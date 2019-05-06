Влашич: «„Эвертон“ продаст меня в клуб, который предложит больше денег»

Полузащитник «Эвертона» Никола Влашич, арендованный ЦСКА прошлым летом, признался, что хотел бы остаться в составе «армейцев».
Здесь здорово. У нас отличный тренер Ганчаренко и хорошая команда, которая прогрессирует. Я не против остаться в ЦСКА, но тут важнее позиция «Эвертона». Если кто-то предложит за меня больше денег, «Эвертону» всё равно, чего хочу я.
Если мы займем третье место в РПЛ, мы поборемся за попадание в Лигу чемпионов в квалификации. Займем второе место - попадем напрямую. Всё возможно. В Лиге чемпионов зарабатывают большие деньги, так что кто знает...
Ну это не тебе было написано
Не встревай в "высокоинтеллектуальный" троллинг)))
Ну это не тебе было написано
Не встревай в "высокоинтеллектуальный" троллинг)))
Особенно которые напакостив
Тут же отправляют собеседника в игнор
Не дождавшись ответа
Особенно которые напакостив
Тут же отправляют собеседника в игнор
Не дождавшись ответа
ИМ-ТО ОТКУДА ЗНАТЬ, ЧТО В ЛИГЕ ЧЕМПИОНОВ ПРОИСХОДИТ, ЕСЛИ ОНИ ДАЖЕ ВО ВНУТРЕННЕМ ЧЕМПИОНАТЕ СОВЕРШЕННО НЕ ШАРЯТ? ГОЛОВА "НЕ ПОЗВОЛЯЕТ" ВИДЕТЬ ДАЛЬШЕ ТАРАСОВКИ - ЗАПРЕЩЕНО УСТАВОМ "СЕКТЫ".
ИМ-ТО ОТКУДА ЗНАТЬ, ЧТО В ЛИГЕ ЧЕМПИОНОВ ПРОИСХОДИТ, ЕСЛИ ОНИ ДАЖЕ ВО ВНУТРЕННЕМ ЧЕМПИОНАТЕ СОВЕРШЕННО НЕ ШАРЯТ? ГОЛОВА "НЕ ПОЗВОЛЯЕТ" ВИДЕТЬ ДАЛЬШЕ ТАРАСОВКИ - ЗАПРЕЩЕНО УСТАВОМ "СЕКТЫ".
АИК?
Виборг?
АИК?
Виборг?
цска в лучшем случае светит ЛЕ
А то и замечательное 6е место
Так что играть тебе Колясик где нить в монаке
цска в лучшем случае светит ЛЕ
А то и замечательное 6е место
Так что играть тебе Колясик где нить в монаке
Теперь вот и Влашич, похоже, лыжи нарисовал. Очень будет жаль, если этот игрок уйдёт, чемпионат РФПЛ несомненно обеднеет.
Теперь вот и Влашич, похоже, лыжи нарисовал. Очень будет жаль, если этот игрок уйдёт, чемпионат РФПЛ несомненно обеднеет.
С защитой полный провал. В нападении беззаветная вера в Чалова пока тоже результатов не дала.
Ждем окончание сезона.
С защитой полный провал. В нападении беззаветная вера в Чалова пока тоже результатов не дала.
Ждем окончание сезона.