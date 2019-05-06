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Луческу объяснил, почему не привел «Зенит» к чемпионству

сегодня, 13:18

Бывший наставник «Зенита» Мирча Луческу ответил, почему к чемпионству команду привел не он, а Сергей Семак.

Каков ваш вклад в победу?

Послушайте, я был тренером «Зенита» два года назад. Это большой срок. На ваш вопрос могу ответить только одной фамилией: Лунёв. Если бы он с самого начала был в моей команде, «Зенит» стал бы чемпионом. Мы испытывали проблемы с вратарем всю первую половину сезона, и клуб с декабря стал искать нового. Я смотрел несколько матчей «Уфы», за которую тогда выступал Лунёв. Говорил о нем руководству, но никто не хотел его брать – все считали, что у парня очень мало опыта. Мне предлагали голкипера «Краснодара» (Крицюка – прим.), «Ростова» (Джанаева – прим.) и еще одного из «Амкара», воспитанника «Зенита». Селихова, да. Но я всё-таки убедил руководителей клуба, встречался с ними несколько раз и говорил о Лунёве. Они приняли мою сторону, и сейчас Андрей – основной вратарь команды-чемпиона. Вот этим я действительно горд. Ну и надеюсь, что Семак почерпнул какие-то вещи от работы со мной. Но я подчеркиваю – это золото Семака. На сто процентов.

Что помешало вам добиться того же успеха?

Семак лучше меня знал и знает российский футбол, российских игроков – это преимущество. И тот сезон стал сезоном «Спартака». Отлично помню, что московская команда выиграла 11 матчей со счетом 1:0. Невероятно! Клуб с Луисом Адриану и Фернандо, моими бывшими футболистами, заслужил ту победу. Как и «Зенит» сейчас. Кстати, у меня тоже есть титул, Суперкубок России.

Я думал, что смогу продолжить выигрывать трофеи... Но остаюсь лучшим тренером в истории «Зенита» по проценту набранных очков в чемпионате! 70 с чем-то. Не знаю, может быть, Семак меня может обойти.

26 мая после матча с «Енисеем» пройдет чемпионский парад в городе. Приедете?

Если пригласят, да. С удовольствием вернусь на стадион. Помню, каким ужасным был газон весной 2017-го, когда играли с «Уралом» и «Тереком». Я даже просил перенести второй матч на «Петровский», но этого не произошло из-за Кубка Конфедераций – требовалось провести тестовую встречу. «Зенит» уступил «Тереку», и это стоило команде Лиги чемпионов... Сейчас, конечно, на арене отличный газон. С радостью приеду и лично поздравлю всех с чемпионством

