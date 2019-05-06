Джейми Реднапп: «Сульшер не соответсвует уровню „Манчестер Юнайтед“»

Футбольный эксперт Джейми Реднапп высказался по поводу главного тренера «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннара Сульшера.

Напомним, что недавно МЮ сыграл вничью с «Хаддерсфилдом» и лишился шансов на попадание в Лигу чемпионов.