра передвигаться
Таганский
Таганский
   87 / 964
вчера в 23:26
Эх, пацаны.. На что надеялись, убегая из Ростова, на удачу??
И чего добились?? Научились лихо полировать лавочки..
Ванька Рыжий не даст соврать..
Absinthe3
Absinthe3
   90 / 964
вчера в 22:04
Кафанов знает, как сделать из ничего что-то. Нам уже впору деньги брать с игроков за реанимацию.
Leha-ha50
Leha-ha50
   8 / 964
вчера в 19:24
Два года карьеры в трубу!!! А как начинал?!? И чего дергался??? Был первым номером , играл отлично!!! И вдруг решил Гильерме подвинуть?!? Переоценил себя - определенно!!!
Kresi frok
Kresi frok
   100 / 964
вчера в 18:51
    Аксинья
    Аксинья
       60 / 964
    вчера в 18:49
    Выбрал деньги, лавку и бесплатный проезд на электричках - в результате два года коту под хвост у рекордсмена...
    Klaksvikar Itrottarselag
    Klaksvikar Itrottarselag
       485 / 964
    вчера в 18:44
    Сборная вряд ли, но в принципе у Кафанова в Ростове может заиграть.
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