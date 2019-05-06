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Обвинение потребовало для Кокорина и Мамаева 1,5 года колонии общего режима

вчера, 17:33

Прокурор Светлана Тарасова потребовала для Александра и Кирилла Кокориных 1 год и 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима. Павлу Мамаеву и Александру Протасовицкому прокурор запросила 1 год и 5 месяцев также общего режима.

Напомним, что футболистам инкриминируют статьи «Побои» и «Хулиганство». Ранее Кокорин рассказал о конфликте в «Кофемании» с чиновником Денисом Паком, в результате которого футболист ударил своего оппонента стулом.

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Мухаммет Акмаммедов
Мухаммет Акмаммедов
сегодня в 03:42
Ну медаль это уже слишком. Даже вчера сидел и ухмылялся...года по 2-3 можно было.....
dok66
dok66
   580 / 1004
сегодня в 03:27
Скоро выйдут по УДО , но урок будет всем
maiklvizit
maiklvizit
   964 / 1004
сегодня в 00:33
..а мне вчера МетростройСПБ за февраль ЗП перевел(14000 две трети тарифа)Двое маленьких детей и кредит в 28500...,спросил в бухгалтерии кода за март,сказали НЕ ЗНАЕМ.
Василий Копатович
Василий Копатович ответил mangoх12
   702 / 1004
сегодня в 00:26
Берия о 5-ти часовом рабочем дне!!!

«Товарищ Сталин ставит великую задачу – добиться 5-часового рабочего дня. Если мы этого добьёмся, то это будет великий переворот. В девять работу начал – в 2 часа уже конец, без перерыва. Пообедал – и время свободное. Мы на одном этом капитализм обойдём, они так не могут, им прибыль давай, а им рабочие – а как русские могут за 5 часов и живут хорошо? Нет, давай нам тоже социализм и Советскую Власть, мы тоже хотим жить как люди. Вот это и будет мирное наступление коммунизма».

«Коммунизм возможен, если в жизни будет расти число коммунистов не за страх, не за премию, а за совесть,- таких, которым интересно работать и жить, которые умеют и поработать и отдохнуть, но не так, на танцульках, а с душой, чтобы развиваться».

«Спорт – это обязательно для каждого; если рабочий день будет 5 часов – на всё хватит, учиться надо будет всю жизнь. Прошло 10 лет – снова садись на пару месяцев за парту, вспоминай историю, географию. А если знаешь – сдай экзамен и гуляй эти два месяца. Нам неучи не нужны, нам нужны поголовно коммунисты, а какой ты коммунист, если ты ничего не знаешь и за сердце в сорок лет хватаешься? Это у нас времени не было, а у тебя есть, давай, развивайся, дорогой, тебе Советская Власть дала, пользуйся и сам её укрепляй».

«И так – по всему миру»

Из записей Л. П. Берии
Землянин
Землянин
   170 / 1004
вчера в 23:52
mangoх12
mangoх12 ответил KaZёL
   25 / 1004
вчера в 23:31
Забыл добавить, Гинер же сам хохол...
я тебя понял , ты сделал из Гинера Берию, который всех расстрелировал и насиловал) И раз он жил в Москве, то русский , а не грузин ..А Гинер следовательно хохол, а не еврей))) ахахах Все хватит смешить. я тебя понял - Гинер второй Берия или того хуже Сталин))
nikoladolgov
nikoladolgov
   351 / 1004
вчера в 23:01
Маловато будет ....
MopkoBHuk
MopkoBHuk ответил Apsny
вчера в 22:52
Уже отсидели в СИЗО день идет за 1,5.
Я примерно такой исход и предполагал
KaZёL
KaZёL ответил mangoх12
   118 / 1004
вчера в 22:39
Забыл добавить, Гинер же сам хохол...
Apsny
Apsny
   65 / 1004
вчера в 22:39
Еще 2 месяца отсидят и все.
KaZёL
KaZёL ответил mangoх12
   118 / 1004
вчера в 22:35
Причём здесь хохлы? Русские, Белорусы... Тебе не про нации глаголят, а про деяния упыря... А ты все переворачиваешь так, как тебе удобно, если тебя утешит, если ты мал и не знал, в 80 е ещё был совок.. Андропыча.. Меченного.
Рубиновый Дракон
Рубиновый Дракон
   108 / 1004
вчера в 22:30
Кокорин и Мамаев.Это кто?В чем сыр-бор?))
mangoх12
mangoх12 ответил KaZёL
   25 / 1004
вчера в 22:10
Я не защитник... Гинер крошил уголовников Хахляцких? Может мирных? Как Япончик и Отарик Квантрашвили....
тебе видней ты же знаешь точно кого он крошил и свечку держал когда насиловал)) Я даже не знал, что ты переживаешь за мирных украинских граждан, которых буквально вчера полоскал на чем свет стоит) Вот она сила ненависти к Гинеру был хохлофобом стал хохлолюбом, ахахахахха Браво Гинер, так влияет на мозги что у парня стрелка на 180 развернулась))
Морозовский
Морозовский
   4 / 1004
вчера в 22:03
Продержали РЕБЯТ по блату в льготном районе (год за два) и 9 Мая наградят золотой медалью и, как героев, участников боевых действий, отпустят на свою блатную работу!
zubila
zubila
   342 / 1004
вчера в 21:57
То есть фактически они их уже и отсидели в сизо? Год за два, не? Короче класический цирк
FCSM всегда первый
FCSM всегда первый
   37 / 1004
вчера в 21:19
Отпетушить Кокорина и выпустить
mugik1973
mugik1973 ответил 13 RUS
   612 / 1004
вчера в 20:50
По твоим словам Федун табуреткой ударил Пак, а за это седит Кокорин.
13 RUS
13 RUS
   354 / 1004
вчера в 20:46
фидун и тут обделался со своим пупсятником ослабляя конкурентов таких как Зенит
Sysanin101
Sysanin101
   290 / 1004
вчера в 20:42
Прокурор ЗАПРОСИЛА для подсудимых???
Тут футбольной уголовной "сказочке" и конец.
Уж близок конец развязки хулиганских похождений Кокорина, Мамаева и братки!
Совсем ничего осталось, да с вещичками на выход в колонию.
А прокурор МОЛОДЕЦ, как и следствие, как и суд - все МОЛОДЦЫ!
Довели уголовное дело до логического завершения и не дали подсудимым это дело ЗАМЯТЬ и замылить.

