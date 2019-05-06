Обвинение потребовало для Кокорина и Мамаева 1,5 года колонии общего режима

вчера, 17:33

Прокурор Светлана Тарасова потребовала для Александра и Кирилла Кокориных 1 год и 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима. Павлу Мамаеву и Александру Протасовицкому прокурор запросила 1 год и 5 месяцев также общего режима.

Напомним, что футболистам инкриминируют статьи «Побои» и «Хулиганство». Ранее Кокорин рассказал о конфликте в «Кофемании» с чиновником Денисом Паком, в результате которого футболист ударил своего оппонента стулом.