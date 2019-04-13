Гулиев vs Кокорин и Мамаев. А в чём, собственно, разница?

вчера, 16:15

Не заведено дело. Официальных подтверждений, что «Спартак» строго наказал, пока нет. «Соккер.ру» удивляется, что чужая глупость ничему не учит.

Если замалчивать проступки, как получить поколение российских футболистов с работающими мозгами? Ведь то, что сотворил Гулиев – оскорбление «Спартака» и его фанатов. Упали ниже «Зенита», ведь глупость сотворена в дни суда над Кокориным и Мамаевым!

Нерядовая история, как пытаются ее выставить. Сама тема поведения игроков давно вышла за рамки личных для Федора Смолова – форварду повезло, что в серьезной автомобильной аварии не убил себя, пассажира (говорят, Игнатьева) или случайного прохожего.

Уже не только история двух небедных балбесов Кокорина и Мамаева – повезло, что избитый ногами водитель хорошо закрывал голову. Не только случай Гулиева – американец не позвонил в посольство, а мог быть международный скандал.

Это давно история о бардаке. Только ужесточали лимит как метод воспитания! Убили конкуренцию и подняли зарплаты подросткам с мозгами детей. Но даже детей с миллионами на счетах надо воспитывать. Причем не «по понятиям» тех, кто дерется за деньги, ведь там не все педагоги по призванию или образованию.

Но поскольку реакция на случаи разная, то разберем их по пунктам, выставив оценки по 5-балльной шкале. И чем выше балл за неадекватность – тем хуже для фигурантов.

Тяжесть нанесенных побоев

Избитый водитель ведущей из больницы был выписан через четыре дня. Свидетель под присягой сообщил, что чиновник Пак вышел из кафе сам и якобы улыбался – пережил удар стулом. Кокорин и Мамаев не нанесли серьезные увечья. И американский лингвист, которого Гулиев сначала зацепил машиной на переходе, разумеется, тоже не в коме оказался.

Но ему сломали нос днем в Москве! За что? За то, что на «зеленый» перешел дорогу. Нормально? По видео точно нельзя обвинить американца, что дал повод Гулиеву дважды выйти из машины, побежать к незнакомцу и избить. В трезвом виде, не после бурной ночи, зато до крови – свидетельница говорит, что американец не отбивался, ему залило лицо кровью, он упал и был шокирован.

Гулиев: 5 баллов.

Кокорин и Мамаев: 5 баллов.

Поведение пострадавших

Водитель обозвал выпивших Кокорина и Мамаева «петухами». Завязалась перепалка, результатом стала драка. Кирилл Кокорин и Мамаев – а не Александр, спровоцировали избиение ногами, как видно по видеозаписям. Младший был самым агрессивным – говорят свидетели на суде, и в ходе избиения чиновников в кафе. Одновременно в показаниях есть отсылка к тому, что Пак назвал футболистов «е******ми».

Не оправдание, конечно, но Гулиев бил человека после того, как едва не сбил его на «зебре» на «красный» для автомобиля - по протоколу полиции вправду нарушал правила. А придумка, что американский лингвист якобы ударил авто, какая-то нелепая. Чиновник и водитель были смелее и имели дело с пьяными футболистами. Кстати, в кафе Мамаев был в центре конфликта изначально. А Гулиева друзья-подстрекатели не втягивали в конфликт.

Гулиев: 5 баллов.

Кокорин и Мамаев: 4 балла.

Переговоры с потерпевшими

Отец Мамаева и отчим Кокорина точно пытались выплатить водителю и чиновникам «моральную компенсацию». Уладить без суда и следствия не получилось. Но есть сомнения, что такая реакция была результатом решения потерпевших. Впрочем, это тема для другого разговора. А здесь важно напомнить, что Пак, второй чиновник и водитель точно не получали угрозы расправой, не забирали заявления из полиции.

