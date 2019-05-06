Влашич: «„Эвертон“ продаст меня в клуб, который предложит больше денег»

Полузащитник «Эвертона» Никола Влашич, арендованный ЦСКА прошлым летом, признался, что хотел бы остаться в составе «армейцев».

Здесь здорово. У нас отличный тренер Ганчаренко и хорошая команда, которая прогрессирует. Я не против остаться в ЦСКА , но тут важнее позиция «Эвертона». Если кто-то предложит за меня больше денег, «Эвертону» всё равно, чего хочу я.