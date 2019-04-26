СМИ: Погба стал причиной раскола в раздевалке МЮ

26 апреля 2019, 06:43

В раздевалке «Манчестер Юнайтед» последнее время царит напряжённая атмосфера. Как утверждают британские СМИ , в команде случился раскол, виной которого стал полузащитник МЮ Поль Погба.

Французский хавбек заявил товарищам по команде, что, по его мнению, клуб не добился никакого прогресса с тех пор, как семь лет назад Погба перешёл из МЮ в «Ювентус», и он не уверен, что главный тренер Оле-Гуннар Сульшер является тем человеком, который сможет исправить ситуацию.

По информации источника, агент Погба Мино Райола на прошлой неделе отменил встречу с руководством манчестерского клуба о новом контракте своего клиента, так как француз серьёзно настроен покинуть команду.

После семи поражений в последних девяти матчах Сульшер начал пытаться проявлять авторитет в раздевалке. В то же время Погба по-прежнему имеет большой вес в команде и пользуется авторитетом у одноклубников. Игроки МЮ знают, что Погба хочет перейти в «Реал» и опасаются, что Сульшер не в состоянии управлять действующим чемпионом мира, чтобы держать его под контролем после очередного падения игровой формы.

Также сообщается, что Погба был среди футболистов, которых не впечатлила тактика Сульшера в матче против «Манчестер Сити» (0:2) с дальними забросами на Маркуса Рэшфорда.