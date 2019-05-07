Гаттузо: «Поговорю с Бакайоко на своём языке»

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо после победы над «Болоньей» (2:1) в матче 35-го тура Серии А прокомментировал инцидент с полузащитником своей команды Тьему Бакайоко. 24-летний француз в первом тайме должен был заменить получившего травму Лукаса Билью, но слишком медленно готовился к выходу на поле, и Гаттузо решил выпустить вместо него Хосе Маури. После этого наставник «россонери» и Бакайоко обменялись оскорбительными репликами.

Что происходит в команде – это наше дело, которое останется внутри неё. Я попросил Бакакойко подготовиться [к выходу на поле], это заняло у него какое-то время, и я вызвал Хосе Маури. Мы все защищаем цвета престижного клуба. Я ждал семь-восемь минут, но он даже не надел свои щитки.

Я за свою карьеру послал немало тренеров, однако сейчас я здесь. Посмотрим, что будет. Всё дело в уважении. Игроки могут говорить что угодно в мой адрес, но главное то, что им не хватает уважения к своим товарищам по команде.

У нас сейчас другие приоритеты. В конце сезона будем смотреть как в школе, кто вёл себя хорошо, а кто плохо. Кто угодно может оскорбить меня на бровке, но мы встретится с глазу на глаз, и там будет видно.

Я хочу разобраться с этим в раздевалке и поговорить на своём языке – так, как я не могу по телевидению. Мы должны фокусироваться на победах и не тратить время на посторонние вещи.