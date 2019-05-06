Луческу объяснил, почему не привел «Зенит» к чемпионству

Бывший наставник «Зенита» Мирча Луческу ответил, почему к чемпионству команду привел не он, а Сергей Семак.
Каков ваш вклад в победу?
Послушайте, я был тренером «Зенита» два года назад. Это большой срок. На ваш вопрос могу ответить только одной фамилией: Лунёв. Если бы он с самого начала был в моей команде, «Зенит» стал бы чемпионом. Мы испытывали проблемы с вратарем всю первую половину сезона, и клуб с декабря стал искать нового. Я смотрел несколько матчей «Уфы», за которую тогда выступал Лунёв. Говорил о нем руководству, но никто не хотел его брать – все считали, что у парня очень мало опыта. Мне предлагали голкипера «Краснодара» (Крицюка – прим.), «Ростова» (Джанаева – прим.) и еще одного из «Амкара», воспитанника «Зенита». Селихова, да. Но я всё-таки убедил руководителей клуба, встречался с ними несколько раз и говорил о Лунёве. Они приняли мою сторону, и сейчас Андрей – основной вратарь команды-чемпиона. Вот этим я действительно горд. Ну и надеюсь, что Семак почерпнул какие-то вещи от работы со мной. Но я подчеркиваю – это золото Семака. На сто процентов.
Что помешало вам добиться того же успеха?
Семак лучше меня знал и знает российский футбол, российских игроков – это преимущество. И тот сезон стал сезоном «Спартака». Отлично помню, что московская команда выиграла 11 матчей со счетом 1:0. Невероятно! Клуб с Луисом Адриану и Фернандо, моими бывшими футболистами, заслужил ту победу. Как и «Зенит» сейчас. Кстати, у меня тоже есть титул, Суперкубок России.
Я думал, что смогу продолжить выигрывать трофеи... Но остаюсь лучшим тренером в истории «Зенита» по проценту набранных очков в чемпионате! 70 с чем-то. Не знаю, может быть, Семак меня может обойти.
26 мая после матча с «Енисеем» пройдет чемпионский парад в городе. Приедете?
Если пригласят, да. С удовольствием вернусь на стадион. Помню, каким ужасным был газон весной 2017-го, когда играли с «Уралом» и «Тереком». Я даже просил перенести второй матч на «Петровский», но этого не произошло из-за Кубка Конфедераций – требовалось провести тестовую встречу. «Зенит» уступил «Тереку», и это стоило команде Лиги чемпионов... Сейчас, конечно, на арене отличный газон. С радостью приеду и лично поздравлю всех с чемпионством
- Ранее, в конце того сезона, а ныне покойный Константин Сарсания выразил мнение, что «Спартак» в сезоне 2016/17 чемпионата России применял административный и судейский ресурс.
- Ранее главный тренер Зенита Мирча Луческу заявил, что президент РФС Виталий Мутко дал знак против петербургской команды.
- Ранее Ринат Билялетдинов: - "Судейство - главный позор сезона 2016/17".
Было много судейских решений, которые повлияли на исход игр."
У кого есть мозги, да ПОЙМЁТ!
В сезоне 2016/17 Спартак занял первое место благодаря скандальному судейству, согласно ЦЕНЫ вопроса!
Федун тогда БРОСИЛ к ногам судей бешеные ДЕНЬГИ и они помогли Спартаку украсть золото чемпионата у ЦСКА и у Зенита!!!
Судьи, за счёт скандалов в пользу Спартака, выключили ЦСКА и Зенит в борьбе за золото чемпионата, согласно ЦЕНЫ вопроса.
На первое место "Спартак" вытащили судьи, за счёт цены федуновского вопроса!
Спартак, Федун, Мутко, Будогосский, Бутенко, Баскаков - ОБМАНОМ и на судейских скандалах Егорова, Сельдякова, Николаева, Иванова, Еськова, Карасёва, Сухого, Турбина, Мешкова, Безбородова и других скандальных судей, ВЫМОСТИЛИ Спартаку СКАНДАЛЬНУЮ судейскую дорогу в чемпионский АД!!!
Лучаску стал ЗАЛОЖНИКОМ скандального судейства в пользу Спартака!!!
Все 16 лет бился Федун, как рыба об лёд, и головой об спартаковскую стенку, на базе в Тарасовке, но сдвигов НЕ БЫЛО!
