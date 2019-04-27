Адвокат: «Прокурор будет просить 5 лет срока для Кокорина и Мамаева»

Адвокат Вячеслав Барик, участвующий в деле по обвинению форварда «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева в избиении нескольких человек, поделился своим мнением о деле.

Наказание будет озвучено в прениях сторон. Судя по тому, как прокурор ведет себя во время нашего процесса, я предполагаю, что она будет просить реальный и ощутимый срок. По моим ощущениям, речь идет о пяти годах лишения свободы.

Неверная квалификация содеянного? Конечно! И не только это. Возьмем моего подзащитного Кирилла Кокорина, которому вменяется причинение легкого вреда здоровью Виталию Соловчуку. Где эти побои? Их нет! Мамаев и Протасовицкий наносили ему удары и не отрицают этого, но при чем тут Кирилл? Соловчук, исходя из видеоматериалов, ударил младшего Кокорина первым, почему в таком случае к ответственности не привлечен он? Кирилл не делал ему сотрясение мозга, сам потерпевший говорил о том, что нос ему сломал Павел Мамаев. Таким образом, мой клиент по этому эпизоду не может быть привлечен по 115 статье. Вред здоровью он не наносил, его действия могут быть квалифицированы как побои.

Закон говорит о том, что, если ты сидишь и громко ругаешься, это не уголовная ответственность. Кроме того, по постановлению Верховного суда, подобные действия произошли после противоправных действий потерпевшего, как в нашем случае после оскорблений Пака. Они не квалифицируются как хулиганство.