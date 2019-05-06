Адвокат Кокорина: «Александр скорее отдаст, чем возьмёт»

Адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина считает, что футболист осознал свою вину.

Без сомнения, личность моего подзащитного характеризуется более чем положительно. Общественная опасность данного деяния оценивается как лёгкий вред здоровью. При вынесении наказания необходимо руководствоваться принципом гуманизма.

Александр Кокорин — человек неравнодушный. Он скорее отдаст, чем возьмёт. Воплощал мечты тяжелобольных детей, купил квартиру малоимущей семье, оплачивал операции — это лишь малый список того, что сделал Кокорин.

Сын у Александра Кокорина ещё маленький, но он уже умеет говорить и знает слово «папа». Он часто спрашивает, где он. Видеть ребёнок может только награды и кубки.

Прозрение досталось ему дорогой ценой. Совесть у него есть, и она всё исправит. Жаль лишь потерянное время. Сегодня я зачитала заключение врача „Зенита“, в котором говорится, что он может закончить карьеру игрока.

Анализируя свой поступок, Александр признает: да, оступился, да, поступил так сгоряча и совершил глупость. Кокорин подавал ходатайство о даче показаний с полиграфом, что говорит о его честности.