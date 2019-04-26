СМИ: Погба стал причиной раскола в раздевалке МЮ

В раздевалке «Манчестер Юнайтед» последнее время царит напряжённая атмосфера. Как утверждают британские СМИ, в команде случился раскол, виной которого стал полузащитник МЮ Поль Погба.
Французский хавбек заявил товарищам по команде, что, по его мнению, клуб не добился никакого прогресса с тех пор, как семь лет назад Погба перешёл из МЮ в «Ювентус», и он не уверен, что главный тренер Оле-Гуннар Сульшер является тем человеком, который сможет исправить ситуацию.
По информации источника, агент Погба Мино Райола на прошлой неделе отменил встречу с руководством манчестерского клуба о новом контракте своего клиента, так как француз серьёзно настроен покинуть команду.
После семи поражений в последних девяти матчах Сульшер начал пытаться проявлять авторитет в раздевалке. В то же время Погба по-прежнему имеет большой вес в команде и пользуется авторитетом у одноклубников. Игроки МЮ знают, что Погба хочет перейти в «Реал» и опасаются, что Сульшер не в состоянии управлять действующим чемпионом мира, чтобы держать его под контролем после очередного падения игровой формы.
Также сообщается, что Погба был среди футболистов, которых не впечатлила тактика Сульшера в матче против «Манчестер Сити» (0:2) с дальними забросами на Маркуса Рэшфорда.
А во-вторых, не может Погба пользоваться авторитетом у одноклубников потому что при хождении по полю, регулярном исчезновении при любом мало-мальски серьёзном сопротивлении и отсутствии хврактера Погба всё время на всех орёт, указывает, подбадривает. То есть корчит из себя лидера, хотя не обладает ни одним необходимым для этого качеством. Партнёров не может это не бесить.
А во-вторых, не может Погба пользоваться авторитетом у одноклубников потому что при хождении по полю, регулярном исчезновении при любом мало-мальски серьёзном сопротивлении и отсутствии хврактера Погба всё время на всех орёт, указывает, подбадривает. То есть корчит из себя лидера, хотя не обладает ни одним необходимым для этого качеством. Партнёров не может это не бесить.
Но...уголь — действительно лишнее звено. Поэтому, независимо от накала в раздевалке, от этого черныша нужно срочно избавляться.
Но...уголь — действительно лишнее звено. Поэтому, независимо от накала в раздевалке, от этого черныша нужно срочно избавляться.
Только разлогает дисциплину в коллективе своим эго.
Только разлогает дисциплину в коллективе своим эго.