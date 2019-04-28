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Неймар ударил болельщика после поражения в Кубке Франции

28 апреля 2019, 09:18
РеннЛоготип футбольный клуб Ренн2 : 2Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменЗакончился после серии пенальти

Нападающий ПСЖ Неймар повздорил с болельщиком во время награждения после финального матча Кубка Франции по футболу, в котором столичный клуб уступил в серии пенальти «Ренну».

На видео запечатлен момент, когда футболисты ПСЖ поднимались на трибуну для получения медалей финалистов. Бразилец проходил мимо одного из фанатов, который вел съемку на свой мобильный телефон, Неймар остановился возле него, закрыл камеру, призывая не снимать. После недолгой словесной перепалки футболист нанес удар в подбородок болельщику.

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Все комментарии
Incredulous
Incredulous
   287 / 954
30 апреля в 20:44
Ну исключение из сборной на это поглаживание бороды это конечно перебор, а вот дискву на годик и хороший штраф - это в самый раз.
djemStar
djemStar ответил hardpony
   454 / 954
30 апреля в 17:40
Никогда этому игрочишке не стать великим. Понимает все сам и психует. Наглядный пример,что талант ничто без характера. Балотелли номер 2.
Удивительно что после этого он не упал со слезами а-ля "покатушки с кувырками по полю на ЧМ-18"
djemStar
djemStar ответил Юрий Сенатов 1
   454 / 954
30 апреля в 17:38
Мы не знаем, что сказал болельщик Неймару. Допускаю, что мог получить по морде справедливо.
ВНИМАНИЕ!!!
Неймар - медийная личность. Не важно, что сказал ему болельщик! Это недопустимое поведение!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
   654 / 954
29 апреля в 15:15
Мы не знаем, что сказал болельщик Неймару. Допускаю, что мог получить по морде справедливо.
Сергей Эпоха
Сергей Эпоха
   900 / 954
28 апреля в 22:13
Не ну предурок ли?
alexando1974
alexando1974
   364 / 954
28 апреля в 18:33
петушара проигрывать неумеет!
Ruslik1982
Ruslik1982
   69 / 954
28 апреля в 18:03
не хотел быть в тени болельщика
Uigur_CSKA
Uigur_CSKA
28 апреля в 17:47
Видать не хочет играть за ПСЖ,а дискву.
BARCDJIN
BARCDJIN
   180 / 954
28 апреля в 17:39
    Indian
    Indian
       684 / 954
    28 апреля в 17:36
    Неймару младшему повезло что это был не Гуливер
    Ямайский Болт
    Ямайский Болт
       750 / 954
    28 апреля в 17:35
    какой кантона вы что серьезно.....!?!? неймар побежал от болельщика как сучка в страхе, ударил и на утек, если бы дали возможность этот болельшик бы убивал бразильца, а тот бы плакал на полу чтобы перестали........а кантона готов был порвать и не убегал а прогонял
    This is BarCa
    This is BarCa
       932 / 954
    28 апреля в 17:33
    Петушара получила по роже, это тебе не в комментах кукарекать.
    Carradona
    Carradona
    28 апреля в 17:16
    Золотой мяч ему за это.
    mphuZ
    mphuZ
       301 / 954
    28 апреля в 17:03
    Петушара бразильская. Ударил и сразу бежать.
    Прям как и на поле, когда кого-то провоцирует. За это нужно дисквалифицировать матчей на 10 как минимум!
    Bavaria_M
    Bavaria_M ответил Deville
       393 / 954
    28 апреля в 16:06
    Как и мю, второй клуб манчестера
    Bavaria_M
    Bavaria_M
       393 / 954
    28 апреля в 16:04
      cannongun
      cannongun ответил AmIIIeR89
         117 / 954
      28 апреля в 16:00
      Конченый
      конченая )
      LOKOFAN is Siberia ALTAI
      LOKOFAN is Siberia ALTAI ответил Князь Московский
         292 / 954
      28 апреля в 15:55
      Неймара))
      Князь Московский
      Князь Московский ответил МКС
         13 / 954
      28 апреля в 15:50
      Ударил и убежал Поступок вздорной 31и А не футболиста
      Каталонский ген ему привили в Барселоне. Аха-ха)
      cannongun
      cannongun
         117 / 954
      28 апреля в 15:47
      что эта нигра себе позволяет
      alex074
      alex074
         376 / 954
      28 апреля в 15:39
      Обезьяна она и во франции обезьяна
      valt134
      valt134
         286 / 954
      28 апреля в 15:33
      БЫДЛО-оно и во Франции БЫДЛО.
      311
      311
         53 / 954
      28 апреля в 15:05
      Петух оправдывает свое прозвище!)
      Deville
      Deville
         447 / 954
      28 апреля в 14:52
      какая обиженка этот бразильский балерун, которой не понравилась правда...... в псж такие же лузеры, как и в голубой части манчестера, одни проигрывают в финале кубка ренну, другие уигану. Шейхи вместо того, чтобы выбрасывать деньги на ветер, во всякие мешки без истории, типа псж и мс, лучше бы еще одну вышку купили, и качали бы бабки и не позорились бы в футболе.
      Димoн
      Димoн
         33 / 954
      28 апреля в 14:50
      неймаришка
      Князь Московский
      Князь Московский ответил LOKOFAN is Siberia ALTAI
         13 / 954
      28 апреля в 14:28
      Кокорина и Мамаева?? А ну да они то поди уже в законе??
      Нет, они там тоже сидят в петушином кутке, но Неймара будет любимой женой. Аха-ха)
      hardpony
      hardpony
         645 / 954
      28 апреля в 14:11
      Никогда этому игрочишке не стать великим. Понимает все сам и психует. Наглядный пример,что талант ничто без характера. Балотелли номер 2.
      Romeo 777
      Romeo 777
         197 / 954
      28 апреля в 13:55
      Дрыщавый слишком много на себя берет. Уверен, останься или был бы он 1х1 с этим чуваком, балерина бы слово ему не сказала, не говоря уже об этом тычке.
      Ruslan3132
      Ruslan3132
         89 / 954
      28 апреля в 13:32
      опять в тени пернатый )) нервы нервы, повезло что болельщик не огрызнулся, опять на полгода ушел бы в фавелы малышка Ней )
      Так Себе Аналитик
      Так Себе Аналитик
         14 / 954
      28 апреля в 13:32
      Ударил и убежал)
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