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Моуриньо назвал лучшего полузащитника в Европе

сегодня, 12:49

Известный португальский специалист Жозе Моуриньо в интервью Bein Sport заявил, что игрок «Челси» Жоржиньо является лучшим полузащитником в Европе.

Для меня Жоржиньо - лучший полузащитник в Европе.

Он невероятно контролирует игру, способен справляться с давлением и удивительным образом отбирать мяч.

Жоржиньо перешел в «Челси» летом 2018 года. 

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Все комментарии
Foxes
Foxes
   187 / 1005
сегодня в 16:59
Как по мне, лучший полузащитник Европы, Динис Глушаков!
dzvinka
dzvinka ответил Egorium
   64 / 1005
сегодня в 16:18
Моуриньо тренер, но не игрок давно. Откройте википедию.
моур такой же тренер, как и игрок. оба утверждения одинаково верны, так что не наезжайте на Вячеслава.
не верите - почитайте соккер.
dzvinka
dzvinka
   64 / 1005
сегодня в 16:16
чет не удивлен, что донный тренер называет донного игрока лучшим))) С тем как фейлит Жоржиньо в обороне... моур бы через три матча уже бы поносил и травил бы его как последнего неудачника, будь они в одной команде - один игроком, другой тренером.
Короче моур нечет дичь - все как обычно.
mihaluch
mihaluch
   67 / 1005
сегодня в 16:15
Если Маур сказал, то так оно иесть.
Шуnя771
Шуnя771
   40 / 1005
сегодня в 16:12
Возможно.
Медив
Медив
   150 / 1005
сегодня в 15:36
Просто ему легко играется в одной команде с лучшим нападающим мира Игуаином
311
311
   81 / 1005
сегодня в 15:26
Заказуха от Сарри, не иначе!)
Zlatan35
Zlatan35 ответил Egorium
   53 / 1005
сегодня в 14:47
Моуриньо тренер, но не игрок давно. Откройте википедию.
    Egorium
    Egorium ответил вячеслав остапенко
       234 / 1005
    сегодня в 14:41
    Моуриньо хороший игрок но не лучший в Европе
    Моуриньо тренер, но не игрок давно. Откройте википедию.
    вячеслав остапенко
    вячеслав остапенко
       198 / 1005
    сегодня в 14:15
    Моуриньо хороший игрок но не лучший в Европе
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
       514 / 1005
    сегодня в 14:12
    Многие высказывания Моуриньо оригинальны. И ЗДЕСЬ он не изменил самому себе.
    Romeo 777
    Romeo 777
       175 / 1005
    сегодня в 13:18
    "невероятно контролирует игру, способен справляться с давлением и удивительным образом отбирать мяч"

    Походу Моур вчера первую и единственную игру увидел с участием Жоржиньо...где бразилец сам на себя не был похож (вчера реально отличный матч провёл), иначе по другому и не скажешь, ведь всё то, что сказал Мавр, это антонимы его игре в текущем сезоне.
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
       23 / 1005
    сегодня в 13:08
    А болельщики "Челси" на него еще гнали. Гордиться нужно, что в команде такой топчик играет)
    Sadjon
    Sadjon
       869 / 1005
    сегодня в 12:53
    Правильные слова говорит Жозе.....
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