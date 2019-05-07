«Крылья Советов» хотят оставить Самедова в команде

Директор по развитию «Крыльев Советов» Александр Шикунов рассказал о возможности продлить контракт с полузащитником Александром Самедовым.

Ничего страшного в травме Самедова нет, да, мы ждали конца сезона, чтобы провести с Александром переговоры по продлению контракта, были игры – было не до этого. Нам очень хочется, чтобы он за нас играл. Если он согласится, то мы с удовольствием продлим контракт. Мы хотим, чтобы он остался. Изначально, когда он расстроенный приходил из «Спартака», решили, что дождёмся окончания сезона и потом будем всё обсуждать.