Как у Гулиева получилось убедить американца прямо в отделении полиции? Магия. Трудно сказать, что может заставить законопослушного американского гражданина из страны, где народ в суд ходить любит, отказаться от заявления в полицию на гражданина Гулиева. Разве что взял деньги, но надо тогда признаться – игрок откупился. Странная реакция потерпевшего, причем Аяз не заявлял о моральной компенсации и о том, что оплатит лечение сломанного носа.

Гулиев: 5 баллов.

Кокорин и Мамаев: 1 балл.

Реакция полиции

18 следователей – перебор? А домашний арест и не за такие фокусы выдавали. Ни один судья России не назовет обычную драку без тяжких телесных сложным случаем. Таких тысячи за год. Другими словами, к Кокорину и Мамаеву правоохранители приковали особое внимание. Очевидно всем, даже тем, кто кричит: «расстрелять!»

А почему полиция не высказалась о Гулиеве? Неужели не увидели повода оценить Аяза в рамках закона за избиение человека? Дела похожие, причем потерпевший американец не провоцировал, не отбивался. Но реакции полиции, прокуратуры и суда нет. Неужели Мамаева и Кокорина не отпустили, как когда-то Денисова после конфликта на дороге, только потому, что Александр и Павел зацепили чиновника? А за водителя бы простили?

Гулиев: 5 баллов.

Кокорин и Мамаев: 0 баллов.

Опыт свежих чужих ошибок

Кокорин и Мамаев знали, как других футболистов за драки «отмазывали». И это важная разница между ними и Гулиевым. Почему вы не бьете никого на улице? Потому что не хотите наказания. Так работает закон. В России не прецедентное право. Но кем надо быть, что в дни суда над Кокориным и Мамаевым бить беззащитного человека?

Разве можно обществу и государству одних месяцами судить, обвинять, оскорблять, а потом парню, который имел перед глазами пример старших коллег, спускать случай такой же дикий? Водитель ведущей и чиновники огрызались с пьяными людьми, а американец переходил дорогу на переходе. Бесстрашие Кокорина и Мамаева спровоцировал опыт безнаказанных спортсменов, а Аяза что оправдывает?

Гулиев: 5 баллов

Кокорин и Мамаев: 2 балла.

Извинения по горячим следам

Стоило взять камеру, записать классику «понять и простить», как поступил «Зенит» с Кокориным. Тем более, о случае написали в мире, ведь в Москве спортсмен бил американца. Где нормальные официальные извинения Гулиева? Народ сомневался в искренности слов Александра и Павла, поскольку не хватило ума на искренность.

Но Гулиев чем лучше? Отписка в пару строчек на сайте «Спартака» еще хуже, ведь ее утопили под другими новостями. Тем более что судя по стилю видео-интервью Аяза и фразам в тексте «воспитывал во мне совсем другие принципы», автор не установлен. Если человеку стыдно, то может показать лично, не через пресс-службу клуба, который в социальных сетях прославился как собиратель жестких ляпов.

Гулиев: 3 баллов.

Кокорин и Мамаев: 2 балла.

Реакция клубов провинившихся

Дожили до дня, когда Рейнгольд прав! Непонятна реакция «Спартака». Сначала молчали, а потом выкатили пафосную телегу и снова молчат. Галицкий сразу заявил, что разорвет контракт с Мамаевым. Если клуб не наказал бы Павла, то всем в академии «быков» дали понять – можно все. А дисциплина должна быть. Если бы Кокорин и Мамаев хотя бы на глоток 12-летного алкоголя уважали миллиардеров Миллера и Галицкого, или на секунду гордились «Зенитом» и «Краснодаром», то вели себя иначе.

И снова вопрос об уважении Гулиева к «Спартаку». Если Александр и Павел не воспитанники северян и южан, то Аяз – свой. Какой пример показал? Его судьба и так намекает – если тебя воспитали «красно-белые», то раскроешься скорее в «Ростове», чем в родном клубе. Но «Зенит» выбрал линию поведения – ждут Кокорина. «Краснодар» выбрал – Мамаев вряд ли первый раз проштрафился и будет наказан клубов в назидание остальным. А где официальная позиция «Спартака»? Почему о переводе в дубль без права играть мы узнаем из телеграмм-каналов? Где «официалка»?

