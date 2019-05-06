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Адвокат Мамаева: «Действия Соловчука привели к продолжению конфликта»

вчера, 21:24

Адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева в очередной раз рассказал о конфликте между футболистом и водителем Виталием Соловчуком.

Все обвинения искусственные и надуманные, ни живые и ни мёртвые. По эпизоду с Соловчуком вину Мамаев признал частично, не отрицает факт причинения травм, которые диагностированы. Соловчук говорил, что Мамаев спокойно попросил девушку выйти из машины, после чего решил подойти и выяснить причину оскорблений, договорённостей не было, умысла не было. Соловчук сам вышел из автомобиля и уверенно стоял, общался. Изначальное общение происходило спокойно. Последующие действия Мамаева обусловлены не хулиганскими побуждениями, а личной мотивацией. Не только оскорбления, но и удар в подбородок, причинивший боль. 

Действия Соловчука привели к продолжению конфликта, ведь бывший гандболист весом в 108 килограмм нанёс удар в подбородок. Неизвестно, чем бы всё закончилось, будь удар сильнее, мог Соловчук сидеть на скамье подсудимых. Действия Мамаева в отношении Соловчука не были хулиганскими побуждениями. Как следует из расшифровки с видеорегистратора состоялся диалог, потерпевший продолжал уверенно стоять на своём и провоцировал конфликт, а не пытался извиниться.

Всё о скандале с участием Кокорина и Мамаева

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Все комментарии
mikysss
mikysss
   140 / 1004
сегодня в 00:37
Адвоката надо рядом с мамаем и кококориным посадить - Соловчук виноват что его толпой прессовали ага?
Землянин
Землянин
   170 / 1004
вчера в 23:41
grazie100
grazie100 ответил Vasya Oblomov
   235 / 1004
вчера в 21:44
Может он трус, или что-то другое ,что мы не знаем? Зачем ему был нужен конфликт?....Может не ожидал что ответят, а может побоялся что выгонят из программы..Соловчук -однако...
grazie100
grazie100
   235 / 1004
вчера в 21:38
Это тем кто заявлял , что Соловчука избили из хулиганских побуждений .Он был далеко ботаник , которого нам тут всё время преподносили, драку начал он сам ,бывший гандболист , если кто знает, далеко не шахматист. .А главное как-то его регистратор уж больно выборочно снимал, хотя не мог этого делать т.е. было воздействие и очень непростое, а специальным оборудованием. Так что не всё так как тут распинались ,,поборники" закона, которые хотят видеть только их расклад , а не объективную картину, и если бы был не Мамаев и Кокорин, а золотая молодёжь, дети больших дядек , то сидел Соловчук и не 1, 6 года а лет 5 , если не больше, а о процессе никто и никогда даже и не услышал...
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
   557 / 1004
вчера в 21:34
Стыдно хандболисту 108 килограмовому жаловаться на избиение тощего Ммаева
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