Бышовец: «Футболисты „Спартака“ играют не на своем уровне, раз идут пятыми»

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец оценил выступление «Спартака» в нынешнем сезоне РПЛ .

Если команда занимает пятое место, значит – футболисты на своем уровне не играют. Мы видели их прежде, когда они стали чемпионами России. Это был определенный уровень футболистов, уровень их подготовленности.

Скажем, реализация тех самых голевых моментов, о которых подчас часто сожалеют тренеры, зависит от того, насколько игрок подготовлен. Насколько в команде создана здоровая, рабочая, помогающая игре обстановка, аура. Но можно ведь говорить и о том, что происходит не только внутри команды, а и за ее пределами. Уровень требовательности к руководству, к единству руководства, команды и тренеров.