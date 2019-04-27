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Адвокат: «Прокурор будет просить 5 лет срока для Кокорина и Мамаева»

27 апреля 2019, 13:26

Адвокат Вячеслав Барик, участвующий в деле по обвинению форварда «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева в избиении нескольких человек, поделился своим мнением о деле.

Наказание будет озвучено в прениях сторон. Судя по тому, как прокурор ведет себя во время нашего процесса, я предполагаю, что она будет просить реальный и ощутимый срок. По моим ощущениям, речь идет о пяти годах лишения свободы.

Неверная квалификация содеянного? Конечно! И не только это. Возьмем моего подзащитного Кирилла Кокорина, которому вменяется причинение легкого вреда здоровью Виталию Соловчуку. Где эти побои? Их нет! Мамаев и Протасовицкий наносили ему удары и не отрицают этого, но при чем тут Кирилл? Соловчук, исходя из видеоматериалов, ударил младшего Кокорина первым, почему в таком случае к ответственности не привлечен он? Кирилл не делал ему сотрясение мозга, сам потерпевший говорил о том, что нос ему сломал Павел Мамаев. Таким образом, мой клиент по этому эпизоду не может быть привлечен по 115 статье. Вред здоровью он не наносил, его действия могут быть квалифицированы как побои.

Закон говорит о том, что, если ты сидишь и громко ругаешься, это не уголовная ответственность. Кроме того, по постановлению Верховного суда, подобные действия произошли после противоправных действий потерпевшего, как в нашем случае после оскорблений Пака. Они не квалифицируются как хулиганство.

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112910415
   97 / 954
28 апреля в 13:05
адвокат преувеличивает...работа такая
alexamit
alexamit
   341 / 954
28 апреля в 10:17
Идиотизм отечественного правосудия.Законы пишут те,кто сами воруют.
Максим Кириллов
Максим Кириллов ответил Roman73
   849 / 954
28 апреля в 08:49
Сравнительно недавно один боец без правил ( хулиган без совести , чемпион свинства ) ,убил студента , одним ударом . Под камерами. Российский Суд не нашёл "связи между ударом " чемпиона" и смертельной травмой головы полученной жертвой " . Такая формулировка. Правосудие, говорите ?
Яркий пример того, как наше правосудие гниет, а самое обидное то, что так во многих сферах. Смотришь новости и видишь как мы шлем вагоны гуманитарной помощи в Сирию, и вроде бы это правильно, ничего плохого в этом нет, но следующая новость про то, как пароолимпиец открывает фонд, смысл которого собирать поношенную спортивную форму, приводить ее в более-менее надлежащий вид, и отдавать детям из малообеспеченной семьи.
pomor45
pomor45 ответил Jeck Denielse
   75 / 954
27 апреля в 21:48
Жалеешь небось что не в 1937-м живёшь ???
В 1937 году он был бы стукачом.
pomor45
pomor45 ответил Leha-ha50
   75 / 954
27 апреля в 21:40
Подождем оглашения приговора.
Им же продлили сизо до 25 сентября. Вот столько и начислят, чтобы 25 сенятбря вышли на свободу. Вся трудность состоит лишь в подобке нужных статеек.
pomor45
pomor45
   75 / 954
27 апреля в 21:34
Дискуссия преждевременная, но за 5 лет Пака можно было отметелить и покрепче.
Roman73
Roman73
   123 / 954
27 апреля в 20:24
Сравнительно недавно один боец без правил ( хулиган без совести , чемпион свинства ) ,убил студента , одним ударом . Под камерами.
Российский Суд не нашёл "связи между ударом " чемпиона" и смертельной травмой головы полученной жертвой " . Такая формулировка.
Правосудие, говорите ?
dalex83
dalex83
27 апреля в 19:25
УК РФ Статья 112. Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью

1. Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека и не повлекшего последствий, указанных в статье 111 настоящего Кодекса, но вызвавшего длительное расстройство здоровья или значительную стойкую утрату общей трудоспособности менее чем на одну треть, -
наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет.
(в ред. Федеральных законов от 27.12.2009 N 377-ФЗ, от 07.03.2011 N 26-ФЗ, от 07.12.2011 N 420-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
2. То же деяние, совершенное:
а) в отношении двух или более лиц;
б) в отношении лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга;
в) в отношении малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно с особой жестокостью, издевательством или мучениями для потерпевшего;
(п. "в" в ред. Федерального закона от 27.07.2009 N 215-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
г) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;
д) из хулиганских побуждений;
е) по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы;
наказывается лишением свободы до 5 лет. вот и тут о всем пунктам часть 2 .
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Jeck Denielse
   65 / 954
27 апреля в 19:00
Не приписывай свои мечты другим. Для меня они все граждане РФ , нарушившие закон, а не футболисты. А для тебя один из них святой вообще, т. К. он игрок Зенита, а, например, Протосавиций вообще никто. В этом и беда

