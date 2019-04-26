ГлавнаяНовости

СМИ: Погба стал причиной раскола в раздевалке МЮ

26 апреля 2019, 06:43

В раздевалке «Манчестер Юнайтед» последнее время царит напряжённая атмосфера. Как утверждают британские СМИ, в команде случился раскол, виной которого стал полузащитник МЮ Поль Погба.

Французский хавбек заявил товарищам по команде, что, по его мнению, клуб не добился никакого прогресса с тех пор, как семь лет назад Погба перешёл из МЮ в «Ювентус», и он не уверен, что главный тренер Оле-Гуннар Сульшер является тем человеком, который сможет исправить ситуацию.

По информации источника, агент Погба Мино Райола на прошлой неделе отменил встречу с руководством манчестерского клуба о новом контракте своего клиента, так как француз серьёзно настроен покинуть команду.

После семи поражений в последних девяти матчах Сульшер начал пытаться проявлять авторитет в раздевалке. В то же время Погба по-прежнему имеет большой вес в команде и пользуется авторитетом у одноклубников. Игроки МЮ знают, что Погба хочет перейти в «Реал» и опасаются, что Сульшер не в состоянии управлять действующим чемпионом мира, чтобы держать его под контролем после очередного падения игровой формы.

Также сообщается, что Погба был среди футболистов, которых не впечатлила тактика Сульшера в матче против «Манчестер Сити» (0:2) с дальними забросами на Маркуса Рэшфорда.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
СМИ: Мбаппе не сыграет в решающем матче Лиги 1 по решению Тухеля
17 апреля Комментарии25
СлухиМЮ хочет сделать Погба капитаном команды
14 апреля Комментарии6
СлухиЛевандовски и Коман повздорили на тренировке
11 апреля Комментарии8
Бэйл недоволен своим положением в «Реале»
25 февраля Комментарии14
Президент «Лацио» прибегнул к помощи священника
23 февраля Комментарии7
СлухиТухель рассчитывает на Рабьо по второй половине сезона
16 января Комментарии0
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Bavaria_M
Bavaria_M ответил hoper
   393 / 954
28 апреля в 13:16
Раньше и были футболисты, а не как щас распиаренные плакса, которых не волнует футбол, а только бабло и прически, а лет через 5-10 ду ас футбол вообще умрет и будет одна показуха как в рестленге боксе и тд, обычное шоу эх
hoper
hoper ответил Bavaria_M
   742 / 954
27 апреля в 22:08
Ну там не только вина маура,после его ухода все всплыло, что воду мутят пугбун и дырка хе, вот и были такие результаты, а все это было мало слышно потому что маур весь удар брал на себя, ну он брал тех кого мог, Да и у вас еще вудворд вроде? Тоже мутит воду порой берет тех кто не нужны не спрашивая тренера, Да и без обид но мю после ухода Сафа стал середником, и нормальные игроки не хотят к вам, так что крепитесь пока полная чистка не придет то.....
Да какие обиды,если всё итак очевидно.Но чёрная полоса тем и хороша,что после неё наступает белая.Кое -какие успехи за все эти годы есть.Ну и будем терпеть и ждать возрождения.былого величия.а что касается звёзд так у САФа в команде их не было.Максимум один-два.если Руни можно считать звездой.А в центре играли Каррик,Эванс и Флетчер.И всё получалось.Не то что теперь.
Bavaria_M
Bavaria_M ответил hoper
   393 / 954
27 апреля в 21:51
Ну там не только вина маура,после его ухода все всплыло, что воду мутят пугбун и дырка хе, вот и были такие результаты, а все это было мало слышно потому что маур весь удар брал на себя, ну он брал тех кого мог, Да и у вас еще вудворд вроде? Тоже мутит воду порой берет тех кто не нужны не спрашивая тренера, Да и без обид но мю после ухода Сафа стал середником, и нормальные игроки не хотят к вам, так что крепитесь пока полная чистка не придет то.....