Мало прокурор ЗАПРОСИЛА!
Надо было ВПАЯТЬ им все ПЯТЬ лет колонии.
За вычетом и прочими условностями с зачётами и пересчётами, они ещё легко ОТДЕЛАЛИСЬ!
А Зенит наградит уголовника Кокорина золотой медалью в насмешку над всеми футболистами.
Подсудимый в СИЗО полгода сидит, а за это ему медаль, на которую он НЕ НАИГРАЛ!!!
Поощрение за ХУЛИГАНСТВО!!!
Кокорин совсем НЕ ЗАСЛУЖИЛ медали!
Игрок должен сыграть половину игр чемпионата - в основе и с выходом на замену - ПОЛОВИНУ!!!.
Кокорин сыграл всего три игры и то плохо!!!
Это просто ПРОФАНАЦИЯ если Кокорину выпишут медаль по БЛАТУ.
Пока другие выкладывались, Кокорин сидел в СИЗО и прохлаждался тамошним распорядком.
Сидел на НАРАХ, как "король" на именинах криминального авторитета Мамаева.
Это НОНСЕНС давать игроку медаль за то, что он весь чемпионат просидел в СИЗО!!!
Кокорин совсем НЕ ЗАСЛУЖИЛ медали, но ЗАСЛУЖИЛ реальный срок отсидки в колонии!
Там ему самое МЕСТО.

Уголовник Кокорин на выход! С вещами.
Звучит???
Очень даже звучит!
Уголовная награда нашла своего "героя"!!!
KaZёL
KaZёL ответил Ваня лучший
   118 / 1004
вчера в 20:40
Ты наверное и Чикатило почитаешь... Ну ну.
KaZёL
KaZёL ответил Ваня лучший
   118 / 1004
вчера в 20:38
Для тебя и Япончик светлейший человек, вера у тебя что надо.
Werewolfff
Werewolfff
вчера в 20:31
Ха! Сейчас их в СИЗО проморозят, а там день за два считается. Дадут срок, а они по таким подсчётам уже своё отсидели. Вот и всё)
Ваня лучший
Ваня лучший ответил KaZёL
   56 / 1004
вчера в 20:22
Источник что надо. Почти как Московский комсомолец. Желтизна неимоверная
drug01
drug01
   135 / 1004
вчера в 20:19
Пример для остальных...
Nikola45
Nikola45 ответил Бабушка Маня
   20 / 1004
вчера в 20:18
Неужели сядут?
Не думаю! Скорее всего выпустят из зала суда! Они из полутора лет год уже отсидели!
Nikola45
Nikola45
   20 / 1004
вчера в 20:17
Да маразм крепчает ))
Из за полутора лет которое запросило обвинение, налогоплательщики в угоду Московской шайке высокопоставленных плебеев оплачивало и оплачивает содержание ОСОБО ОПАСНЫХ дурачков ))
Давно было под домашний арест как МАКСИМУМ ! Или на подписку до суда!
МАРАЗМ!
Где самый негодующий ИВАН ПРЕКРАСНЫЙ? Где ваши желаемые 5 лет?
Бабушка Маня
Бабушка Маня
   294 / 1004
вчера в 20:11
Неужели сядут?
Charlie Scene
Charlie Scene
   436 / 1004
вчера в 20:06
Цырк продолжается))))) И что это срок? не смешите епт, я на одной ноге простою)
Djon_V
Djon_V
   591 / 1004
вчера в 19:51
Вообще-то статью "побои" заменили на "причинение лёгкого вреда здоровью"
kastites
kastites
   61 / 1004
вчера в 19:48
Лихо им заслал Федун
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