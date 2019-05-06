Обвинение потребовало для Кокорина и Мамаева 1,5 года колонии общего режима

Прокурор Светлана Тарасова потребовала для Александра и Кирилла Кокориных 1 год и 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима. Павлу Мамаеву и Александру Протасовицкому прокурор запросила 1 год и 5 месяцев также общего режима.
Напомним, что футболистам инкриминируют статьи «Побои» и «Хулиганство». Ранее Кокорин рассказал о конфликте в «Кофемании» с чиновником Денисом Паком, в результате которого футболист ударил своего оппонента стулом.
«Товарищ Сталин ставит великую задачу – добиться 5-часового рабочего дня. Если мы этого добьёмся, то это будет великий переворот. В девять работу начал – в 2 часа уже конец, без перерыва. Пообедал – и время свободное. Мы на одном этом капитализм обойдём, они так не могут, им прибыль давай, а им рабочие – а как русские могут за 5 часов и живут хорошо? Нет, давай нам тоже социализм и Советскую Власть, мы тоже хотим жить как люди. Вот это и будет мирное наступление коммунизма».
«Коммунизм возможен, если в жизни будет расти число коммунистов не за страх, не за премию, а за совесть,- таких, которым интересно работать и жить, которые умеют и поработать и отдохнуть, но не так, на танцульках, а с душой, чтобы развиваться».
«Спорт – это обязательно для каждого; если рабочий день будет 5 часов – на всё хватит, учиться надо будет всю жизнь. Прошло 10 лет – снова садись на пару месяцев за парту, вспоминай историю, географию. А если знаешь – сдай экзамен и гуляй эти два месяца. Нам неучи не нужны, нам нужны поголовно коммунисты, а какой ты коммунист, если ты ничего не знаешь и за сердце в сорок лет хватаешься? Это у нас времени не было, а у тебя есть, давай, развивайся, дорогой, тебе Советская Власть дала, пользуйся и сам её укрепляй».
«И так – по всему миру»
Из записей Л. П. Берии
«Товарищ Сталин ставит великую задачу – добиться 5-часового рабочего дня. Если мы этого добьёмся, то это будет великий переворот. В девять работу начал – в 2 часа уже конец, без перерыва. Пообедал – и время свободное. Мы на одном этом капитализм обойдём, они так не могут, им прибыль давай, а им рабочие – а как русские могут за 5 часов и живут хорошо? Нет, давай нам тоже социализм и Советскую Власть, мы тоже хотим жить как люди. Вот это и будет мирное наступление коммунизма».
«Коммунизм возможен, если в жизни будет расти число коммунистов не за страх, не за премию, а за совесть,- таких, которым интересно работать и жить, которые умеют и поработать и отдохнуть, но не так, на танцульках, а с душой, чтобы развиваться».
«Спорт – это обязательно для каждого; если рабочий день будет 5 часов – на всё хватит, учиться надо будет всю жизнь. Прошло 10 лет – снова садись на пару месяцев за парту, вспоминай историю, географию. А если знаешь – сдай экзамен и гуляй эти два месяца. Нам неучи не нужны, нам нужны поголовно коммунисты, а какой ты коммунист, если ты ничего не знаешь и за сердце в сорок лет хватаешься? Это у нас времени не было, а у тебя есть, давай, развивайся, дорогой, тебе Советская Власть дала, пользуйся и сам её укрепляй».
«И так – по всему миру»
Из записей Л. П. Берии
Я примерно такой исход и предполагал
Я примерно такой исход и предполагал
Тут футбольной уголовной "сказочке" и конец.
Уж близок конец развязки хулиганских похождений Кокорина, Мамаева и братки!
Совсем ничего осталось, да с вещичками на выход в колонию.
А прокурор МОЛОДЕЦ, как и следствие, как и суд - все МОЛОДЦЫ!
Довели уголовное дело до логического завершения и не дали подсудимым это дело ЗАМЯТЬ и замылить.
Мало прокурор ЗАПРОСИЛА!
Надо было ВПАЯТЬ им все ПЯТЬ лет колонии.