hoper
hoper ответил Bavaria_M
   742 / 954
27 апреля в 20:34
Ну вот видишь можно и нормально общаться, с учетом что я ничего не имею против мю, лишь против сверх умный глоров во главе с девушкой ред тим, так что все обобщение идет к ним, так что не путай) а я бы всех выгнал и вернул маура, иначе мю так и будет сережек, с такими крысами как дырка хе и пугбун что ток требуют бабло и не играют и разлагают атмосферу в клубе
Я всегда готов к нормальному общению.А насчёт Маура не соглашусь.Игры у команды не было вообще.ЛЕ выиграли так коряво что радости от победы не было вообще.Молодёжь из Аякса нас рылом возила весь матч, а мы корягу какую-то ввалили а радости полные штаны.А теперь эта молодёжь уже в полуфинале ЛЧ,а МЮ смотрит турнир по ТВ.И соперники у Аякса не менее грозные были чем у МЮ.Да и покупки у Маура скажем так были мягко говоря странные.Санчес,Фред.Лукаку.Я думаю ОГС надо дать время и немного денег и всё будет
Bavaria_M
Bavaria_M ответил hoper
   393 / 954
27 апреля в 18:55
Ну вот видишь можно и нормально общаться, с учетом что я ничего не имею против мю, лишь против сверх умный глоров во главе с девушкой ред тим, так что все обобщение идет к ним, так что не путай) а я бы всех выгнал и вернул маура, иначе мю так и будет сережек, с такими крысами как дырка хе и пугбун что ток требуют бабло и не играют и разлагают атмосферу в клубе
hoper
hoper ответил Bavaria_M
   742 / 954
27 апреля в 16:22
Эм а ты себя считаешь глором? Если нет то знач это не про тебя, а про двуличную девушку ред тим, как то так, и ему подобных, думаю если ты настоящий фан мю, то знаешь о ком речь, и кто позорит ваш великий клуб.
К сожалению список тех кому МЮ до лампочки растёт с каждым днём.Из всех кто сейчас в клубе я бы оставил Янга,Валенсию,Мак Томинея,Шоу и Ромеро.Остальных поганой метлой.
Bavaria_M
Bavaria_M ответил hoper
   393 / 954
26 апреля в 23:35
Эм а ты себя считаешь глором? Если нет то знач это не про тебя, а про двуличную девушку ред тим, как то так, и ему подобных, думаю если ты настоящий фан мю, то знаешь о ком речь, и кто позорит ваш великий клуб.
hoper
hoper ответил Bavaria_M
   742 / 954
26 апреля в 20:51
Ох как вспомню глоры мю орали как им повезло, и что все прост завидуют им и что пугбун не бревно и мю не развели как девочек ахах, а потом гнали на маура, в итоге все что говорил сбылось, так что удачи мю в след сезоне вылечить в шип
Не обобщай.Когда это играло в Ювентусе и все сватали его в МЮ, я специально посмотрел пару матчей Юве и ещё тогда писал здесь,что Полина просто хорошо распиаренное бревно
Шишанутый
Шишанутый
   7 / 954
26 апреля в 19:09
Прав был Маур когда хотел от него избавится. Он предвидел подобное развитее событий. Маур не любит таких зазвездившихся и сразу их на место ставит но руководство МЮ его не подержало а встали на сторону этого капризника
Bavaria_M
Bavaria_M
   393 / 954
26 апреля в 16:58
Ох как вспомню глоры мю орали как им повезло, и что все прост завидуют им и что пугбун не бревно и мю не развели как девочек ахах, а потом гнали на маура, в итоге все что говорил сбылось, так что удачи мю в след сезоне вылечить в шип
Гавроша
Гавроша
   30 / 954
26 апреля в 16:05
Может погбу назначить еще и тренером? Уж тогда заиграют.
fantazior
fantazior ответил Valdo Brunetti 9
   551 / 954
26 апреля в 15:58
Попутного ветр ему в спину. Бесхарактерный.
mrkdg
mrkdg
   920 / 954
26 апреля в 14:27
