Адвокат Мамаева: «Действия Соловчука привели к продолжению конфликта»

Адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева в очередной раз рассказал о конфликте между футболистом и водителем Виталием Соловчуком.

Все обвинения искусственные и надуманные, ни живые и ни мёртвые. По эпизоду с Соловчуком вину Мамаев признал частично, не отрицает факт причинения травм, которые диагностированы. Соловчук говорил, что Мамаев спокойно попросил девушку выйти из машины, после чего решил подойти и выяснить причину оскорблений, договорённостей не было, умысла не было. Соловчук сам вышел из автомобиля и уверенно стоял, общался. Изначальное общение происходило спокойно. Последующие действия Мамаева обусловлены не хулиганскими побуждениями, а личной мотивацией. Не только оскорбления, но и удар в подбородок, причинивший боль.

Действия Соловчука привели к продолжению конфликта, ведь бывший гандболист весом в 108 килограмм нанёс удар в подбородок. Неизвестно, чем бы всё закончилось, будь удар сильнее, мог Соловчук сидеть на скамье подсудимых. Действия Мамаева в отношении Соловчука не были хулиганскими побуждениями. Как следует из расшифровки с видеорегистратора состоялся диалог, потерпевший продолжал уверенно стоять на своём и провоцировал конфликт, а не пытался извиниться.