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Все комментарии
kolpankolpan
kolpankolpan
   507 / 1005
сегодня в 17:43
Те кто любит румына, можете любить его дальше.Газовые мажоры брали тренера что-бы знал 5 языков.Хватали при шапочном разборе осыпающегося дедка.у КОТОРОГО В ШАХТЕРЕ ИГРАЛИ 15 БРАЗИЛЬЦЕВ.И на...................он был нужен тогда и коммент его сейчас, плохо понятно.
nikoladolgov
nikoladolgov
   362 / 1005
сегодня в 17:37
А этот все плачется. Одно слово - румын.
Я НЕНАВИЖУ спартак
Я НЕНАВИЖУ спартак ответил Завтра
   355 / 1005
сегодня в 17:21
Для того, чтобы писать грамотно, необходимо быть обязательно учителем?))
Дядя, я с телефона в переполненной маршрутке пишу, мне не до орфографии, и ты в не вправе делать такие умозаключения по коменту на сокере.
Завтра
Завтра ответил Я НЕНАВИЖУ спартак
   239 / 1005
сегодня в 16:55
Ты учитель?
Для того, чтобы писать грамотно, необходимо быть обязательно учителем?))
ziborock
ziborock ответил Sysanin101
   17 / 1005
сегодня в 16:51
На первое место "Спартак" вытащили судьи, за счёт цены вопроса! - Ранее, в конце того сезона, а ныне покойный Константин Сарсания выразил мнение, что «Спартак» в сезоне 2016/17 чемпионата России применял административный и судейский ресурс. - Ранее главный тренер Зенита Мирча Луческу заявил, что президент РФС Виталий Мутко дал знак против петербургской команды. - Ранее Ринат Билялетдинов: - "Судейство - главный позор сезона 2016/17". Было много судейских решений, которые повлияли на исход игр." У кого есть мозги, да ПОЙМЁТ! В сезоне 2016/17 Спартак занял первое место благодаря скандальному судейству, согласно ЦЕНЫ вопроса! Федун тогда БРОСИЛ к ногам судей бешеные ДЕНЬГИ и они помогли Спартаку украсть золото чемпионата у ЦСКА и у Зенита!!! Судьи, за счёт скандалов в пользу Спартака, выключили ЦСКА и Зенит в борьбе за золото чемпионата, согласно ЦЕНЫ вопроса. На первое место "Спартак" вытащили судьи, за счёт цены федуновского вопроса! Спартак, Федун, Мутко, Будогосский, Бутенко, Баскаков - ОБМАНОМ и на судейских скандалах Егорова, Сельдякова, Николаева, Иванова, Еськова, Карасёва, Сухого, Турбина, Мешкова, Безбородова и других скандальных судей, ВЫМОСТИЛИ Спартаку СКАНДАЛЬНУЮ судейскую дорогу в чемпионский АД!!! Лучаску стал ЗАЛОЖНИКОМ скандального судейства в пользу Спартака!!! Все 16 лет бился Федун, как рыба об лёд, и головой об спартаковскую стенку, на базе в Тарасовке, но сдвигов НЕ БЫЛО! Спартак оставался без золота - НОЛЬ ТРОФЕИЧ! НОЛЬ!!! И только в сезоне 2016/17, когда Федун забросал и закидал судей миллионными деньгами, дело сдвинулось и Спартак, на судейских скандалах и безобразном судействе, занял первое место. Именно благодаря скандальному судейству имени Мутко, Будогосского, Бутенко, Баскакова, Чеботарёва, Федуна - Спартак, всеми НЕПРАВДАМИ, вытащили на первое место, а Зенит и ЦСКА криминально ВЫКЛЮЧИЛИ из реальной борьбы за золото! Таким образом, на заседании совета директоров ФК «Спартак-Москва» было косвенно ПРИЗНАНО, что спартаковцы стали чемпионами благодаря административному и судейскому ресурсу РФС, а не игровому.
Я тебя поздравляю! Полку секты голубого Льва прибыло!))) Надо же так напиться или укуриться чтобы солько бреда написать!
Я НЕНАВИЖУ спартак
Я НЕНАВИЖУ спартак ответил Завтра
   355 / 1005
сегодня в 16:48
Лутше - это "пять". Лучше чем "лутше", может быть только "есчо")))
Ты учитель?
Завтра
Завтра ответил Я НЕНАВИЖУ спартак
   239 / 1005
сегодня в 16:34
Как по мне Луческу, был самый оптимальный вариант для Зенита(если убрать только его нытье), а от Семака еще будет много професиональных горбылей, хотя как человек он намного лутше Луческу.
Лутше - это "пять". Лучше чем "лутше", может быть только "есчо")))
ДАША Д
ДАША Д
   170 / 1005
сегодня в 16:31
Раньше конкуренты были сильнее, а сейчас и Зенит слабый, а остальные еще слабее.
Гавроша
Гавроша
   16 / 1005
сегодня в 16:11
В том году у спартака юбилей был, так что чтобы он там не делал, а золото выиграть бы не дали.
Sysanin101
Sysanin101
   292 / 1005
сегодня в 16:04
На первое место "Спартак" вытащили судьи, за счёт цены вопроса!
- Ранее, в конце того сезона, а ныне покойный Константин Сарсания выразил мнение, что «Спартак» в сезоне 2016/17 чемпионата России применял административный и судейский ресурс.
- Ранее главный тренер Зенита Мирча Луческу заявил, что президент РФС Виталий Мутко дал знак против петербургской команды.
- Ранее Ринат Билялетдинов: - "Судейство - главный позор сезона 2016/17".
Было много судейских решений, которые повлияли на исход игр."
У кого есть мозги, да ПОЙМЁТ!
В сезоне 2016/17 Спартак занял первое место благодаря скандальному судейству, согласно ЦЕНЫ вопроса!
Федун тогда БРОСИЛ к ногам судей бешеные ДЕНЬГИ и они помогли Спартаку украсть золото чемпионата у ЦСКА и у Зенита!!!
Судьи, за счёт скандалов в пользу Спартака, выключили ЦСКА и Зенит в борьбе за золото чемпионата, согласно ЦЕНЫ вопроса.
На первое место "Спартак" вытащили судьи, за счёт цены федуновского вопроса!
Спартак, Федун, Мутко, Будогосский, Бутенко, Баскаков - ОБМАНОМ и на судейских скандалах Егорова, Сельдякова, Николаева, Иванова, Еськова, Карасёва, Сухого, Турбина, Мешкова, Безбородова и других скандальных судей, ВЫМОСТИЛИ Спартаку СКАНДАЛЬНУЮ судейскую дорогу в чемпионский АД!!!

Лучаску стал ЗАЛОЖНИКОМ скандального судейства в пользу Спартака!!!

