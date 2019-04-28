Неймар ударил болельщика после поражения в Кубке Франции

28 апреля 2019, 09:18

Нападающий ПСЖ Неймар повздорил с болельщиком во время награждения после финального матча Кубка Франции по футболу, в котором столичный клуб уступил в серии пенальти «Ренну».

На видео запечатлен момент, когда футболисты ПСЖ поднимались на трибуну для получения медалей финалистов. Бразилец проходил мимо одного из фанатов, который вел съемку на свой мобильный телефон, Неймар остановился возле него, закрыл камеру, призывая не снимать. После недолгой словесной перепалки футболист нанес удар в подбородок болельщику.