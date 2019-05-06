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Луческу: «Искренне написал Семаку после победы: „Браво!“»

сегодня, 11:40

Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился мнением о победе «сине-бело-голубых» в чемпионате России.

Абсолютно заслуженный триумф «Зенита». Я и перед началом сезона предполагал, что он победит, так как конкуренты не усилились. У «Локомотива» осталась прежняя команда, ЦСКА покинула большая часть важных игроков, «Спартак» потерял лидера –Промеса... Знаю, что и в Петербурге было сложно заново строить команду в последние пару лет, ведь ушли Халк, Гарай, Витсель, Ломбертс. Но Семак показал себя с лучшей стороны, а футболисты оказались мотивированы сильнее конкурентов, так как клуб не брал золото с 2015 года. Зимой «Зенит» отлично укрепился – там знали, какие конкретно позиции этого требуют, поэтому приехали Ракицкий, Азмун и Барриос.

Искренне написал Семаку после победы: «Браво!» И, конечно, отправил сообщения многим футболистам, с которыми работал. Дзюбе лично позвонил и сказал: «Ты – лучший». Конечно, он заслужил это золото, как и весь «Зенит».

У Сергея есть громадный опыт работы со мной, со Спаллетти, с Виллаш-Боашем, с Капелло. Самостоятельно Семак трудился в «Уфе». Его главный козырь – отличное знание чемпионата, игроков. Стояла задача прекратить происходившее в прошлом сезоне, и это было сделано. Знаю, что важнейшую роль в трансформации команды сыграл Александр Дюков. Он изменил «Зенит» в лучшую сторону и уверен, что сделает то же самое с российским футболом.

Верил ли, что Семак станет топ-тренером? Конечно. Когда я покинул «Зенит», сказал, что Семак будет лучшим тренером для команды. Может быть, Сергей будет работать в клубе 12 лет – как я в «Шахтере». Надеюсь на это.

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун ответил удав
   11 / 1005
сегодня в 14:12
так это питерские слова,слова Луческу и сбг фанов
удав
удав ответил 25процентный клоун
   152 / 1005
сегодня в 12:52
оооох,тяжело с вами ,после купленого чемпионства. Сильный Спартак не терял очки в том сезоне ,как их терял сильный Зенит ,разницу сделали потеряные очки а не Мирча
дак вроде с купленного к юбилею чемпионства уж пару лет прошло -не полегчало?=))ну если так рассуждать ,то можно чемпионство любого клуба в любой лиге оспаривать.например сказать что в апл сейчас лидируют МС и Ливер не потому что сильны , а потому что их конкуренты очки не обосновано теряют
Alladins
Alladins
   153 / 1005
сегодня в 12:46
Всё правильно сказал.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил удав
   11 / 1005
сегодня в 12:44
оооох,тяжело с вами ,после купленого чемпионства.
Сильный Спартак не терял очки в том сезоне ,как их терял сильный Зенит ,разницу сделали потеряные очки а не Мирча
удав
удав ответил 25процентный клоун
   152 / 1005
сегодня в 12:42
у Луческу был футбол и он играл против сильнейшего Спартака,а в этом году против слабейшего,плюс и Геркуса убрали
ну в чемпионате не один спартак играет ,даже если предположить что Зенит проиграл бы оба матча "сильнейшему" спартаку,то это дает лишь минус 2 очка,что на расклад итоговый не влияет
25процентный клоун
25процентный клоун ответил удав
   11 / 1005
сегодня в 12:36
у Луческу был футбол и он играл против сильнейшего Спартака,а в этом году против слабейшего,плюс и Геркуса убрали
25процентный клоун
25процентный клоун
   11 / 1005
сегодня в 12:34
ахах,потраллил Семака еще перед началом сезона))
LOpp
LOpp
   9 / 1005
сегодня в 12:33
состав этот собрал Луческа, Семак же на его багаже и админресурсами выиграл не заслужено чемпионат.
Гавриленко
Гавриленко
   41 / 1005
сегодня в 12:26
Цэган возвращайся в зенит, опять твоё нытьё вся страна услышит!
kastites
kastites
   69 / 1005
сегодня в 12:21
Спасибо
Морозовский
Морозовский
   4 / 1005
сегодня в 12:11
Семак на конспектах мЭтра тренерского цеха Лучески и мешках газпрёмовского бабла получил "абсолютно заслуженный триумф Зенита"!
удав
удав
   152 / 1005
сегодня в 12:08
тебя Луческу и усиливали и делали все что тебе хотелось, а ты жиденько обделывался и ныл.Семак смог стать чемпионом - это его заслуга. а наследство предыдущих тренеров еще разгребать и разгребать,на контрактах куча бездельников низкой квалификации и необходимо усиление в защиту одновременно с омоложением
OMG
OMG
   301 / 1005
сегодня в 11:59
"Я и перед началом сезона предполагал, что он победит, так как конкуренты не усилились"

Ну на этом можно было и закончить.
Аксинья
Аксинья ответил Гавриленко
   101 / 1005
сегодня в 11:56
Црвена Звезда вас накроет.
ЦЗ и Швальке в Европе для Зени как Пуховик в России - все они дети Газпрома...
Гавриленко
Гавриленко
   41 / 1005
сегодня в 11:52
Црвена Звезда вас накроет.
STVA 1
STVA 1
   42 / 1005
сегодня в 11:49
То что он с вами трудился это конечно опыт , а вот то что он в Уфе построил самобытную команду , это совершенно другое.
drug01
drug01
   139 / 1005
сегодня в 11:47
Все вспомнили как гнобили Зенит
Djon_V
Djon_V
   668 / 1005
сегодня в 11:46
Спасибо Мирча. Если честно - до сих пор не могу найти адекватных причин для увольнения Луческу, надо было дать ему поработать ещё, как минимум, один сезон в Зените
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