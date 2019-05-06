Луческу объяснил, почему не привел «Зенит» к чемпионству

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Бывший наставник «Зенита» Мирча Луческу ответил, почему к чемпионству команду привел не он, а Сергей Семак.

Каков ваш вклад в победу?

Послушайте, я был тренером «Зенита» два года назад. Это большой срок. На ваш вопрос могу ответить только одной фамилией: Лунёв. Если бы он с самого начала был в моей команде, «Зенит» стал бы чемпионом. Мы испытывали проблемы с вратарем всю первую половину сезона, и клуб с декабря стал искать нового. Я смотрел несколько матчей «Уфы», за которую тогда выступал Лунёв. Говорил о нем руководству, но никто не хотел его брать – все считали, что у парня очень мало опыта. Мне предлагали голкипера «Краснодара» (Крицюка – прим.), «Ростова» (Джанаева – прим.) и еще одного из «Амкара», воспитанника «Зенита». Селихова, да. Но я всё-таки убедил руководителей клуба, встречался с ними несколько раз и говорил о Лунёве. Они приняли мою сторону, и сейчас Андрей – основной вратарь команды-чемпиона. Вот этим я действительно горд. Ну и надеюсь, что Семак почерпнул какие-то вещи от работы со мной. Но я подчеркиваю – это золото Семака. На сто процентов.

Что помешало вам добиться того же успеха?

Семак лучше меня знал и знает российский футбол, российских игроков – это преимущество. И тот сезон стал сезоном «Спартака». Отлично помню, что московская команда выиграла 11 матчей со счетом 1:0. Невероятно! Клуб с Луисом Адриану и Фернандо, моими бывшими футболистами, заслужил ту победу. Как и «Зенит» сейчас. Кстати, у меня тоже есть титул, Суперкубок России. Я думал, что смогу продолжить выигрывать трофеи... Но остаюсь лучшим тренером в истории «Зенита» по проценту набранных очков в чемпионате! 70 с чем-то. Не знаю, может быть, Семак меня может обойти.

26 мая после матча с «Енисеем» пройдет чемпионский парад в городе. Приедете?