Адвокат: «Прокурор будет просить 5 лет срока для Кокорина и Мамаева»

Адвокат Вячеслав Барик, участвующий в деле по обвинению форварда «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева в избиении нескольких человек, поделился своим мнением о деле.
Наказание будет озвучено в прениях сторон. Судя по тому, как прокурор ведет себя во время нашего процесса, я предполагаю, что она будет просить реальный и ощутимый срок. По моим ощущениям, речь идет о пяти годах лишения свободы.
Неверная квалификация содеянного? Конечно! И не только это. Возьмем моего подзащитного Кирилла Кокорина, которому вменяется причинение легкого вреда здоровью Виталию Соловчуку. Где эти побои? Их нет! Мамаев и Протасовицкий наносили ему удары и не отрицают этого, но при чем тут Кирилл? Соловчук, исходя из видеоматериалов, ударил младшего Кокорина первым, почему в таком случае к ответственности не привлечен он? Кирилл не делал ему сотрясение мозга, сам потерпевший говорил о том, что нос ему сломал Павел Мамаев. Таким образом, мой клиент по этому эпизоду не может быть привлечен по 115 статье. Вред здоровью он не наносил, его действия могут быть квалифицированы как побои.
Закон говорит о том, что, если ты сидишь и громко ругаешься, это не уголовная ответственность. Кроме того, по постановлению Верховного суда, подобные действия произошли после противоправных действий потерпевшего, как в нашем случае после оскорблений Пака. Они не квалифицируются как хулиганство.
Российский Суд не нашёл "связи между ударом " чемпиона" и смертельной травмой головы полученной жертвой " . Такая формулировка.
Правосудие, говорите ?
Российский Суд не нашёл "связи между ударом " чемпиона" и смертельной травмой головы полученной жертвой " . Такая формулировка.
Правосудие, говорите ?
1. Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека и не повлекшего последствий, указанных в статье 111 настоящего Кодекса, но вызвавшего длительное расстройство здоровья или значительную стойкую утрату общей трудоспособности менее чем на одну треть, -
наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет.
(в ред. Федеральных законов от 27.12.2009 N 377-ФЗ, от 07.03.2011 N 26-ФЗ, от 07.12.2011 N 420-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
2. То же деяние, совершенное:
а) в отношении двух или более лиц;
б) в отношении лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга;
в) в отношении малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно с особой жестокостью, издевательством или мучениями для потерпевшего;
(п. "в" в ред. Федерального закона от 27.07.2009 N 215-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
г) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;
д) из хулиганских побуждений;
е) по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы;
наказывается лишением свободы до 5 лет. вот и тут о всем пунктам часть 2 .
1. Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека и не повлекшего последствий, указанных в статье 111 настоящего Кодекса, но вызвавшего длительное расстройство здоровья или значительную стойкую утрату общей трудоспособности менее чем на одну треть, -
наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет.
(в ред. Федеральных законов от 27.12.2009 N 377-ФЗ, от 07.03.2011 N 26-ФЗ, от 07.12.2011 N 420-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
2. То же деяние, совершенное:
а) в отношении двух или более лиц;
б) в отношении лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга;
в) в отношении малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно с особой жестокостью, издевательством или мучениями для потерпевшего;
(п. "в" в ред. Федерального закона от 27.07.2009 N 215-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
г) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;
д) из хулиганских побуждений;
е) по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы;
наказывается лишением свободы до 5 лет. вот и тут о всем пунктам часть 2 .
фанатов, что у них разный подход. А мне без разницы кто они. Если бы даже они были из Самары или ЦСКА я тоже
самое писал бы. В этом отличие моей морали от твоей и я этим доволен. Так что живи по своим нормам, а большинство людей на этом сайте живут по другим нормам. Они должны получить строго по закону, не бол ьше и не меньше.
фанатов, что у них разный подход. А мне без разницы кто они. Если бы даже они были из Самары или ЦСКА я тоже
самое писал бы. В этом отличие моей морали от твоей и я этим доволен. Так что живи по своим нормам, а большинство людей на этом сайте живут по другим нормам. Они должны получить строго по закону, не бол ьше и не меньше.
Срок.
Реальный.
Срок.
Реальный.
В нашей стране могли дать срок если ты стоишь и только молча подумал.
В нашей стране могли дать срок если ты стоишь и только молча подумал.
Предположу,что ты тайный тарасовец,однажды обиженный в Питере)
Предположу,что ты тайный тарасовец,однажды обиженный в Питере)
Что-то перебор у прокурора или адвокат слишком сгущает краски...
Пьяным уродам-убийцам за рулем и то меньше дают!
Что-то перебор у прокурора или адвокат слишком сгущает краски...
Пьяным уродам-убийцам за рулем и то меньше дают!
этом сайте.
этом сайте.
Вот ты любишь предлагать различные версии этого дела. Например, сейчас про "пудрить носик" пишешь. Рискну предложить свою версию: звук из видео был вырезан намеренно для того, чтобы население не слышало тех слов, которые произносил Пак и его коллега по работе.
Вот ты любишь предлагать различные версии этого дела. Например, сейчас про "пудрить носик" пишешь. Рискну предложить свою версию: звук из видео был вырезан намеренно для того, чтобы население не слышало тех слов, которые произносил Пак и его коллега по работе.
Вот интересно, прокурор в качестве отягчающего обстоятельства упомянет их фамилии и что их ненавидят и за Монако и за бабло ?) Это же не просто граждане, это КОКОРИН И МАМАЕВ только за это их судить надо!
Вот интересно, прокурор в качестве отягчающего обстоятельства упомянет их фамилии и что их ненавидят и за Монако и за бабло ?) Это же не просто граждане, это КОКОРИН И МАМАЕВ только за это их судить надо!