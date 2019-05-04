Адвокат: «Кокорина и Мамаева не отправят сразу в тюрьму»

Адвокат Вячеслав Барик, участвующий в деле форварда «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, заявил, что даже при соответствующем приговоре суда футболисты не будут сразу же переведены в тюрьму.

Вероятность, что заседание 6 мая будет не последним перед вынесением приговора, конечно, есть. Но суд планирует все успеть в понедельник. Однозначно предсказать, как будут развиваться события, не может никто. Все зависит от объема представляемой информации. Если же 6 мая все успеется и рассмотрение закончится, возможно, 8 мая мы действительно услышим приговор. Но все еще зависит от загруженности суда: приговор сначала надо отписать.

После оглашения будем обсуждать позицию с подзащитными и принимать дальнейшие решения. Возможно, будем подавать апелляции, если приговор нас не устроит. В случае подачи апелляционной жалобы адвокатами или апелляционного представления прокурором, приговор не считается вступившим в законную силу до тех пор, пока Мосгорсуд не рассмотрит апелляцию. Поэтому, если суд выберет в качестве наказания реальный срок и мы подадим жалобу, ребята продолжат сидеть в СИЗО, а не будут переведены в тюрьму. После рассмотрения, суд либо вносит изменения, либо нет. Только тогда акт вступает в силу.