фанатов, что у них разный подход. А мне без разницы кто они. Если бы даже они были из Самары или ЦСКА я тоже

самое писал бы. В этом отличие моей морали от твоей и я этим доволен. Так что живи по своим нормам, а большинство людей на этом сайте живут по другим нормам. Они должны получить строго по закону, не бол ьше и не меньше.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Ваня лучший
   8 / 954
27 апреля в 18:52
У меня работа и образ мыслей такой. Я не могу терпеть беззакония от кого бы оно не исходило. Я бы точно также реагировал на этих типов, если бы они представляли , например, Самару, Ростов, или ЦСКА. У нарушителей закона нет клубной принадлежности, они просто люди. И, главное я не призываю дать им какой то жуткий срок. Наказание должно быть строго по закону, .т.е. неотвратимым и соразмерным содеянному. В этом меня поддерживает абсолютное большинство на этом сайте.
Жалеешь небось что не в 1937-м живёшь ???
Сергей Саныч
Сергей Саныч ответил clop
   26 / 954
27 апреля в 17:45
Наверное, до такой степени сурово не было. Но я лично знал когда-то одного старика, который во времена товарища Сталина за политический анекдот отсидел 15 лет. Довольно забавный анекдот был, который я частично подзабыл. Кто-то на него донес, старикана вызвали на допрос и говорят: "ты ругал советскую власть". Старикан отвечает: "нет, я ничего плохого не сказал про советскую власть". А там ему: "не сказал, так подумал". Ну и посадили на 15 лет шутника.
У меня дядька родной (Царствие Небесное) уздечку (кажется) в колхозе тиснул.
Срок.
Реальный.
RIR68
RIR68
   112 / 954
27 апреля в 17:36
сразу видна нефтяная рука пукойла.
clop
clop ответил Сергей Саныч
   143 / 954
27 апреля в 17:06
...если ты сидишь и громко ругаешься, это не уголовная ответственность... В нашей стране могли дать срок если ты стоишь и только молча подумал.
Наверное, до такой степени сурово не было. Но я лично знал когда-то одного старика, который во времена товарища Сталина за политический анекдот отсидел 15 лет. Довольно забавный анекдот был, который я частично подзабыл. Кто-то на него донес, старикана вызвали на допрос и говорят: "ты ругал советскую власть". Старикан отвечает: "нет, я ничего плохого не сказал про советскую власть". А там ему: "не сказал, так подумал". Ну и посадили на 15 лет шутника.
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   26 / 954
27 апреля в 16:47
...если ты сидишь и громко ругаешься, это не уголовная ответственность...
В нашей стране могли дать срок если ты стоишь и только молча подумал.
alexando1974
alexando1974
   364 / 954
27 апреля в 16:46
вот и чудненько в самый раз!
Sаshа
Sаshа
   185 / 954
27 апреля в 16:43
прокурор может просить сколько угодно, решает суд
cska plus
cska plus
   20 / 954
27 апреля в 16:13
Беззаконие, беспредел.
Штиль
Штиль ответил волгoдoн
   190 / 954
27 апреля в 16:12
зачтено)
там походу не однажды, а многократно в различных формах!
волгoдoн
волгoдoн ответил Ваня лучший
   354 / 954
27 апреля в 15:41
К сожалению у тебя проблемы с русским языком, т.к. мнение и рекомендации (консультации) это совершенно разные понятия. Я выражаю свое мнение и не даю рекомендация.Читай больше книжек, развивайся.
    Leningrad 84
    Leningrad 84
       56 / 954
    27 апреля в 15:36
    Пятерик за драку и легкие телесные?
    Что-то перебор у прокурора или адвокат слишком сгущает краски...
    Пьяным уродам-убийцам за рулем и то меньше дают!
    Ваня лучший
    Ваня лучший ответил nautilus163
       65 / 954
    27 апреля в 15:36
    Ну пять то много, согласен! А вот по трешке, нормалёк!
    Я думаю максимум 1,5-2 не более того. Большая часть уже в СИЗО прошла.
    Ваня лучший
    Ваня лучший ответил волгoдoн
       65 / 954
    27 апреля в 15:32
    зачтено)
    К сожалению у тебя проблемы с русским языком, т.к. мнение и рекомендации (консультации) это совершенно разные понятия. Я выражаю свое мнение и не даю рекомендация.Читай больше книжек, развивайся.
    nautilus163
    nautilus163 ответил Ваня лучший
       119 / 954
    27 апреля в 15:32
    У меня работа и образ мыслей такой. Я не могу терпеть беззакония от кого бы оно не исходило. Я бы точно также реагировал на этих типов, если бы они представляли , например, Самару, Ростов, или ЦСКА. У нарушителей закона нет клубной принадлежности, они просто люди. И, главное я не призываю дать им какой то жуткий срок. Наказание должно быть строго по закону, .т.е. неотвратимым и соразмерным содеянному. В этом меня поддерживает абсолютное большинство на этом сайте.
    Ну пять то много, согласен! А вот по трешке, нормалёк!
    Ваня лучший
    Ваня лучший ответил PATRIOT1965
       65 / 954
    27 апреля в 15:30
    Ваня,что они все на тебя наезжают?)))
    У меня работа и образ мыслей такой. Я не могу терпеть беззакония от кого бы оно не исходило. Я бы точно также реагировал на этих типов, если бы они представляли , например, Самару, Ростов, или ЦСКА. У нарушителей закона нет клубной принадлежности, они просто люди. И, главное я не призываю дать им какой то жуткий срок. Наказание должно быть строго по закону, .т.е. неотвратимым и соразмерным содеянному. В этом меня поддерживает абсолютное большинство на
    этом сайте.
    Doping87
    Doping87
       91 / 954
    27 апреля в 15:13
    Вот доказательства что в России равны далеко не все!
    clop
    clop ответил Serg_Diamond
       143 / 954
    27 апреля в 15:07
    Ну не надо из кокошей и тотошей делать жертв реперессий и диссидентов! Сами любили небось носик пудрить не пойми чем, не от пива их так разнесло, что наутро побежали кровь чистить берёзовым соком. На видео реальные выродки и гопота, нет к ним никакой жалости. Это хорошо, что нарвались на чиновника, а то отмазались бы как Гулиев
    А тебя не смущает тот факт, что те видео, которые выложены в Интернете, почему-то все без звука? Если смотреть это немое кино, то выглядит так, будто гопники атакуют Пака без причины.

