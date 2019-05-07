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Бышовец: «Футболисты „Спартака“ играют не на своем уровне, раз идут пятыми»

вчера, 21:10

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец оценил выступление «Спартака» в нынешнем сезоне РПЛ.

Если команда занимает пятое место, значит – футболисты на своем уровне не играют. Мы видели их прежде, когда они стали чемпионами России. Это был определенный уровень футболистов, уровень их подготовленности.

Скажем, реализация тех самых голевых моментов, о которых подчас часто сожалеют тренеры, зависит от того, насколько игрок подготовлен. Насколько в команде создана здоровая, рабочая, помогающая игре обстановка, аура. Но можно ведь говорить и о том, что происходит не только внутри команды, а и за ее пределами. Уровень требовательности к руководству, к единству руководства, команды и тренеров.

В последнем туре команда обыграла «Урал» (1:0).

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
   81 / 1038
вчера в 22:22
Сейчас "Спартак" занимает место чуть выше уровня своей подготовки.
oFANATo
oFANATo
   223 / 1038
вчера в 22:03
Бышовец, там и чемпионство было липовое на юбилей Симоняна.
Danrog
Danrog ответил Lucho Gonzalez
   246 / 1038
вчера в 21:57
Уровень спартака - это ФНЛ, ну максимум борьба за выживание в РПЛ. Так и было бы без финансирования федуном судейского корпуса.
В ФНЛ их тоже за свиней считать будут.
Кхалиси за Барсу
Кхалиси за Барсу
   278 / 1038
вчера в 21:46
Выше на десять строчек чем заслуживают!
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   217 / 1038
вчера в 21:43
У "светоча" в голове какой-то свой чемпионатик проводится, отдельный от объективной реальности.
CВИН
CВИН
   296 / 1038
вчера в 21:31
без меня были бы на 11-м
МКС
МКС
   39 / 1038
вчера в 21:31
    Lucho Gonzalez
    Lucho Gonzalez
       227 / 1038
    вчера в 21:27
    Уровень спартака - это ФНЛ, ну максимум борьба за выживание в РПЛ. Так и было бы без финансирования федуном судейского корпуса.
    МКС
    МКС
       39 / 1038
    вчера в 21:26
    У меня такое ощущение

    Что большинство нынешних экспертов

    Годами пребывают в периоде полузапоя

    В команде сезон тому назад исчез главный плеймейкер и голеодор

    На 60 процентов поменялся состав

    Команда сменила 2ух тренеров

    Произошла куча перемен

    И тут на тебе

    Спартак как то не так играет как в 2017м

    Едрит мадрит, а тебя где носило то ДВА ГОДА?
    clop
    clop ответил Литейный 4
       406 / 1038
    вчера в 21:26
    Конечно свиньи идут не на своем месте. Их место 8. Гыгыгы
    В этом сезоне свиньи прыгнули выше головы :))
    ermak6848
    ermak6848
       133 / 1038
    вчера в 21:24
    что - то в физ подготовке не хватает парням держать дыхалку до последнего свитка...
    Литейный 4
    Литейный 4
       14 / 1038
    вчера в 21:23
    Конечно свиньи идут не на своем месте. Их место 8. Гыгыгы
    pomor45
    pomor45
       89 / 1038
    вчера в 21:21
    Какой уровень, такое и место. Можно сказать, что не используют свой потенциал, так это их забота, а уровень - это то, что они показывают, а не то, что могли бы по мнению Бышовца.
    Союзник противников
    Союзник противников
       29 / 1038
    вчера в 21:20
    А какой у них уровень? Как бы на шестой не скатились!
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       3 / 1038
    вчера в 21:20
    Согласен,уровень Спартака 1-2 место ,сейчас мы платим за ужасную реализацию
    Egorium
    Egorium
       189 / 1038
    вчера в 21:19
    Лайкать любят.
    Ваня лучший
    Ваня лучший
       60 / 1038
    вчера в 21:16
    Должны на 8-м?
    Abverin
    Abverin
       152 / 1038
    вчера в 21:15
    Да они всегда так играли, просто фердун в этом сезоне на судей денег жалеет.
    Sebastian Eniston
    Sebastian Eniston
       124 / 1038
    вчера в 21:15
    Весь сезон фанаты Спартака про 6 место говорили там им и место)
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев ответил Игорь Солнцев
       446 / 1038
    вчера в 21:15
    Пятое место слишком высокое для них, скоро опустяться.
    Вы в том сезоне были там же ! Кто бы кудахтал !
    wingback
    wingback ответил Denkuz
       195 / 1038
    вчера в 21:14
    Наоборот высокое, им бы в пердив.
    Не, я имею ввиду пятую точку...
    Denkuz
    Denkuz ответил wingback
       147 / 1038
    вчера в 21:14
    Пятое место у спартака слабое...
    Наоборот высокое, им бы в пердив.
    wingback
    wingback
       195 / 1038
    вчера в 21:13
    Пятое место у спартака слабое...
    Игорь Солнцев
    Игорь Солнцев
       150 / 1038
    вчера в 21:11
    Пятое место слишком высокое для них, скоро опустяться.
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