фергюсон его еще тогда раскусил.хотя все говорили что старик лохонулся такого игрока потерял. легко играть в команде которая без особых проблем выигрывает раз за разом чемпионат. где играют опытные топ игроки.а тут в мю нужно себя как лидера проявлять.подавать всем пример.и не своими выходками а игрой на поле.и как после этого можно строить команду вокруг этого человека?
Pervomaez
Pervomaez
   897 / 954
26 апреля в 14:22
Верните Маура и полный контроль над командой все нити ему и будет нам счастье, иначе хана будет середнячок мю, всё таки какой грамотный Маур просчитал это давно, полностью провальная политика клуба и вернуться на вершину будет очень сложно
Dark MU
Dark MU
   886 / 954
26 апреля в 14:15
Да гнать этого нигера надо
RMUKMU
RMUKMU
   109 / 954
26 апреля в 14:13
Ну, во-первых, не СМИ, а таблоид.
А во-вторых, не может Погба пользоваться авторитетом у одноклубников потому что при хождении по полю, регулярном исчезновении при любом мало-мальски серьёзном сопротивлении и отсутствии хврактера Погба всё время на всех орёт, указывает, подбадривает. То есть корчит из себя лидера, хотя не обладает ни одним необходимым для этого качеством. Партнёров не может это не бесить.
dino-hsv
dino-hsv
   99 / 954
26 апреля в 14:02
погба в балотелли превращается. еще пару таких выходок в других клубах и будет в расцвете сил в ниццах бегать
Sadistik
Sadistik
   885 / 954
26 апреля в 12:45
Печально видеть, как сильный клуб не может совладать со своими игроками, ПРИ ФЕРГИ ТАКОГО НЕ БЫЛО!!!
Слайш
Слайш
   581 / 954
26 апреля в 12:16
желание купить погбуна - это очередной загон старого маразматика Переса, которые давно уже не в адеквате.. Нормальных футболистов не хотим приобретать, молодым не даем играть, а на всякий шлак смотрим - тупость
Bayern Best
Bayern Best
   193 / 954
26 апреля в 12:12
Как бы МЮ не закончил как Милан. Из суперклуба в середняк превращается.
Doping87
Doping87
   91 / 954
26 апреля в 11:46
Гнать в шею нигера.
Nazi
Nazi
   507 / 954
26 апреля в 11:42
ПСЖ, не будьте ослами, берите Погбиуса.. Продавайте Рабьо и паредеса..
Ruslan3132
Ruslan3132
   89 / 954
26 апреля в 10:55
и вот ЭТО Реал хотел взять? ))) да нафиг надо
galem72
galem72
   333 / 954
26 апреля в 10:45
САН, как обычно, — держатель свечек и любитель грязного белья! ))
Но...уголь — действительно лишнее звено. Поэтому, независимо от накала в раздевалке, от этого черныша нужно срочно избавляться.
kastites
kastites
   105 / 954
26 апреля в 10:36
Гнать его надо,в Африку
Valdo Brunetti 9
Valdo Brunetti 9 ответил cevin cigan
   740 / 954
26 апреля в 09:56
Я к тому,что погбун на хрен не нужен Реалу!
Да, Реалу нахрен не надо этот орангутановый чернамазик + Надо провести акцию POGBAOUT
FERIS
FERIS
26 апреля в 09:55
3 он не нужен в Реале.
Только разлогает дисциплину в коллективе своим эго.
Valdo Brunetti 9
Valdo Brunetti 9 ответил fantazior
   740 / 954
26 апреля в 09:53
Не отпускать и в дубль, чтобы не пересекался с игроками основы. Три года в дубле и игрок из него никакой и ни кому не нужный. И я уверен эта показательная порка поможет остальным сделать выводы. Раз он авторитет и зачинщик бить надо по нему. А то в дерби пешком ходит и потом тактика ему не нравится.
От этих мук он себя повесит на штанге
dimagas1
dimagas1 ответил Самедов Агил
   306 / 954
26 апреля в 09:44
Позвоните дешаму, он у него как миленький пашет и в обороне и в атаке...
Ну это такое в сб.Франции они играют по 10 игр в года,может тупо не успевают конфликт создать)
Happyboy Barca
Happyboy Barca
   154 / 954
26 апреля в 09:32
теперь понимаю почему жозе не хотел видеть погба
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100