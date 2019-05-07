ГлавнаяНовости

Гаттузо: «Поговорю с Бакайоко на своём языке»

сегодня, 02:07
МиланЛоготип футбольный клуб Милан2 : 1Логотип футбольный клуб БолоньяБолоньяМатч завершен

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо после победы над «Болоньей» (2:1) в матче 35-го тура Серии А прокомментировал инцидент с полузащитником своей команды Тьему Бакайоко. 24-летний француз в первом тайме должен был заменить получившего травму Лукаса Билью, но слишком медленно готовился к выходу на поле, и Гаттузо решил выпустить вместо него Хосе Маури. После этого наставник «россонери» и Бакайоко обменялись оскорбительными репликами.

Что происходит в команде – это наше дело, которое останется внутри неё. Я попросил Бакакойко подготовиться [к выходу на поле], это заняло у него какое-то время, и я вызвал Хосе Маури. Мы все защищаем цвета престижного клуба. Я ждал семь-восемь минут, но он даже не надел свои щитки. 

Я за свою карьеру послал немало тренеров, однако сейчас я здесь. Посмотрим, что будет. Всё дело в уважении. Игроки могут говорить что угодно в мой адрес, но главное то, что им не хватает уважения к своим товарищам по команде.

У нас сейчас другие приоритеты. В конце сезона будем смотреть как в школе, кто вёл себя хорошо, а кто плохо. Кто угодно может оскорбить меня на бровке, но мы встретится с глазу на глаз, и там будет видно.

Я хочу разобраться с этим в раздевалке и поговорить на своём языке – так, как я не могу по телевидению. Мы должны фокусироваться на победах и не тратить время на посторонние вещи.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Леонардо: «Бакайоко? Каждый должен нести ответственность за свои ошибки»
Сегодня, 02:57 Комментарии0
СлухиИгроки ПСЖ ополчились против Паредеса
29 апреля Комментарии58
Неймар ударил болельщика после поражения в Кубке Франции
28 апреля ВидеоКомментарии120
«Барнсли» подал жалобу на Бартона, разбившего лицо тренеру команды
16 апреля Комментарии4
Лейва посоветовал заткнуться миланскому журналисту в инвалидной коляске
16 апреля Комментарии11
Гулиев vs Кокорин и Мамаев. А в чём, собственно, разница?
13 апреляВадим Багров в блоге Пятиминутка ненавистиКомментарии60
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Белорусский вокзал
Белорусский вокзал
   587 / 1004
сегодня в 04:39
"но мы встретится с глазу на глаз, и там будет видно."
shlifen
shlifen
   349 / 1004
сегодня в 02:21
Кажется бакайоко заслужил получить пи.... =))))
STVA 1
STVA 1
   48 / 1004
сегодня в 02:17
Побьет !!!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100