Гулиев: 5 баллов.

Мамаев и Кокорин: 2 балла.

Общественное порицание

Будут случай Гулиева так разбирать по ТВ, как Кокорина и Мамаева? Не спустят ли дело на тормозах на основании, что потерпевший принял извинения, хотя получил телесные повреждения? Достаточно ли 5 миллионов рублей штрафа, если Гулиев зарабатывает в месяц 6? В любом случае, Кокорин и Мамаев пострадают сильнее. Могут сесть на пару лет (максимум - семь), а Гулиев в лучшем для справедливости случае будет на пару матчей переведен в дубль.

Чтобы народ отстал и фанатов лишний раз не злить – Кононову хавбек нужен в основе уже завтра в Ростове-на-Дону. Впрочем, вы сравните реакцию части болельщиков «Спартака» на поведение Глушакова – поведение, о котором знаем по слухам, с тем, как реагируют на открытый всем случай Гулиева! «Не раскачивайте лодку», «видео плохого качества, может, не Аяз», «парень горячий, южный», «американец мог стукнуть рукой по капоту». Гулиева ругают слабее и иначе, чем Кокорина и Мамаева. На каком основании, что за избирательная корректность?

Гулиев: 2 балла.

Кокорин и Мамаев: 0 баллов.

Итоговые баллы. Гулиев – Мамаев и Кокорин - 35:16

Казалось, их не переплюнуть, но Аяз справился! Весь сезон нам словно по пунктам показывают – дети лимита отключают мозг за полем. Даже когда речь не о криминале. Например, братья Миранчуки в 23 года в ответ на смешную шутку Уткина, что их можно различать по дорогим авто, ответили уколом о весе Василия.

Как остроумно! Могли просто сказать, что на авто сами заработали, но остаются простыми ребятами – ответ понравился бы фанатам «Локомотива». Хочется не понтов, а немножко смирения и скромности от молодых людей из футбола. Ведь российские игроки 15 из 16 клубов едят бюджетный хлеб.

И должны уважать тех, на кого работают. А работают на клубы – их руководство, и зрителей. Охамели! Например, по сообщениям СМИ , у Гулиева 196 штрафов за нарушение правил дорожного движения. Сто девяносто шесть! И авто это купил в конце прошлого года. Не раз мог кого-то сбить насмерть или покалечить в ДТП .

Причем Гулиев четко знал, что нельзя демонстрировать неуважение к своему клубу и обществу, ведь у него уже есть пример Кокорина и Мамаева. Почему народ, 99.9 % которого не зарабатывает 6 миллионов рублей в месяц без учета премиальных в 22 года, должен реагировать на проступок Аяза не так, как отреагировали на действия Александра и Павла?

Ни в коем случае нельзя требовать той же показной строгости – будет перебор и цирк, но американский филолог, если его без причины избивают, должен в глазах закона идти по цене белорусского водителя или российских чиновников. А футболиста «Зенита» должны наказывать по тем же правилам, что игрока «Спартака».

Нельзя одних показательно пороть, а другого отпускать через секунду. Никакого педагогического эффекта для футболистов не получите, если обычное правосудие заменить избирательным. В дни суда Кокорина и Мамаева умудриться сломать нос иностранцу в Москве за то, что едва не сбил его автомобилем на переходе? Жуть…

«Спартак» опозорен, как и «Зенит». Если подумать, то поведение Аяза еще хуже, чем у Кокорина и Мамаева. Он был трезв. Он убедил потерпевшего молчать. Клуб пытался замолчать ситуацию. Гулиев прекрасно знал, как поступать нельзя, какой может быть реакция прокуратуры. Да и 196 штрафов за пару месяцев – показательная статистика. Стыдно, очень стыдно за российского футболиста.