Все 16 лет бился Федун, как рыба об лёд, и головой об спартаковскую стенку, на базе в Тарасовке, но сдвигов НЕ БЫЛО!
Спартак оставался без золота - НОЛЬ ТРОФЕИЧ! НОЛЬ!!!
И только в сезоне 2016/17, когда Федун забросал и закидал судей миллионными деньгами, дело сдвинулось и Спартак, на судейских скандалах и безобразном судействе, занял первое место.
Именно благодаря скандальному судейству имени Мутко, Будогосского, Бутенко, Баскакова, Чеботарёва, Федуна - Спартак, всеми НЕПРАВДАМИ, вытащили на первое место, а Зенит и ЦСКА криминально ВЫКЛЮЧИЛИ из реальной борьбы за золото!
Таким образом, на заседании совета директоров ФК «Спартак-Москва» было косвенно ПРИЗНАНО, что спартаковцы стали чемпионами благодаря административному и судейскому ресурсу РФС, а не игровому.
УКУПНИК
УКУПНИК
   671 / 1005
сегодня в 15:46
присоединяюсь к моему другу луческу! гы-гы великий Зенит с безоговорочным чемпионством! гы-гы
kts
kts
   602 / 1005
сегодня в 15:33
Потому что не было Азмуна. Остальное вторично. Вклад воспитанника КББ бесспорен.
Шамаич
Шамаич
   206 / 1005
сегодня в 15:31
Показательно как лазурный цыган перебирает игроков,будто в собственной кладовой роется,вот так пылесос и шёл к своему филькиному титулу,плюс ручные свистуны.
Belgie2009
Belgie2009 ответил Рубиновый Дракон
   709 / 1005
сегодня в 15:31
Ага до этого нужно для Гвардиолы 3 состава купить , на сумму три лярда
Шамаич
Шамаич
   206 / 1005
сегодня в 15:25
Верните цыгана в проект,они друг-друга стоят!!!!
Zenit_84
Zenit_84
   144 / 1005
сегодня в 15:24
Больше ныл
BARCDJIN
BARCDJIN ответил Рубиновый Дракон
   193 / 1005
сегодня в 15:14
Только Гвардиолла за 40 млн.евро в год может привести Зенит к полуфиналу ЛЧ))
у Газпрома есть 400 млрд евро.., но лучше по нашему - всё в семью!
Рубиновый Дракон
Рубиновый Дракон
   143 / 1005
сегодня в 15:13
Только Гвардиолла за 40 млн.евро в год может привести Зенит к полуфиналу ЛЧ))
Rafus Scorpius
Rafus Scorpius
   730 / 1005
сегодня в 14:49
И верно, одним словом...истинный румын.))) Приписал себя везде...с таким подходом можно и Аньелли назвать вкладчиком в чемпионство Зенита, ведь из Ювентуса к ним перешел Маркизио.
А так, где то так:
- Какой вкусный борщ у Вас вышел, Сара Абрамовна!
- Спасибо, я старалась.
- Но поверьте мне, если бы вы в тот день, когда зашли ко мне одолжить щепотку соли, а меня дома не было, то у вас ничего бы не вышло, а я еще вам совет давала, в какую сторону варево мешать, помните?! Вот, вот!
Рыжая Борода
Рыжая Борода
   415 / 1005
сегодня в 14:43
Мистер оставил след в РПЛ., однозначно! К Л. Адриано и Фернандо теперь ещё можно добавить Ракицкого + Тимощук...
Parovoznic
Parovoznic
   28 / 1005
сегодня в 14:40
Дык вот почему Зенит стал чемпионом!"
Багаж Луческу, однако...)))
112910315
112910315 ответил ZENIT GOAL
   47 / 1005
сегодня в 14:33
Здесь он лукавит. Осенью Зенит очки набирал, а вот весной, несмотря на покупку Лунёва, у полевых игроков игра полностью разладилась, и Зенит посыпался. Тут дело точно не во вратаре. А уж сваливать всё на газон в играх с Уралом и Тереком... Зенит во второй половине того сезона играл в ничью или проигрывал в играх с Андерлехтом, ЦСКА, Амкаром, Анжи и Спартаком. Эти матчи не стоили ЛЧ? Или там тоже газон виноват? И если уж вспомнил про игру с Уралом, почему промолчал про три удаления?
Он часто лукавит, особенно после проигранных матчах в своих интервью
серый1925
серый1925
   523 / 1005
сегодня в 14:32
от скромности не умрёт
azures
azures
   322 / 1005
сегодня в 14:22
Фигню румынскую гонит.
Рожден в СССР
Рожден в СССР
   962 / 1005
сегодня в 14:22
Поздравляю Зенит с золотом!!! За три тура стать чемпионом, это говорит о слабости конкурентов.
berda2003
berda2003
   298 / 1005
сегодня в 14:18
причём здесь лунёв? надо ему 10 негритят из Бразилии...
LOpp
LOpp
   9 / 1005
сегодня в 14:12
можно было коротко ответить: из-за юбилея Симоняна.
mihaluch
mihaluch
   67 / 1005
сегодня в 14:08
Русский надо было учить. Все тактические построения объясняются по-русски с помощью какой-то матери и мужского и женского междуножия.
kotmyshka
kotmyshka
   121 / 1005
сегодня в 14:01
Перечисленные вратари примерно одного уровня...
beefs
beefs
   178 / 1005
сегодня в 13:59
хороший тренер, мало поработал, да, по видимому, и возраст свое берет...
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