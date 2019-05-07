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Геркус: «Уверен, вскоре Денисов вернется на поле и принесет много пользы»

сегодня, 17:41

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал слухи о конфликте полузащитника команды Игоря Денисова с главным тренером «железнодорожников» Юрием Сёминым.

Я знаком с Игорем еще по «Зениту» и всегда ценил его как ответственного и высокопрофессионального человека. Без этих качеств он не смог бы стать одним из самых успешных игроков в нашем футболе. Не забываем, что мы говорим о четырехкратном чемпионе России, обладателе Кубка и Суперкубка УЕФА. В составе «Локомотива» он внес огромный вклад в завоевание Кубка России-2016/17, забив победный гол в финале. Он был незаменимым игроком и капитаном прошлогоднего чемпионского сезона. То есть можно без преувеличения говорить, что Игорь — один из основополагающих факторов чемпионства «Локомотива».

Я никогда не обращал внимания на сплетни и скандалы вокруг игроков, а смотрел только на их личные качества, на ту пользу, которую они могут приносить команде. В целом же считал и считаю, что важно найти индивидуальный подход к каждому футболисту. Так и было у меня в «Локомотиве». С Игорем общаться было легко и просто. Он прямой и искренний человек. Бывали непростые моменты — в любой работе они бывают — но мы всегда находили решения. Уверен, что он вернется на поле в ближайшее время и принесет много пользы, а пока это все слухи и сплетни.

 

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Все комментарии
порт
порт
   244 / 982
сегодня в 18:35
Конечно вернётся, конечно будет от него польза, вот только это будет не команда кочегаров, а что то в ФНЛ.
11-и метровый
11-и метровый
   313 / 982
сегодня в 18:28
Чушь полная.
112910415
112910415
   117 / 982
сегодня в 18:17
вернётся и будет полезен, но на "много пользы" уже времени не хватит
Александр Светличный
Александр Светличный
   629 / 982
сегодня в 18:04
ИГОРЬ , ВЕЛИКИЙ! НАДО ПАЛЫЧУ СРОЧНО ЕГО ВОЗВРАЩАТЬ НА ПОЛЕ, СЕЙЧАС У НАШЕГО ЛОКО , НАСТАЛИ СЛОЖНЫЕ ВРЕМЕНА С СОСТАВОМ! ИГОРЬ ВОЗВРАЩАЙСЯ И ПОМОГИ ЛОКО! ПАЛЫЧ ОН ОТХОДЧИВЫЙ И ВСЕ ПОЙМЕТ! ГЕРКУС ОЧЕНЬ ПРАВ! ВПЕРЕД ЛОКО!
Parovoznic
Parovoznic
   28 / 982
сегодня в 17:58
Браво, Илья Леонидович!
cska plus
cska plus
   42 / 982
сегодня в 17:55
Врядли Игорь принесёт много пользы как думает геркус.
ermak6848
ermak6848
   120 / 982
сегодня в 17:50
как пройдёт у Игоря синдром зазнайки...
Бабушка Маня
Бабушка Маня
   302 / 982
сегодня в 17:45
Принесет
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