Спартак оставался без золота - НОЛЬ ТРОФЕИЧ! НОЛЬ!!!
И только в сезоне 2016/17, когда Федун забросал и закидал судей миллионными деньгами, дело сдвинулось и Спартак, на судейских скандалах и безобразном судействе, занял первое место.
Именно благодаря скандальному судейству имени Мутко, Будогосского, Бутенко, Баскакова, Чеботарёва, Федуна - Спартак, всеми НЕПРАВДАМИ, вытащили на первое место, а Зенит и ЦСКА криминально ВЫКЛЮЧИЛИ из реальной борьбы за золото!
Таким образом, на заседании совета директоров ФК «Спартак-Москва» было косвенно ПРИЗНАНО, что спартаковцы стали чемпионами благодаря административному и судейскому ресурсу РФС, а не игровому.
- Ранее, в конце того сезона, а ныне покойный Константин Сарсания выразил мнение, что «Спартак» в сезоне 2016/17 чемпионата России применял административный и судейский ресурс.
- Ранее главный тренер Зенита Мирча Луческу заявил, что президент РФС Виталий Мутко дал знак против петербургской команды.
- Ранее Ринат Билялетдинов: - "Судейство - главный позор сезона 2016/17".
Было много судейских решений, которые повлияли на исход игр."
У кого есть мозги, да ПОЙМЁТ!
В сезоне 2016/17 Спартак занял первое место благодаря скандальному судейству, согласно ЦЕНЫ вопроса!
Федун тогда БРОСИЛ к ногам судей бешеные ДЕНЬГИ и они помогли Спартаку украсть золото чемпионата у ЦСКА и у Зенита!!!
Судьи, за счёт скандалов в пользу Спартака, выключили ЦСКА и Зенит в борьбе за золото чемпионата, согласно ЦЕНЫ вопроса.
На первое место "Спартак" вытащили судьи, за счёт цены федуновского вопроса!
Спартак, Федун, Мутко, Будогосский, Бутенко, Баскаков - ОБМАНОМ и на судейских скандалах Егорова, Сельдякова, Николаева, Иванова, Еськова, Карасёва, Сухого, Турбина, Мешкова, Безбородова и других скандальных судей, ВЫМОСТИЛИ Спартаку СКАНДАЛЬНУЮ судейскую дорогу в чемпионский АД!!!
Лучаску стал ЗАЛОЖНИКОМ скандального судейства в пользу Спартака!!!
Все 16 лет бился Федун, как рыба об лёд, и головой об спартаковскую стенку, на базе в Тарасовке, но сдвигов НЕ БЫЛО!
Спартак оставался без золота - НОЛЬ ТРОФЕИЧ! НОЛЬ!!!
И только в сезоне 2016/17, когда Федун забросал и закидал судей миллионными деньгами, дело сдвинулось и Спартак, на судейских скандалах и безобразном судействе, занял первое место.
Именно благодаря скандальному судейству имени Мутко, Будогосского, Бутенко, Баскакова, Чеботарёва, Федуна - Спартак, всеми НЕПРАВДАМИ, вытащили на первое место, а Зенит и ЦСКА криминально ВЫКЛЮЧИЛИ из реальной борьбы за золото!
Таким образом, на заседании совета директоров ФК «Спартак-Москва» было косвенно ПРИЗНАНО, что спартаковцы стали чемпионами благодаря административному и судейскому ресурсу РФС, а не игровому.
А так, где то так:
- Какой вкусный борщ у Вас вышел, Сара Абрамовна!
- Спасибо, я старалась.
- Но поверьте мне, если бы вы в тот день, когда зашли ко мне одолжить щепотку соли, а меня дома не было, то у вас ничего бы не вышло, а я еще вам совет давала, в какую сторону варево мешать, помните?! Вот, вот!
А так, где то так:
- Какой вкусный борщ у Вас вышел, Сара Абрамовна!
- Спасибо, я старалась.
- Но поверьте мне, если бы вы в тот день, когда зашли ко мне одолжить щепотку соли, а меня дома не было, то у вас ничего бы не вышло, а я еще вам совет давала, в какую сторону варево мешать, помните?! Вот, вот!
Багаж Луческу, однако...)))
Багаж Луческу, однако...)))