Моуриньо назвал лучшего полузащитника в Европе

Известный португальский специалист Жозе Моуриньо в интервью Bein Sport заявил, что игрок «Челси» Жоржиньо является лучшим полузащитником в Европе.
Для меня Жоржиньо - лучший полузащитник в Европе.
Он невероятно контролирует игру, способен справляться с давлением и удивительным образом отбирать мяч.
Жоржиньо перешел в «Челси» летом 2018 года.
не верите - почитайте соккер.
не верите - почитайте соккер.
Короче моур нечет дичь - все как обычно.
Короче моур нечет дичь - все как обычно.
Походу Моур вчера первую и единственную игру увидел с участием Жоржиньо...где бразилец сам на себя не был похож (вчера реально отличный матч провёл), иначе по другому и не скажешь, ведь всё то, что сказал Мавр, это антонимы его игре в текущем сезоне.
Походу Моур вчера первую и единственную игру увидел с участием Жоржиньо...где бразилец сам на себя не был похож (вчера реально отличный матч провёл), иначе по другому и не скажешь, ведь всё то, что сказал Мавр, это антонимы его игре в текущем сезоне.