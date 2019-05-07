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«Крылья Советов» хотят оставить Самедова в команде

сегодня, 16:35

Директор по развитию «Крыльев Советов» Александр Шикунов рассказал о возможности продлить контракт с полузащитником Александром Самедовым.

Ничего страшного в травме Самедова нет, да, мы ждали конца сезона, чтобы провести с Александром переговоры по продлению контракта, были игры – было не до этого. Нам очень хочется, чтобы он за нас играл. Если он согласится, то мы с удовольствием продлим контракт. Мы хотим, чтобы он остался. Изначально, когда он расстроенный приходил из «Спартака», решили, что дождёмся окончания сезона и потом будем всё обсуждать.

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Все комментарии
DEXEZ
DEXEZ
   484 / 982
сегодня в 17:50
Его уже пригласили в команду ветеранов Черкизона, поэтому он поедет обратно в Москву.
Самарец63
Самарец63
сегодня в 17:50
Для начало останьтесь В РПЛ....
Nafnafik
Nafnafik
   196 / 982
сегодня в 17:38
Дело руководства, но играть уже не будет.
nikoladolgov
nikoladolgov
   396 / 982
сегодня в 17:18
А зачем этот пенсионер нужен ?
Если для Пердива только молодежь за пивом посылать на Дно.
cska plus
cska plus
   42 / 982
сегодня в 16:41
Хотят арбузы выращивать.
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