За вычетом и прочими условностями с зачётами и пересчётами, они ещё легко ОТДЕЛАЛИСЬ!
А Зенит наградит уголовника Кокорина золотой медалью в насмешку над всеми футболистами.
Подсудимый в СИЗО полгода сидит, а за это ему медаль, на которую он НЕ НАИГРАЛ!!!
Поощрение за ХУЛИГАНСТВО!!!
Кокорин совсем НЕ ЗАСЛУЖИЛ медали!
Игрок должен сыграть половину игр чемпионата - в основе и с выходом на замену - ПОЛОВИНУ!!!.
Кокорин сыграл всего три игры и то плохо!!!
Это просто ПРОФАНАЦИЯ если Кокорину выпишут медаль по БЛАТУ.
Пока другие выкладывались, Кокорин сидел в СИЗО и прохлаждался тамошним распорядком.
Сидел на НАРАХ, как "король" на именинах криминального авторитета Мамаева.
Это НОНСЕНС давать игроку медаль за то, что он весь чемпионат просидел в СИЗО!!!
Кокорин совсем НЕ ЗАСЛУЖИЛ медали, но ЗАСЛУЖИЛ реальный срок отсидки в колонии!
Там ему самое МЕСТО.
Уголовник Кокорин на выход! С вещами.
Звучит???
Очень даже звучит!
Уголовная награда нашла своего "героя"!!!
Тут футбольной уголовной "сказочке" и конец.
Уж близок конец развязки хулиганских похождений Кокорина, Мамаева и братки!
Совсем ничего осталось, да с вещичками на выход в колонию.
А прокурор МОЛОДЕЦ, как и следствие, как и суд - все МОЛОДЦЫ!
Довели уголовное дело до логического завершения и не дали подсудимым это дело ЗАМЯТЬ и замылить.
Мало прокурор ЗАПРОСИЛА!
Надо было ВПАЯТЬ им все ПЯТЬ лет колонии.
За вычетом и прочими условностями с зачётами и пересчётами, они ещё легко ОТДЕЛАЛИСЬ!
А Зенит наградит уголовника Кокорина золотой медалью в насмешку над всеми футболистами.
Подсудимый в СИЗО полгода сидит, а за это ему медаль, на которую он НЕ НАИГРАЛ!!!
Поощрение за ХУЛИГАНСТВО!!!
Кокорин совсем НЕ ЗАСЛУЖИЛ медали!
Игрок должен сыграть половину игр чемпионата - в основе и с выходом на замену - ПОЛОВИНУ!!!.
Кокорин сыграл всего три игры и то плохо!!!
Это просто ПРОФАНАЦИЯ если Кокорину выпишут медаль по БЛАТУ.
Пока другие выкладывались, Кокорин сидел в СИЗО и прохлаждался тамошним распорядком.
Сидел на НАРАХ, как "король" на именинах криминального авторитета Мамаева.
Это НОНСЕНС давать игроку медаль за то, что он весь чемпионат просидел в СИЗО!!!
Кокорин совсем НЕ ЗАСЛУЖИЛ медали, но ЗАСЛУЖИЛ реальный срок отсидки в колонии!
Там ему самое МЕСТО.
Уголовник Кокорин на выход! С вещами.
Звучит???
Очень даже звучит!
Уголовная награда нашла своего "героя"!!!
Из за полутора лет которое запросило обвинение, налогоплательщики в угоду Московской шайке высокопоставленных плебеев оплачивало и оплачивает содержание ОСОБО ОПАСНЫХ дурачков ))
Давно было под домашний арест как МАКСИМУМ ! Или на подписку до суда!
МАРАЗМ!
Где самый негодующий ИВАН ПРЕКРАСНЫЙ? Где ваши желаемые 5 лет?
Из за полутора лет которое запросило обвинение, налогоплательщики в угоду Московской шайке высокопоставленных плебеев оплачивало и оплачивает содержание ОСОБО ОПАСНЫХ дурачков ))
Давно было под домашний арест как МАКСИМУМ ! Или на подписку до суда!
МАРАЗМ!
Где самый негодующий ИВАН ПРЕКРАСНЫЙ? Где ваши желаемые 5 лет?