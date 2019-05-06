Адвокат К. Кокорина: «У подзащитного наивное представление о добре и зле»

Адвокат Кирилла Кокорина (брата нападающего «Зенита» Александра Кокорина) считает, что его подзащитный не собирался наносить травмы водителю Виталию Соловчуку.

В первую очередь я бы хотел отметить, что незаслуженно Кириллу отведена роль самого главного злодея. Эта активность не была вызвана агрессией, а скорее эмоциональностью, его гиперактивностью, чувством несправедливости и наивном представлении о добре и зле.

Медицинские эксперты сделали вывод, что крестообразная связка колена была восстановлена в 2012 году. Говорится, что лёгкий вред здоровью был нанесён после 4 ударов в область носа. Говорится, что больше не было обнаружено никаких травм.

На видеозаписи не видно ударов Кирилла, зато видны удары Соловчука, видно на видео также ещё и то, что Соловчук упал, споткнувшись, сам повредил колено. По факту нанесения удара Соловчуком Кириллу было подано заявление, но оно до сих пор не принято.

На допросе Соловчук указал, что удары Кирилла Кокорина по нему были нанесены в область туловища. А все остальные удары, когда он лежал, неидентифицированы.

Единственное доказательство в деле, в котором упоминаются удары Кириллом по голове, — это фототаблица, которая не может служить доказательством чьих-либо ударов. Было подано ходатайство, чтобы признать это доказательство недопустимым, пока без решения.

Причина у Соловчука для оговора была одна, чтобы хозяйка машины не взвалила на него стоимость ремонта автомобиля из-за его неправомерного поведения.

Очень некрасиво, когда идёт перевирание обстоятельств. Обвинение преподносит всё так, будто Соловчук просто сидел и ему решили дать по морде. Очевидно, что причина скрывать причину конфликта у Соловчука есть.

Прошу переквалифицировать действия Кирилла Кокорина по первому эпизоду на 116-ю статью — нанесение побоев. Потому что Кириллу вменены действия, которых он не совершал. Часть вторую статьи 35 прошу исключить, потому что никакого сговора не была. Также прошу исключить хулиганские побуждения.