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Игроки ПСЖ ополчились против Паредеса

29 апреля 2019, 16:13

Согласно информации французской прессы, в ПСЖ произошел раскол. Его причина - перешедший из «Зенита» полузащитник Леандро Паредес.

Футболисты парижской команды считают, что аргентинский хавбек не соответствует уровню клуба, и не скрывают своего недовольства. Некоторые игроки прямо заявили об этом Паредесу.

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NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty ответил time out
   300 / 959
01 мая в 09:15
Футболисты «ПСЖ» считают, что Паредес не соответствует уровню клуба 29 апреля 2019, 15:33 Футбол / Франция 208 Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Леандро Паредес не пользуется популярностью среди партнёров по команде. Как сообщает Calciomercato.com со ссылкой на L’Equipe, сразу несколько футболистов парижан не скрывают своего недовольства игрой аргентинского хавбека и считают, что он не соответствует уровню клуба. Более того, некоторые из них высказали своё мнение самому игроку. Паредес перешёл в «ПСЖ» в зимнее трансферное окно из «Зенита» за € 40 млн. В составе парижан 24-летний полузащитник успел выйти на поле в 11 матчах французской Лиги 1, в которых отметился 1 результативной передачей и получил 1 жёлтую карточку. До перехода в «Зенит» в 2017 году Паредес выступал за такие клубы, как «Бока Хуниорс», «Кьево», «Эмполи» и «Рома». Нет это не пупсик, это газовый шлак, как и все у лазурных.
Вот только этот "шлак" у нас забрали в 2 раза дороже, чем мы его купили
И это всего за 1 год его игры в Зените

Для сравнения за просю отдали всего 21 млн евро (4 года в спартаке), в 2 раза меньше чем за Паредеса

Стыдно за спартак...
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   131 / 959
30 апреля в 07:53
Федун дезу запустил, лишь бы про Спартак меньше говорили.
VadimR
VadimR
   488 / 959
30 апреля в 00:42
Да есть талант у Паредеса, просто он большой лентяй и фигляр! Одно дело играть в условном Зените, когда за тебя отрабатывают опорники, фланговые игроки, можно ходить по полю пешком иногда раздавая передачи или прикладываясь к мячу! И то с Семаком, который в свою бытность был игроком его же амплуа, такой фокус не прокатил! Успешно продали лодыря в ПСЖ, а там...о чудо, никто на поле за ним не подтирает, и скорости выше и справедливые требования от не менее и даже более классных партнеров засунуть корону в ж*** и начать наконец работать! В результате, Зенит получил трех рабочих лошадок желающих играть, ПСЖ печальный, но опыт, Паредес - возможность наконец то понять, что даже будучи Месси нужно пахать постоянно!
time out
time out ответил Питермен
   929 / 959
29 апреля в 22:41
Возвращайте его в Питер тогда бесплатно, хотя непонятно, чем Паредес не понравился, это же не пупсик Промес, или это утка от Федуна?
Футболисты «ПСЖ» считают, что Паредес не соответствует уровню клуба
29 апреля 2019, 15:33
Футбол / Франция
208
Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Леандро Паредес не пользуется популярностью среди партнёров по команде.

Как сообщает Calciomercato.com со ссылкой на L’Equipe, сразу несколько футболистов парижан не скрывают своего недовольства игрой аргентинского хавбека и считают, что он не соответствует уровню клуба. Более того, некоторые из них высказали своё мнение самому игроку.

Паредес перешёл в «ПСЖ» в зимнее трансферное окно из «Зенита» за € 40 млн. В составе парижан 24-летний полузащитник успел выйти на поле в 11 матчах французской Лиги 1, в которых отметился 1 результативной передачей и получил 1 жёлтую карточку.

До перехода в «Зенит» в 2017 году Паредес выступал за такие клубы, как «Бока Хуниорс», «Кьево», «Эмполи» и «Рома».