    Вот ты любишь предлагать различные версии этого дела. Например, сейчас про "пудрить носик" пишешь. Рискну предложить свою версию: звук из видео был вырезан намеренно для того, чтобы население не слышало тех слов, которые произносил Пак и его коллега по работе.
    EAGuar As
    EAGuar As
       62 / 954
    27 апреля в 14:53
    Скоро узнаем
    Leha-ha50
    Leha-ha50 ответил Ваня лучший
       9 / 954
    27 апреля в 14:42
    Тут вопрос в другом. Они в Сизо отбыли больше 7 месяцев. С учётом коэффициента около года. Значит приговор должен покрыть этот срок. Иначе бедет необоснованно отсидка. А это проблема. Поэтому могут дать полтора, а с учётом Сизо останется 2-3 месяца.
    Подождем оглашения приговора.
    mangoх12
    mangoх12 ответил Serg_Diamond
       32 / 954
    27 апреля в 14:39
    Ну не надо из кокошей и тотошей делать жертв реперессий и диссидентов! Сами любили небось носик пудрить не пойми чем, не от пива их так разнесло, что наутро побежали кровь чистить берёзовым соком. На видео реальные выродки и гопота, нет к ним никакой жалости. Это хорошо, что нарвались на чиновника, а то отмазались бы как Гулиев
    я тебя понял! Расстрелять их за то, что они Кокоша и Мамаев и что попали на чиновника!
    Вот интересно, прокурор в качестве отягчающего обстоятельства упомянет их фамилии и что их ненавидят и за Монако и за бабло ?) Это же не просто граждане, это КОКОРИН И МАМАЕВ только за это их судить надо!
    grazie100
    grazie100 ответил Serg_Diamond
       466 / 954
    27 апреля в 14:38
    Вот когда тебя посадят за удар в ухо , то это будет 10 лет.
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