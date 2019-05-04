ГлавнаяНовости

Адвокат: «Кокорина и Мамаева не отправят сразу в тюрьму»

сегодня, 13:05

Адвокат Вячеслав Барик, участвующий в деле форварда «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, заявил, что даже при соответствующем приговоре суда футболисты не будут сразу же переведены в тюрьму.

Вероятность, что заседание 6 мая будет не последним перед вынесением приговора, конечно, есть. Но суд планирует все успеть в понедельник. Однозначно предсказать, как будут развиваться события, не может никто. Все зависит от объема представляемой информации. Если же 6 мая все успеется и рассмотрение закончится, возможно, 8 мая мы действительно услышим приговор. Но все еще зависит от загруженности суда: приговор сначала надо отписать.

После оглашения будем обсуждать позицию с подзащитными и принимать дальнейшие решения. Возможно, будем подавать апелляции, если приговор нас не устроит. В случае подачи апелляционной жалобы адвокатами или апелляционного представления прокурором, приговор не считается вступившим в законную силу до тех пор, пока Мосгорсуд не рассмотрит апелляцию. Поэтому, если суд выберет в качестве наказания реальный срок и мы подадим жалобу, ребята продолжат сидеть в СИЗО, а не будут переведены в тюрьму. После рассмотрения, суд либо вносит изменения, либо нет. Только тогда акт вступает в силу.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Адвокат: «Прокурор будет просить 5 лет срока для Кокорина и Мамаева»
27 апреля Комментарии75
Адвокат Кокорина: «Мы выходим на финишную прямую»
26 апреля Комментарии46
6 мая пройдет последнее заседание по делу Кокорина и Мамаева
25 апреля Комментарии4
Кокорин рассказал, как ударил Пака стулом
25 апреля Комментарии36
Кокорин: «Начиная с сапсана пил пиво, могу себе позволить в выходной»
25 апреля Комментарии23
Мамаев: «Хочется, чтобы Соловчук простил всех нас по-человечески»
25 апреля Комментарии15
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1
   311 / 964
сегодня в 15:17
Какой умница ! Таких адвокатов поискать !
PATRIOT1965
PATRIOT1965
   227 / 964
сегодня в 15:09
Пак не простил,ему не нужны подачки.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
   227 / 964
сегодня в 15:09
Адвокаты морально готовы к сроку.
No problem
No problem
   211 / 964
сегодня в 14:58
А терпила то упёртый оказался.
Парни своё поняли,отсидели для промывки мозгов,можно теперь и по компенсации побазарить и на мировую.
grazie100
grazie100
   413 / 964
сегодня в 14:57
Поздравляю , господа , вы пригоасили таких адвокатов , котопым важна их карьера, а если бы не пожалели денег и пригласили матёрых зубоов , то уже давно были дома.А за большие деньги , этим господам не были страшны их временные трудности. Кто вам посоветовал этих безграмотных чудаков.
КЭТиК
КЭТиК
   250 / 964
сегодня в 14:54
Сразу нельзя, надо поглумиться.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
   290 / 964
сегодня в 14:36
Адвокат: после приговора я продолжу доить своих клиентов
kastites
kastites
   97 / 964
сегодня в 14:29
Свободу футболистам ,Кокорину и Мамаеву
Жертвам репрессий
Zenit_84
Zenit_84
   126 / 964
сегодня в 14:28
Отправят не сразу
Ваня лучший
Ваня лучший
   69 / 964
сегодня в 14:22
Не сразу в тюрьму? И это радует некоторых.
Шуnя771
Шуnя771
   31 / 964
сегодня в 13:53
Опять сорок пять!
Али Самаркандский
Али Самаркандский
   587 / 964
сегодня в 13:50
На Колыме на Колыме ушёл последний караван
Palex
Palex
   48 / 964
сегодня в 13:50
Футбольных тем,я так понимаю в стране и в мире нет.
mihaluch
mihaluch
   55 / 964
сегодня в 13:31
Не дождётся красноярская ИК-27 усиления.
rubinovyi2
rubinovyi2
   184 / 964
сегодня в 13:28
Не сразу...,аж на душе полегчало.)
Некит_Зенит
Некит_Зенит
   107 / 964
сегодня в 13:27
Это не страна, это клоунада. Пол года не могут разобраться кто кого побил и кто виноват.
Vik_ont25
Vik_ont25 ответил Abris
   513 / 964
сегодня в 13:25
Это уже не смешно. Ну погуляли не по-детски, натянули их по-полной! Хватит.
Leha-ha50
Leha-ha50
   8 / 964
сегодня в 13:19
Адвокат: «Кокорина и Мамаева не отправят сразу в тюрьму»
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Дадут на недельку в Монако съездить?!?
Abris
Abris
   503 / 964
сегодня в 13:11
За что в тюрьму?
NbKA555
NbKA555
   46 / 964
сегодня в 13:10
Надеюсь парней не закроют.Хоть Кокорина и не уважаю как человека.Но такого и врагу не пожелаешь...
azures
azures
   495 / 964
сегодня в 13:07
Как разница сразу или не сразу.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100