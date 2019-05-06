Луческу: «Искренне написал Семаку после победы: „Браво!“»

Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился мнением о победе «сине-бело-голубых» в чемпионате России.

Абсолютно заслуженный триумф «Зенита». Я и перед началом сезона предполагал, что он победит, так как конкуренты не усилились. У «Локомотива» осталась прежняя команда, ЦСКА покинула большая часть важных игроков, «Спартак» потерял лидера –Промеса... Знаю, что и в Петербурге было сложно заново строить команду в последние пару лет, ведь ушли Халк, Гарай, Витсель, Ломбертс. Но Семак показал себя с лучшей стороны, а футболисты оказались мотивированы сильнее конкурентов, так как клуб не брал золото с 2015 года. Зимой «Зенит» отлично укрепился – там знали, какие конкретно позиции этого требуют, поэтому приехали Ракицкий, Азмун и Барриос.

Искренне написал Семаку после победы: «Браво!» И, конечно, отправил сообщения многим футболистам, с которыми работал. Дзюбе лично позвонил и сказал: «Ты – лучший». Конечно, он заслужил это золото, как и весь «Зенит».

У Сергея есть громадный опыт работы со мной, со Спаллетти, с Виллаш-Боашем, с Капелло. Самостоятельно Семак трудился в «Уфе». Его главный козырь – отличное знание чемпионата, игроков. Стояла задача прекратить происходившее в прошлом сезоне, и это было сделано. Знаю, что важнейшую роль в трансформации команды сыграл Александр Дюков. Он изменил «Зенит» в лучшую сторону и уверен, что сделает то же самое с российским футболом.

Верил ли, что Семак станет топ-тренером? Конечно. Когда я покинул «Зенит», сказал, что Семак будет лучшим тренером для команды. Может быть, Сергей будет работать в клубе 12 лет – как я в «Шахтере». Надеюсь на это.