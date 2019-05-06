Джейми Реднапп: «Сульшер не соответсвует уровню „Манчестер Юнайтед“»

Футбольный эксперт Джейми Реднапп высказался по поводу главного тренера «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннара Сульшера.
Напомним, что недавно МЮ сыграл вничью с «Хаддерсфилдом» и лишился шансов на попадание в Лигу чемпионов.
Я ни в коем случае не желаю Сульшеру неудачи, но уже сейчас кажется, что он не соответствует масштабу задачи, которая перед ним стоит. Мы не знаем, пытался ли МЮ заполучить Почеттино, но руководству клуба стоит задуматься, не совершили ли они ошибку.
Да уж...
Да уж...
Деда Джейми,- не Сульшер, а эти барани не соответствует уровни МЮ
Деда Джейми,- не Сульшер, а эти барани не соответствует уровни МЮ
сульшер не соответствует уровню МЮ,
МЮ не соответствует уровню МЮ,
соответственно, Сульшер соответствует уровню МЮ.
сульшер не соответствует уровню МЮ,
МЮ не соответствует уровню МЮ,
соответственно, Сульшер соответствует уровню МЮ.
Утвердили и все посыпалось.Над было работать над приглашением Поча,а тут похоже решили эконом вариант и тянет
Утвердили и все посыпалось.Над было работать над приглашением Поча,а тут похоже решили эконом вариант и тянет