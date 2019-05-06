ГлавнаяНовости

Влашич: «„Эвертон“ продаст меня в клуб, который предложит больше денег»

сегодня, 13:49

Полузащитник «Эвертона» Никола Влашич, арендованный ЦСКА прошлым летом, признался, что хотел бы остаться в составе «армейцев».

Здесь здорово. У нас отличный тренер Ганчаренко и хорошая команда, которая прогрессирует. Я не против остаться в ЦСКА, но тут важнее позиция «Эвертона». Если кто-то предложит за меня больше денег, «Эвертону» всё равно, чего хочу я.

Если мы займем третье место в РПЛ, мы поборемся за попадание в Лигу чемпионов в квалификации. Займем второе место - попадем напрямую. Всё возможно. В Лиге чемпионов зарабатывают большие деньги, так что кто знает...

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Джейми Реднапп: «Сульшер не соответсвует уровню „Манчестер Юнайтед“»
Сегодня, 17:27 Комментарии4
Луческу объяснил, почему не привел «Зенит» к чемпионству
Сегодня, 13:18 Комментарии42
Моуриньо назвал лучшего полузащитника в Европе
Сегодня, 12:49 Комментарии14
Луческу: «Искренне написал Семаку после победы: „Браво!“»
Сегодня, 11:40 Комментарии18
Эмери: «Мы заслуживали победу»
Вчера, 21:25 Комментарии13
Сульшер: «Мы не заслужили быть в четверке»
Вчера, 19:54 Комментарии17
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
DEIVID
DEIVID
сегодня в 17:39
А если в ЛЧ не попадёт ЦСКА, сомневаюсь, что он захочет остаться.
azures
azures
   322 / 1005
сегодня в 17:15
Бежать нужно Влашичу, ЦСКА может без кубков остаться, доигрались со своей талантливой молодежью.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил МКС
   52 / 1005
сегодня в 17:13
Понял
МКС
МКС ответил Ваня лучший
   46 / 1005
сегодня в 16:49
С какой стати кобылы и свиньи. В футбол играют особи мужского поля, значит кони и хряки. Тем более, что у хряков крепкий дух, который по традиции называют спартаковский. Не ломайте традиции.
Анатоль

Ну это не тебе было написано

Не встревай в "высокоинтеллектуальный" троллинг)))
Ваня лучший
Ваня лучший ответил ДАША Д
   52 / 1005
сегодня в 16:36
Кстати он в ЦСКА получает больше, чем в Эвертоне. Там он был лавочником, а здесь ещё бонусы получит за ЛЧ
Ваня лучший
Ваня лучший ответил МКС
   52 / 1005
сегодня в 16:34
С какой стати кобылы и свиньи. В футбол играют особи мужского поля, значит кони и хряки. Тем более, что у хряков крепкий дух, который по традиции называют спартаковский. Не ломайте традиции.
МКС
МКС
   46 / 1005
сегодня в 16:22
Согласен очень стыдно за лазурных свинок

Особенно которые напакостив

Тут же отправляют собеседника в игнор

Не дождавшись ответа
Завтра
Завтра ответил МКС
   239 / 1005
сегодня в 16:11
Наивняк цска в лучшем случае светит ЛЕ А то и замечательное 6е место Так что играть тебе Колясик где нить в монаке
Как же стыдно за "свиней", от того что они несут!
Завтра
Завтра
   239 / 1005
сегодня в 16:11
"В Лиге чемпионов зарабатывают большие деньги, так что кто знает..." - ВСЕ, КРОМЕ "СВИНЕЙ" ЗНАЮТ ОБ ЭТОМ.
ИМ-ТО ОТКУДА ЗНАТЬ, ЧТО В ЛИГЕ ЧЕМПИОНОВ ПРОИСХОДИТ, ЕСЛИ ОНИ ДАЖЕ ВО ВНУТРЕННЕМ ЧЕМПИОНАТЕ СОВЕРШЕННО НЕ ШАРЯТ? ГОЛОВА "НЕ ПОЗВОЛЯЕТ" ВИДЕТЬ ДАЛЬШЕ ТАРАСОВКИ - ЗАПРЕЩЕНО УСТАВОМ "СЕКТЫ".
Гавроша
Гавроша ответил Рубиновый Дракон
   16 / 1005
сегодня в 16:06
В Зенит собрался..к печененам))
А может в твою тарасовку?
kotmyshka
kotmyshka
   121 / 1005
сегодня в 15:59
А говорят, что рабовладельческий строй уже в прошлом...
311
311
   81 / 1005
сегодня в 15:47
Федуну и Миллеру не говорите это!)
ДАША Д
ДАША Д
   170 / 1005
сегодня в 15:22
Лишь бы зарплату как в Эвертоне платили.
Гавриленко
Гавриленко
   41 / 1005
сегодня в 15:02
Виктория?
АИК?
Виборг?
Рубиновый Дракон
Рубиновый Дракон
   143 / 1005
сегодня в 15:00
В Зенит собрался..к печененам))
cska plus
cska plus
   26 / 1005
сегодня в 14:54
Подождём и увидим, всё это не за горами.
МКС
МКС
   46 / 1005
сегодня в 14:46
Наивняк

цска в лучшем случае светит ЛЕ

А то и замечательное 6е место

Так что играть тебе Колясик где нить в монаке
Parovoznic
Parovoznic
   28 / 1005
сегодня в 14:38
В своё время был очень недоволен тем, что из нашего чемпионата ушёл Промес.
Теперь вот и Влашич, похоже, лыжи нарисовал. Очень будет жаль, если этот игрок уйдёт, чемпионат РФПЛ несомненно обеднеет.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил mangoх12
   5 / 1005
сегодня в 14:37
не Влашичу надо искать замену, а пеньку белорусскому. а то превратит клуб в подобие Уфы.
Весенние Витины изыскания пока ни к чему хорошему не привели.
С защитой полный провал. В нападении беззаветная вера в Чалова пока тоже результатов не дала.
Ждем окончание сезона.
oncha
oncha
   181 / 1005
сегодня в 14:29
Жалко будет, если он уйдет от коней.
mangoх12
mangoх12 ответил Leha-ha50
   19 / 1005
сегодня в 14:24
Влашичу надо искать замену. На Облякова и Ахметова надежды мало.......пока.
не Влашичу надо искать замену, а пеньку белорусскому. а то превратит клуб в подобие Уфы.
mangoх12
mangoх12
   19 / 1005
сегодня в 14:22
Похоже Влачиш понял, что с колхозником втренерах нет будущего и уже говорит что от него ничего не зависит. Все к этому и шло.
Томик
Томик ответил Зенит1988
   312 / 1005
сегодня в 14:11
Молодой и вроде как прежился неплохо.Гинер готов за такого игрока раскошелиться или нет,вот в чем вопрос...
Да сейчас Фернандеса то продадут, какой Влашич.
Leha-ha50
Leha-ha50
   5 / 1005
сегодня в 13:58
Влашичу надо искать замену. На Облякова и Ахметова надежды мало.......пока.
112910415
112910415
   148 / 1005
сегодня в 13:56
что ж, и на берегах Невы привыкнешь...
Зенит1988
Зенит1988
сегодня в 13:53
Молодой и вроде как прежился неплохо.Гинер готов за такого игрока раскошелиться или нет,вот в чем вопрос...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100