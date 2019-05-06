ГлавнаяНовости

Адвокат Кокорина: «Александр скорее отдаст, чем возьмёт»

вчера, 20:03

Адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина считает, что футболист осознал свою вину.

Без сомнения, личность моего подзащитного характеризуется более чем положительно. Общественная опасность данного деяния оценивается как лёгкий вред здоровью. При вынесении наказания необходимо руководствоваться принципом гуманизма. 

Александр Кокорин — человек неравнодушный. Он скорее отдаст, чем возьмёт. Воплощал мечты тяжелобольных детей, купил квартиру малоимущей семье, оплачивал операции — это лишь малый список того, что сделал Кокорин. 

Сын у Александра Кокорина ещё маленький, но он уже умеет говорить и знает слово «папа». Он часто спрашивает, где он. Видеть ребёнок может только награды и кубки. 

Прозрение досталось ему дорогой ценой. Совесть у него есть, и она всё исправит. Жаль лишь потерянное время. Сегодня я зачитала заключение врача „Зенита“, в котором говорится, что он может закончить карьеру игрока

Анализируя свой поступок, Александр признает: да, оступился, да, поступил так сгоряча и совершил глупость. Кокорин подавал ходатайство о даче показаний с полиграфом, что говорит о его честности.

Всё о скандале с участием Кокорина и Мамаева

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Кокорин: «Хотел сказать стихами, но ничего не вспомнил»
Вчера, 22:40 Комментарии13
8 мая решится будущее Кокорина и Мамаева
Вчера, 22:36 Комментарии24
Мамаев: «Хотелось бы вернуться в большой спорт»
Вчера, 22:29 Комментарии5
Адвокат К. Кокорина: «У подзащитного наивное представление о добре и зле»
Вчера, 21:40 Комментарии10
Адвокат Мамаева: «Действия Соловчука привели к продолжению конфликта»
Вчера, 21:24 Комментарии5
Адвокат Кокорина: «Поздравляем Александра с чемпионством»
Вчера, 21:06 Комментарии11
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Морозовский
Морозовский
   4 / 1004
сегодня в 01:27
Зачем сына маленького вплетать в эту гнусную компанию и грязную историю, а адвокат?
Землянин
Землянин
   170 / 1004
вчера в 23:46
Шишанутый
Шишанутый ответил Artemon9
   11 / 1004
вчера в 22:18
Я видел как Юлия Тимошенко в 2013 году получила цирроз печени и ходить не могла. Все адвокаты, СМИ, "активисты" кричали, что ей осталось мало, и что пора ее выпускать. Ну и куда цирроз подевался? Выглядит лучше прежнего. То же самое с Кокориным и Мамаевым. Придумали истории о колене, о том, что карьеру может закончить, и т.д Бред, чушь...Не верю
А ты что не знаеш что у него травма крестов была? Такая травма не проходит без следно. Тем более в тюремных условиях все услугубляется.
Artemon9
Artemon9
   570 / 1004
вчера в 21:30
Я видел как Юлия Тимошенко в 2013 году получила цирроз печени и ходить не могла. Все адвокаты, СМИ, "активисты" кричали, что ей осталось мало, и что пора ее выпускать. Ну и куда цирроз подевался? Выглядит лучше прежнего.
То же самое с Кокориным и Мамаевым. Придумали истории о колене, о том, что карьеру может закончить, и т.д
Бред, чушь...Не верю
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   490 / 1004
вчера в 21:09
Ага ,все видели ,как Кокорин Паку стул подарить пытался ! Но Пак оказался честным вором и отклонил подарок своим телом ! )))))))))
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил 161регион
   490 / 1004
вчера в 21:07
Деточкин нарушал закон,но он честный человек.....))) Х.Ф."Берегись автомобиля"
Да ,он виноват ,но он не виноват ! ))))))))))))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   36 / 1004
вчера в 20:55
"Сын у Александра Кокорина ещё маленький, но он уже умеет говорить и знает слово «папа». Он часто спрашивает, где он."

Очень мило вышло у адвоката, только она забыла добавить, что, по показаниям свидетелей же, Алесандр Кокорин весь вечер занимался посещением стрип-клубов и сажанием себе на колени моделей легкого поведения и вряд ли его интересовало в этот момент, как поживает сынишка.
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
   395 / 1004
вчера в 20:49
А куда он денется...
Но отдать за свободу нужно много.
Кайзер Созе
Кайзер Созе
   575 / 1004
вчера в 20:30
Отдаст, потом догогнит и еще раз отдаст!
cska plus
cska plus
   43 / 1004
вчера в 20:24
К чему весь этот балаган, надо было как федун, его подопечный сбил человека на пешеходном переходе, проезжая под красный свет светофора, затем вышел отмутузил его а он оказался не каким нибудь паком а иностранным гражданином да ещё и сша, федун взял всё замял, правда обещал в качестве наказания отправить в молодёжку но потом хрен положил на всех и передумал, во как!
Nikola45
Nikola45
   20 / 1004
вчера в 20:23
Искренне желаю Паку! Что бы его поймали и посадили лет на 15!
161регион
161регион
   51 / 1004
вчера в 20:20
Деточкин нарушал закон,но он честный человек.....)))
Х.Ф."Берегись автомобиля"
Sergey Z
Sergey Z
   146 / 1004
вчера в 20:16
Деньги тебе отдаёт регулярно!!!
LOpp
LOpp
   9 / 1004
вчера в 20:12
Конечно, Кокорин хотел себя табуреткой огреть, но промахнулся и попал в Пака
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100