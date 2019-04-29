Игроки ПСЖ ополчились против Паредеса

Согласно информации французской прессы, в ПСЖ произошел раскол. Его причина - перешедший из «Зенита» полузащитник Леандро Паредес.
Футболисты парижской команды считают, что аргентинский хавбек не соответствует уровню клуба, и не скрывают своего недовольства. Некоторые игроки прямо заявили об этом Паредесу.
И это всего за 1 год его игры в Зените
Для сравнения за просю отдали всего 21 млн евро (4 года в спартаке), в 2 раза меньше чем за Паредеса
Стыдно за спартак...
И это всего за 1 год его игры в Зените
Для сравнения за просю отдали всего 21 млн евро (4 года в спартаке), в 2 раза меньше чем за Паредеса
Стыдно за спартак...
29 апреля 2019, 15:33
Футбол / Франция
208
Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Леандро Паредес не пользуется популярностью среди партнёров по команде.
Как сообщает Calciomercato.com со ссылкой на L’Equipe, сразу несколько футболистов парижан не скрывают своего недовольства игрой аргентинского хавбека и считают, что он не соответствует уровню клуба. Более того, некоторые из них высказали своё мнение самому игроку.
Паредес перешёл в «ПСЖ» в зимнее трансферное окно из «Зенита» за € 40 млн. В составе парижан 24-летний полузащитник успел выйти на поле в 11 матчах французской Лиги 1, в которых отметился 1 результативной передачей и получил 1 жёлтую карточку.
До перехода в «Зенит» в 2017 году Паредес выступал за такие клубы, как «Бока Хуниорс», «Кьево», «Эмполи» и «Рома».
Нет это не пупсик, это газовый шлак, как и все у лазурных.
29 апреля 2019, 15:33
Футбол / Франция
208
Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Леандро Паредес не пользуется популярностью среди партнёров по команде.
Как сообщает Calciomercato.com со ссылкой на L’Equipe, сразу несколько футболистов парижан не скрывают своего недовольства игрой аргентинского хавбека и считают, что он не соответствует уровню клуба. Более того, некоторые из них высказали своё мнение самому игроку.
Паредес перешёл в «ПСЖ» в зимнее трансферное окно из «Зенита» за € 40 млн. В составе парижан 24-летний полузащитник успел выйти на поле в 11 матчах французской Лиги 1, в которых отметился 1 результативной передачей и получил 1 жёлтую карточку.
До перехода в «Зенит» в 2017 году Паредес выступал за такие клубы, как «Бока Хуниорс», «Кьево», «Эмполи» и «Рома».
Нет это не пупсик, это газовый шлак, как и все у лазурных.
Как по мне, он и в Зените то не особо выделялся
Как по мне, он и в Зените то не особо выделялся
как же стыдно за тебя
как же стыдно за тебя