Нет это не пупсик, это газовый шлак, как и все у лазурных.
Шишанутый
Шишанутый
   7 / 959
29 апреля в 22:27
Конечно не сответствовать. Очень стрнаный трансфер Псж. С таким подходом будут и дальше вылетать в 1/8 Лч.
Bavaria_M
Bavaria_M
   395 / 959
29 апреля в 22:10
Разве? Днище к днищу так что норм
Гавроша
Гавроша ответил alexando1974
   30 / 959
29 апреля в 22:08
он и в роме на банке сидел всю дорогу у спалетти))) а тут псж вечный запасной!
Посмотри статистику - он все время на поле.
Гавроша
Гавроша
   30 / 959
29 апреля в 22:02
Не из тарасовки ли новость?
Субъективное мнение
Субъективное мнение
   599 / 959
29 апреля в 21:41
Думаю в данном случае "шапка по Сеньке", уровень ПСЖ это Лига 1 и не более...
mortid
mortid
   324 / 959
29 апреля в 21:12
Вирус голубятины с Невы привёз, вот и ополчились _)))))))))))))))))))
Karkaz
Karkaz
   492 / 959
29 апреля в 20:18
Миллер под Гинера начал косить, бракованный товар пихает)
Neymar 10
Neymar 10
   228 / 959
29 апреля в 19:38
это называется " из России с любовью " )) вот что самое обидное теперь этого парэдАса некому будет сплавить даже за 20 мульёнов . приобрели млин , на свою голову . за эти деньги можно было половину основного состава модридского реала купить ну или на благое дело пустить .
d_fincher
d_fincher
   171 / 959
29 апреля в 19:33
Не понимаю. Должны были узнать в нем своего, ведь он тоже в денежном мешке играл.
Ruslan3132
Ruslan3132
   87 / 959
29 апреля в 19:06
а какой уровень ПСЖ? по мне так одинакового уровня игрок и команда )
Killofwrath
Killofwrath
   703 / 959
29 апреля в 18:52
Я этот трансфер тоже не понимал)
Как по мне, он и в Зените то не особо выделялся
alexando1974
alexando1974
   365 / 959
29 апреля в 18:38
он и в роме на банке сидел всю дорогу у спалетти))) а тут псж вечный запасной!
ХУБУЛ
ХУБУЛ
   278 / 959
29 апреля в 18:34
Ну то что этот недотепа не уровень ПСЖ это и так ясно. Но после того что с этим мешком пару лет назад сделала Барселона их вообще проф лицензии нужно было лишать.
kastites
kastites
   109 / 959
29 апреля в 18:34
Спартак не соответствует РФПЛ
Брулин
Брулин
   29 / 959
29 апреля в 18:25
А говорите, Головин развод за бабки, вот где действительно развод.
ziborock
ziborock
   36 / 959
29 апреля в 18:15
Передас думал что в ПСЖ как и в Зените можно в год по 5 лямов грести ничего не делая!)))
loko7
loko7
   314 / 959
29 апреля в 18:14
Паредес как раз для команды, у которой потолок это 1/8 Лиги чемпионов.
оТБАКЛАНЕНЫЕ
оТБАКЛАНЕНЫЕ ответил Санчо Панса
   79 / 959
29 апреля в 18:13
Нет, запасу ПСЖ Леандро вполне соответствует! Это в Спартаке он был бы топом. Среди слабых быть лучшим не так и сложно)
    ziborock
    ziborock ответил parallels
       36 / 959
    29 апреля в 18:11
    ыыы! 47 лямов 😅
    Миллеру на лошадок!)))
    parallels
    parallels
       3 / 959
    29 апреля в 18:06
    ыыы! 47 лямов 😅
    Катерина Измайлова
    Катерина Измайлова ответил Кейптаунский Аякс
       76 / 959
    29 апреля в 18:02
    Наши спартаковцы любят на неугодных ополчаться. Как на Садырина в 1993-м.
    Romeo 777
    Romeo 777
       198 / 959
    29 апреля в 18:02
    Наверно только Неймар будет отстаивать его "честь".
    Санчо Панса
    Санчо Панса
       92 / 959
    29 апреля в 17:56
    Нет, запасу ПСЖ Леандро вполне соответствует! Это в Спартаке он был бы топом. Среди слабых быть лучшим не так и сложно)
    zenitforfun
    zenitforfun
       764 / 959
    29 апреля в 17:55
    вовремя и выгодно избавились от понтореза, мутившего всю аргентинскую диаспору в клубе
    Евгений Макрушин
    Евгений Макрушин ответил удав
       122 / 959
    29 апреля в 17:53
    После таких слов задаешься вопросом о Вашем психическом состоянии,провертесь с этим шутки плохи....
    marvel777
    marvel777
       297 / 959
    29 апреля в 17:38
    можно вывести бомжа из Зенита но бомжа из игрока никогда)
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