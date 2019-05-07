Геркус: «Уверен, вскоре Денисов вернется на поле и принесет много пользы»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал слухи о конфликте полузащитника команды Игоря Денисова с главным тренером «железнодорожников» Юрием Сёминым.

Я знаком с Игорем еще по «Зениту» и всегда ценил его как ответственного и высокопрофессионального человека. Без этих качеств он не смог бы стать одним из самых успешных игроков в нашем футболе. Не забываем, что мы говорим о четырехкратном чемпионе России, обладателе Кубка и Суперкубка УЕФА . В составе «Локомотива» он внес огромный вклад в завоевание Кубка России-2016/17, забив победный гол в финале. Он был незаменимым игроком и капитаном прошлогоднего чемпионского сезона. То есть можно без преувеличения говорить, что Игорь — один из основополагающих факторов чемпионства «Локомотива».

Я никогда не обращал внимания на сплетни и скандалы вокруг игроков, а смотрел только на их личные качества, на ту пользу, которую они могут приносить команде. В целом же считал и считаю, что важно найти индивидуальный подход к каждому футболисту. Так и было у меня в «Локомотиве». С Игорем общаться было легко и просто. Он прямой и искренний человек. Бывали непростые моменты — в любой работе они бывают — но мы всегда находили решения. Уверен, что он вернется на поле в ближайшее время и принесет много пользы, а пока это все слухи и сплетни.