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Джейми Реднапп: «Сульшер не соответсвует уровню „Манчестер Юнайтед“»

вчера, 17:27

Футбольный эксперт Джейми Реднапп высказался по поводу главного тренера «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннара Сульшера.

Напомним, что недавно МЮ сыграл вничью с «Хаддерсфилдом» и лишился шансов на попадание в Лигу чемпионов.

Я ни в коем случае не желаю Сульшеру неудачи, но уже сейчас кажется, что он не соответствует масштабу задачи, которая перед ним стоит. Мы не знаем, пытался ли МЮ заполучить Почеттино, но руководству клуба стоит задуматься, не совершили ли они ошибку.

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Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый
   11 / 1004
вчера в 21:36
Что он несет? Опять походу надрался старый алкаш. Моес Вангал Моуринью Сульшер не соответсует?? Может пора подумать что не в тренере дело!!
Artuom
Artuom
   214 / 1004
вчера в 20:16
Как многие Сульшера защищают... игроки не соответствуют... А вот с Моуром говорили наоборот - игроки хорошие, но тренер мешает игрокам...
Да уж...
Teddy Sheringham
Teddy Sheringham
   600 / 1004
вчера в 19:55
Да)))). Сульшер заставляет игроков плохо играть, медленно бежать.
Деда Джейми,- не Сульшер, а эти барани не соответствует уровни МЮ
dzvinka
dzvinka
   45 / 1004
вчера в 19:03
да ладно, все в ровень, ща поясню:

сульшер не соответствует уровню МЮ,
МЮ не соответствует уровню МЮ,
соответственно, Сульшер соответствует уровню МЮ.
Albasin
Albasin
   432 / 1004
вчера в 18:29
У свиней полкоманды нужно в пердив отправить и что?
Фрэнсис
Фрэнсис
   840 / 1004
вчера в 18:11
С самого начала везде слышалось что надо решать по окончанию сезона.
Утвердили и все посыпалось.Над было работать над приглашением Поча,а тут похоже решили эконом вариант и тянет
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   265 / 1004
вчера в 17:54
Прежде чем делать выводы по Сульшеру нужно вытрясти из состава всех"паршивых овец".
Ozabot
Ozabot
   725 / 1004
вчера в 17:42
Сульшер — неплохой тренер, просто у «МЮ» состав какой-то звезданутый. Одни слишком ленивы, другие слишком высокого о себе мнения. Зарплаты как у топ-звезд, но качество явно не соответствует.
КЭТиК
КЭТиК
   206 / 1004
вчера в 17:41
Запал спал, выяснилось что тренировать не умеет.
25процентный клоун
25процентный клоун
   10 / 1004
вчера в 17:33
Семак тоже не соответствует,и ничего
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